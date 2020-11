Un droit constitutionnel pour un gros Noël ?

Celle-là, on ne l’avait pas vue venir. Aux nouvelles fractures sociales, qui s’organisent dorénavant autour des axes Montréal-régions, gauche-droite, diversitaires-identitaires, il faut maintenant ajouter l’axe Noël all in-Noël austère. Nous sommes rendus là. On travaille fort depuis 40 ans pour un Québec laïque, Noël est depuis plusieurs années raillé, discrédité, jugé hyperconsumériste, on conspue sa joie qui sonne faux, ses cartes de crédit remplies, et voilà que boum ! le combat autour de la survie de Noël en temps de COVID devient une affaire nationale. La politique s’en mêle, tricotée serré avec les arguments de la santé publique. Le premier ministre a proposé jeudi un contrat moral. Noël contre jour de l’An. Fermeture des écoles le 17, quatre jours de fête, puis une quarantaine aux restes de dinde.

Je n’aurais pas voulu être à la place de François Legault, de son équipe, et avoir cette décision stratégique à prendre : faut-il faire passer la santé publique avant la fête ou la santé psychologique avant l’école ? A-t-on fait tous ces sacrifices de liens sociaux et d’économie pour finalement tout envoyer valser ? Pour accueillir matante, le buffet pis le bol de sangria ? Alors que l’espoir d’un vaccin est en vue, ce Noël si critiqué, si dénigré, est-il devenu « le boutte de toute » ?

Rappelons-nous nos sentiments quant à Noël jusqu’à l’an dernier. Cette fête laisse toujours une petite amertume, même chez ses inconditionnels. Plusieurs sacrent leur camp dans le Sud pour ne pas avoir à affronter un cinquième repas familial, certains s’accrochent un sourire forcé dans la face, sans compter les grincheux, les radins, les rabat-joie, toujours démasqués dans le temps des Fêtes. Il y a aussi les tristes, les solitaires, les éprouvés, les malades, les pauvres. Les coincés par les conventions, les ensevelis sous des traditions trop pesantes, les endeuillés, les mal à l’aise. Ça fait beaucoup de monde face aux légions de fanatiques des partys de bureau. Et là, d’un coup, Noël deviendrait la fête la plus désirable du calendrier ? Soudainement, tous les grands-parents voudraient embrasser leurs petits-enfants ? Les grands-parents ne forment pas une cohorte homogène. Certains aînés sont négligés par leur famille 364 jours par année ou considérés comme des gardiens commodes quand on a besoin d’être dépanné. D’autres trouvent les liens familiaux bien lourds. Et c’est l’image intergénérationnelle idéalisée qu’on nous fourgue mur à mur pour sauver Noël…

Bien sûr, nous voulons tous respirer, nous coller sur nos proches, nos amis. Nous en avons besoin pour notre santé mentale. Ce n’est pas une vie que d’être enfermés. Enfermés dans nos têtes, nos maisons, nos régions, notre pays. L’univers renfrogné est dur sur le moral. Nous avons envie de lumière, à défaut de billets d’avion… mais privilégier Noël et la santé mentale, c’est aussi ouvrir la porte à une troisième vague en janvier. On ne s’en sort pas.

J’aime Noël. J’écoute Mariah Carey et Charlie Brown depuis 10 jours, j’ai décoré le balcon hier, je monte le sapin de la terrasse demain. J’aime mes amis et m’ennuie terriblement d’eux, de nos soupers festifs, le socle de ma socialisation. Toutefois, j’adhérerai à ces fêtes modestes. Un couple à table, choisi avec soin. Mais nous savons bien qu’au fond chacun fera selon sa conscience, et c’est bien là le drame. Beaucoup seront encore plus précautionneux que ce que demande l’édit gouvernemental. Certains « ratoureux » respecteront la norme des 10 convives, mais deux fois par jour, pendant quatre jours ! Il y aura de gros partys de sous-sol, avec les voitures stationnées à deux rues pour ne pas alerter les voisins.

Rendus où nous en sommes, avec l’espoir prochain d’un vaccin, c’est la conscience sociale qui est en jeu. Individualisme ou sens du bien commun. Le premier ministre peut bien brandir son contrat moral, on sait bien que la police du punch n’existe pas, ni l’escouade antitourtière. C’est chacun pour soi. Les élans de solidarité de la première vague vont-ils mourir lamentablement au pied du sapin ? Existe-t-il un droit constitutionnel pour un gros Noël ? #teamparty l’emportera-t-il sur #teamArruda ?

La bataille de janvier se joue actuellement, dans les invitations qu’on lance ce week-end pour les quatre jours de Noël.