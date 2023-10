Un château pour la francophonie

La Cité internationale de la langue française, un grand musée consacré à la francophonie et à sa langue, sera enfin inaugurée le 1er novembre par le président Emmanuel Macron.

Hormis la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ce projet annoncé en 2018 aura été le grand chantier patrimonial de son mandat, une affaire de plus de 200 millions d’euros qui a mobilisé 600 artisans pendant trois ans. La Cité a en effet été installée dans un lieu qui avait besoin de passablement de rénovations, le château de Villers-Cotterêts (prononcer ville-air-co-très), petite ville picarde de 10 000 habitants située à 80 km au nord-est de Paris.

Cette inauguration arrive à point nommé pour le Sommet de la Francophonie, qui se tiendra à l’automne 2024 à Villers-Cotterêts. Le musée consacré à la langue française occupera tout le rez-de-chaussée du château, soit 15 salles autour d’une cour intérieure surmontée d’un « ciel lexical » constitué de mots géants en suspension. Ce parcours muséal célébrera la dimension francophone de la langue plutôt que son histoire strictement hexagonale.

Quand le président ordonne, on ne lésine pas dans la République. Les divers comités responsables de la conception de la Cité internationale de la langue française ont mis toute la gomme pour créer une expérience à la fois ludique, interactive, immersive et contemplative. Le parcours muséal sera agrémenté de 62 dispositifs multimédias, dont une « bibliothèque magique » capable de faire des recommandations de lectures à partir de vos réponses à des questions, ou une projection sur dôme de l’histoire des mots et des prononciations, ou des dispositifs interactifs pour tester votre orthographe et vos connaissances en matière de niveaux de langue. La Cité promet une riche programmation de spectacles, de concerts et de tables rondes, qu’il s’agisse des histoires de Babar ou de Casse-Noisette, en passant par Lynda Lemay. Et tout l’étage supérieur sera réservé à une douzaine de résidences d’artistes (en tous genres), de chercheurs et d’entrepreneurs, rien de moins.

À lire aussi Le problème avec l’Académie

Drôle d’écrin

Tout cela est méritoire. L’idée de doter la France d’un grand musée consacré à la langue est excellente. Mais fallait-il que ce soit à Villers-Cotterêts ? Dès le départ, j’ai trouvé étrange la décision d’installer la Cité à cet endroit.

Villers-Cotterêts est une toute petite ville plutôt terne au milieu d’une zone « en grande difficulté », comme le président Macron l’écrit lui-même dans sa préface au dossier de presse. Le taux de chômage y est de 18 % et la mairie est sous la bannière Rassemblement national (Le Pen) depuis 2014. Même si la compagnie ferroviaire a ajouté neuf trains sur cette ligne très secondaire, je me demande si les touristes se rueront à la gare pour un trajet de 49 minutes quand il n’y pas de retard. La forêt de Retz située derrière est magnifique, un « écrin d’exception », insiste la publicité. Mais la ville n’offre rien de particulier, si ce n’est un musée Alexandre Dumas : le père des Trois mousquetaires y est né et y a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans.

Certes, quatre autres communes de la région ont vu naître, grandir ou mourir de grands écrivains comme Jean Racine, Jean de La Fontaine, Paul Claudel et Jean-Jacques Rousseau. Mais ces communes sont parfois à 35 ou 40 km de Villers-Cotterêts en rase campagne sur d’autres lignes de chemin de fer tout aussi secondaires.

Faible symbole

Mais Villers-Cotterêts, c’est pour le symbole ! dira-t-on. Justement, la symbolique aussi est pour le moins étrange par sa faiblesse. Le mot « prétexte » me semble plus approprié.

C’est en effet dans ce château que le roi François 1er a signé, en 1539, une ordonnance souvent présentée comme un acte fondateur de la langue française. Or, son titre véritable — Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et abbreviation des proces par tout le royaulme de France — nous renseigne que l’objet était d’abord l’administration de la justice royale.

Certes, cette loi serait la plus ancienne encore en vigueur sous la République, je veux bien. Mais puisqu’il est question ici de langue, il faut tout de même souligner que seulement deux articles sur 192 portent sur le langage. Et encore, le premier des deux (le 110) n’est pas sur la langue, mais sur la manière d’écrire, qui doit être claire, pour éviter toute ambiguïté ou incertitude, mentionne le texte.

Le second, l’article 111, concerne la langue qui doit être utilisée dans les documents juridiques, dans lesquels le latin occupait alors encore beaucoup de place. Les enquêtes, contrats, testaments et autres actes doivent être « prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement », dit l’article (une fois transcrit en français moderne).

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Et c’est tout. Bien des linguistes et des historiens ont glosé sur le sens exact de l’expression que j’ai mise en italique ci-dessus. Sur le site L’aménagement linguistique dans le monde, le linguiste Jacques Leclerc a produit un très intéressant article sur le français à l’époque de la Renaissance. On y apprend que quatre autres ordonnances de l’époque avaient des formules très semblables avec des nuances.

Deux d’entre elles, par exemple, semblaient distinguer le françois des autres « langues vulgaires » : l’ordonnance de 1490 obligeait l’emploi du « langage Francois ou maternel » et l’ordonnance de 1535 prescrivait que les actes soient rédigés « en francoys ou a tout le moins en vulgaire dudict pays ». Par contre, deux autres ne faisaient pas cette distinction et demandaient que justice soit rendue « en langage vulgaire ou du païs » (1510) ou en « langue vulgaire des contractants » (1531).

Bref, la seule certitude est que l’ordonnance de Villers-Cotterêts est d’abord anti-latin. Quant à savoir si elle favorise le français ou toutes les variantes du pays, c’est plus équivoque. « Aujourd’hui, on considère que ce texte de François Ier faisait du français la langue officielle de l’État », écrit à ce propos Jacques Leclerc. Mais ce n’était pas très clair à l’époque, ajoute-t-il.

Même si l’on admet que cet article 111 concernait bien le français et aucune autre langue du royaume, cette loi inaugurait donc une très timide politique linguistique. Dans les faits, il aura fallu plusieurs siècles pour que la France devienne réellement française. Ça ne s’est pas réglé avant le début du XXe siècle sous l’effet de la Révolution française et de l’Instruction publique.

À lire aussi La « naissance » du français

Toujours sur le plan symbolique, ce château ne représente pratiquement rien dans l’histoire de France. François Ier y a signé son ordonnance alors que le bâtiment était encore en construction, Henri II y aurait ratifié un traité en 1558, et Molière y a joué deux pièces au siècle suivant. Et c’est tout. Après la révolution, le château est devenu une caserne, puis un dépôt de mendicité, et enfin une maison de retraite, fonction qu’il a conservée de 1889 à 2014.

Quand j’y suis passé en 1999 au détour d’une randonnée dans le bel écrin de la forêt de Retz, la bâtisse se délabrait ; 200 millions d’euros plus tard, on lui a trouvé une vocation.

En définitive, la clé de l’intérêt de Villers-Cotterêts réside peut-être dans l’état civil du président. Emmanuel Macron est d’Amiens (tout comme sa femme, Brigitte). Or, cette ville située à 150 km directement au nord de Paris appartient à la même région administrative que Villers-Cotterêts, les Hauts-de-France, de même qu’à l’ancienne région de Picardie. Bref, Emmanuel Macron avait peut-être une très bonne raison politique d’installer son musée à Villers-Cotterêts : un grand projet monumental offert à sa région natale.