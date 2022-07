Un idiot relativement utile

Olivier Niquet a étudié en urbanisme avant de devenir animateur à la radio de Radio-Canada en 2009 dans les émissions Le Sportnographe et La soirée est (encore) jeune. Il est aussi chroniqueur, auteur, conférencier, scénariste et toutes sortes d’autres choses. Il s’intéresse particulièrement aux médias mais se définit comme un expert en polyvalence.

Mon style d’humour préféré est l’humour involontaire. Je ne parle pas ici de Drôle de vidéo, cette émission où on rigole bien en regardant mononcle Roger se péter la fiole sur ses skis nautiques tirés par une motoneige sur le gazon (il aurait dû y penser, Roger). Je parle plutôt des propos tellement ridicules ou outranciers qu’ils en sont comiques.

Je suis assez bien servi en la matière lorsque j’observe ce qui se produit dans le genre aux États-Unis. Récemment, Marjorie Taylor Greene, élue à la Chambre des représentants du Congrès, a expliqué dans une vidéo que le gouvernement avait l’intention de « zapper » le for intérieur du corps des citoyens qui mangeraient de vrais cheeseburgers plutôt que ceux cuisinés avec la viande que fait pousser Bill Gates en laboratoire. Le candidat Herschel Walker a quant à lui déclaré que ça ne servait à rien de réduire la pollution aux États-Unis, parce que le « bon air » qu’ils produiraient déplacerait le « mauvais air » qui flotte sur la Chine. La pollution reviendrait ensuite au-dessus des États-Unis, qui auraient cessé de polluer pour rien, au final.

Même si ça devrait me décourager, tout ça me fait plutôt rire. OK, oui, ça me décourage aussi, surtout parce que ce sont des élus (ou des candidats qui ont des chances de l’être) et que plus ils sont nombreux dans le genre, plus les États-Unis risquent d’envahir le Canada. En tout cas, c’est ce qu’une autre de ces humoristes qui s’ignorent, la représentante Lauren Boebert, proposait en février : envoyer l’armée pour libérer le Canada.

Il en va de même pour les politiciens d’ici. Ce qui m’intéresse chez Pierre Poilievre, ce n’est pas nécessairement le fait qu’il s’est pris « précocement d’une passion dévorante pour la politique et le conservatisme » (quoique ce soit quand même fascinant comme découverte), mais plutôt sa fierté de pouvoir acheter un shawarma avec des bitcoins, et qu’il préconise une telle stratégie pour éviter l’inflation. Quant à Maxime Bernier, il est presque impossible de trouver une déclaration de sa part qui ne soit pas tellement déconnectée qu’elle vous fait rire à voix haute (le fameux lol, comme on dit dans le jargon de la rigolade).

J’aime faire découvrir ces gens au grand public. D’abord pour faire rire, mais aussi parce que je me dis qu’il est préférable que tout le monde sache qu’ils existent pour ne pas être surpris quand le bitcoin deviendra la monnaie officielle du Canada ou quand les chars d’assaut américains se pointeront. Mais ce faisant, je me demande toujours si je ne suis pas en train de leur faire de la publicité.

C’est le genre de questionnement qu’ont les médias à l’orée d’une campagne électorale qui mettra en scène certains candidats aux propos clownesques. Dans le cas du Parti conservateur du Québec (PCQ), avec chaque annonce de candidat vient une série de captures d’écran de déclarations risibles ou de preuves d’adhésion à toutes sortes de théories douteuses. Il faudrait les exposer sur la place publique, mais elles sont si nombreuses que les médias ne s’y attardent que très peu. Il y a à peine quelques années, on avait fait tout un plat d’un candidat de la CAQ qui s’était pris en photo sur un siège de toilette. Ça nous semble presque banal en comparaison avec les frasques des candidats du PCQ.

Ne pas en parler laisse le champ libre au chef, qui ne pâtit pas des élucubrations de son équipe et qui peut séduire une partie de la population avec ses positions plus modérées. À l’inverse, en parler joue aussi son jeu. Dans une enquête de Radio-Canada sur Québec Fier, une chercheuse de l’UQAM, Michelle Stewart, explique que cette organisation qui épaule la campagne d’Éric Duhaime utilise la même stratégie que l’ineffable Steve Bannon, directeur général de la campagne de Donald Trump en 2016. C’est la stratégie « anchor left, pivot right » (ancrer à gauche et pivoter à droite). On veut ici faire en sorte que les idées du parti soient reprises dans les médias traditionnels, peu importe le traitement qu’on en fait. Même si c’est pour dénoncer ces idées ou la manière de les défendre, le fait d’avoir l’attention d’un média grand public permet de légitimer le parti. « Regardez, ils parlent de nous dans L’actualité ! »

À lire aussi Éric Duhaime : le trouble-fête

C’est pourquoi j’ai parfois l’impression d’être une sorte d’idiot utile. Une expression qui, selon Wiktionnaire, « qualifiait à l’origine les Occidentaux sympathisants du communisme qui reprenaient et répandaient, sans grand sens critique, la propagande de l’Union soviétique », mais qui est aussi évoquée lorsqu’il est question de gens qui font de la publicité sans s’en rendre compte aux idées qu’ils réprouvent. Même si exposer les bouffons a des vertus, il est difficile de juger à quel point cela les sert en même temps.

Surtout que c’est payant en « capital social » de le faire. Sur 10 tweets que je peux faire sur des sujets variés comme ma recette de salade de patates, mon opinion sur Juraj Slafkovsky ou l’étalement urbain, celui qui aura la plus grande répercussion et m’attirera le plus de nouveaux abonnés est assurément celui où je me moquerai (poliment) d’une déclaration d’une personnalité politique. Je pourrais faire 100 % de mes tweets là-dessus et devenir riche (en « capital social »), mais je m’abstiens. Je suis quand même un idiot relativement utile.

Dans son essai La collision des récits, Philippe de Grosbois rappelle que c’est la quête de profit (pas en « capital social » cette fois) qui a participé à l’élection de Trump : « Les mouvances d’extrême droite et conspirationnistes sont particulièrement habiles, parce que leurs idées délirantes et leur violence permettent à tout le monde de cartonner. » Comme le dit le dicton en anglais, “If it bleeds, it leads” (ce qui saigne fait la une). Au début de l’année 2016, le président de CBS déclarait en rigolant que le “cirque ” de Donald Trump durant les primaires républicaines “n’est peut-être pas bon pour les États-Unis, mais fichtrement bon pour CBS ” : “l’argent coulait à flots ” en raison des cotes d’écoute qui attirent les publicitaires. C’est pareil ici. Il suffit que quelqu’un dise quelque chose de complètement sauté de la calotte pour que tout le monde lui accorde de l’attention.

Il n’y a pas vraiment de solution à tout ça. Il faut couvrir ces personnes qui ont beaucoup d’influence. Selon un sondage du New York Times, seulement 1 % des Américains estiment que les changements climatiques sont le pire problème auquel les États-Unis font face. C’est aussi le discours de bien de leurs politiciens, et ne pas exposer leurs dérives revient à leur laisser le champ libre. On ne peut pas arrêter de dénoncer les coquins sous prétexte qu’ils s’en serviront pour se présenter en victimes. Même si les médias décidaient de ne leur accorder aucune attention, il y aurait toujours quelqu’un pour noter les frasques des politiciens ou des personnalités publiques. Le faire avec humour amènera peut-être ceux qui ne sont pas boulimiques d’information à s’intéresser à des facettes plus sombres de ces personnages qu’ils ne connaissaient qu’en surface.