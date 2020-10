Trois histoires de mots

Ainsi, le premier ministre François Legault nous fait part, le samedi, de ses lectures. Romans, essais, ouvrages biographiques, surtout des livres québécois, rien n’échappe à son éclectisme de lecteur gourmand. Dernièrement, il parlait du récent essai de Mathieu Bélisle, L’empire invisible, un ouvrage remarquable où l’ami Mathieu, au moyen de fulgurances incroyables, raconte que les États-Unis ne perdent pas de leur influence, mais qu’au contraire celle-ci nous pénètre, nous enveloppe de manière fluide et inévitable.

Sur les réseaux, le tweet du premier ministre a été accueilli par une volée de bois vert. Comment ? En pleine crise sanitaire, il lit ? Des livres ? Comment est-ce justifiable ? Et qui plus est, sur les États-Unis ? Paroissiaux, mesquins, ces commentaires indignés rappellent la présence encore très marquée d’un Québec analphabète et le mépris de l’intellectualisme toujours latent. Mais non, c’est une perte de temps, se scandalisent les « pogos » des réseaux sociaux. Pourtant, un leader qui lit ne peut être que meilleur, plus éclairé. Nombreux sont les « ti-counes » qui nous rappellent qu’il n’y a pas longtemps le Québec était pauvre et ignorant et que ce complexe ne s’est pas évanoui.

Ainsi, le « mot en n » (comme on doit désormais, sous le coup de la rééducation politique, dire le terme jadis employé pour désigner les Noirs), utilisé dans un contexte universitaire, où on enseigne à quoi il a rimé dans l’histoire afin de mieux lutter contre le racisme, est maintenant banni. Toute personne bien intentionnée qui voudra le remettre dans son contexte historique pour comprendre se verra larguée par son université et livrée aux cyberbullies de la « wokitude » et du ressenti. Même si vous vous appelez Dany Laferrière, Dominique Anglade ou Régine Laurent, votre parole sera méprisée, car, pour ces micro-agressés universitaires et les offensés perpétuels, vous serez noir dehors, mais blanc dedans. Ni la sagesse, ni l’histoire, ni la volonté d’outiller les jeunes citoyens quant au racisme n’y feront rien : il faut désormais s’abstenir de nommer, comme si cela faisait disparaître le mal. Déboulonner des statues n’efface pas l’histoire et taire des mots n’enraye pas le racisme. Les professeurs marchent sur des braises. Sous la menace nucléaire intellectuelle n’existent plus que la censure, l’autocensure et la peur, et le recteur de l’Université d’Ottawa est un nain. Ou plutôt une petite personne sur le plan moral.

Ainsi, en France, un professeur d’histoire et de géographie essayait, avec mille précautions, de livrer le programme de l’école républicaine à ses étudiants. Il tentait d’éduquer, d’élever le niveau, de donner des outils semblables à tous. Mais les islamistes ont horreur de certaines images et de certains mots (tiens donc), des idées qui pétillent, des concepts qui libèrent. L’un d’eux a traqué, piégé, puis décapité en pleine rue le professeur Samuel Paty, dont le crime était d’enseigner librement. Les islamistes sont ignobles, et la France commence à comprendre qu’un étau se resserre sur elle. Des profs vont dorénavant enseigner la peur au ventre, car leur parole sera blasphème aux yeux des extrémistes.

Exactement au même moment surviennent ces trois histoires, qui n’ont rien en commun, sinon, à des degrés (très) différents, de parler de mots qui en dérangent certains, de gens qui ont décidé d’aller au bout de leur haine, depuis l’amplificateur des réseaux sociaux jusqu’au meurtre crapuleux, en passant par l’exécution intellectuelle.

Ces trois histoires parlent de notre époque. Une époque où d’honnêtes femmes et hommes qui pensent, lisent, parlent respectueusement, mais librement sont dérangeants, voire en danger…