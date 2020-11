Un ordre professionnel pour les profs ?

Quand un parent ontarien veut dénoncer un enseignant négligent, incompétent ou nonchalant, il sait où appeler : à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OEEO). L’ordre a reçu 850 plaintes en 2019, soit 128 de plus qu’en 2018, mais sensiblement des mêmes sources : plus de la moitié provenaient des conseils scolaires (les employeurs), le tiers du public et environ 10 % d’autres membres de l’ordre.

Au Québec, en 2018, le ministère de l’Éducation a traité 15 plaintes, dont une a été considérée comme non recevable. Pour savoir s’il y en a eu d’autres, il faut faire le tour du réseau. « Les plaintes ne sont pas inventoriées. Il n’y a pas un organisme qui s’en occupe, mais plusieurs », dit Henri Boudreault, vice-doyen aux études à la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM, qui s’intéresse aux aspects professionnels de l’enseignement.

Si un parent veut se plaindre d’un enseignant au Québec, il peut le faire auprès de la direction de l’école ou de son centre de services scolaire (l’instance qui a remplacé la commission scolaire). Pour savoir si un enseignant a fait l’objet d’une plainte, il faut appeler chaque école, mais aussi contacter le ministère de l’Éducation, chacun des 72 centres de services scolaires et les neuf fédérations syndicales de l’enseignement. En effet, tout ce beau monde est responsable du « contrôle de qualité » des enseignants.

En Ontario, où le mandat de l’ordre professionnel créé en 1997 est de « protéger le public », les 230 000 enseignants, conseillers scolaires et directeurs d’écoles en sont obligatoirement membres. En plus de recevoir les plaintes, l’ordre délivre les « cartes de compétence » des enseignants, certifie les programmes d’enseignement ainsi que les programmes de formation continue. Et surtout, il fait respecter les normes professionnelles.

Il est possible de déposer une plainte pour 27 motifs, allant de l’incompétence à la faute professionnelle, en passant par l’incapacité ou l’inconduite en dehors de l’école. En 2018, le comité d’enquête ontarien a renvoyé 135 plaintes au comité disciplinaire, qui a le pouvoir de révoquer des licences, d’imposer des suspensions, d’adresser des réprimandes officielles et de donner des amendes pouvant aller jusqu’à 5 000 dollars. À partir de ces 135 plaintes, le comité d’enquête a servi un avertissement sévère à 82 enseignants fautifs. Et 15 se sont retrouvés devant le comité d’aptitudes professionnelles, chargé de déterminer si l’enseignant a la capacité d’enseigner ou non.

Bref, les enseignants ontariens peuvent se faire taper sur les doigts, et tout est accessible dans le site Web de l’ordre. « Un parent peut vérifier si un enseignant a les compétences requises pour certaines matières ou s’il a fait l’objet de mesures disciplinaires. Quant aux plaintes, elles suivent un processus qui permet d’éliminer les plaintes frivoles ou vexatoires, par exemple celle d’un parent mécontent que l’enseignant n’ait pas célébré l’Halloween », explique Gabrielle Barkany, responsable des communications à l’ordre des enseignants.

Au Québec, l’idée de créer un ordre professionnel des enseignants revient depuis presque 25 ans. Les syndicats d’enseignants y ont toujours opposé une résistance farouche, en dépit des avis favorables du Conseil pédagogique interdisciplinaire en 1996 et de l’Office des professions en 2002, ainsi que de l’inscription de l’initiative dans le programme du Parti libéral en 2003 et dans celui de la Coalition Avenir Québec en 2012.

En 2013, la Fédération autonome des enseignants (FAE), qui représente 49 000 membres, a riposté à la CAQ en publiant un rapport soutenant que « la qualité de l’éducation de l’école publique québécoise » est une prérogative des syndicats. « Notre position n’a jamais changé, dit aujourd’hui Sylvain Mallette, président de la FAE. Un ordre des enseignants ne contribuerait pas à la valorisation des enseignants ni à l’amélioration de leurs conditions de travail et ça n’aiderait pas à mieux encadrer la formation. »

Les syndicats n’ont toutefois pas de système pour recevoir les plaintes concernant les fautes professionnelles ou autres comportements inacceptables de leurs membres. « Les syndicats locaux peuvent établir des comités de discipline pour régler des disputes entre enseignants, mais ce n’est pas le rôle d’un syndicat d’établir des comités de discipline ou d’enquêter sur des allégations de faute professionnelle. C’est la responsabilité du ministère de l’Éducation », dit Sylvain Mallette.

En Ontario, le partage des tâches est clair : les syndicats défendent les conditions de travail, l’ordre se concentre sur le professionnalisme. Au Québec, « les syndicats ont toujours tenu un double discours. Ils jouent leur rôle syndical, qui est la protection des salaires et des conditions de travail, mais ils ne veulent pas perdre leur rôle en matière de pédagogie », dit Maurice Tardif, professeur titulaire et directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE) à l’Université de Montréal.

L’enjeu de la formation continue

Au Québec, la titularisation des enseignants relève de la direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire, au ministère de l’Enseignement supérieur (MES). L’agrément des programmes de formation (ce qui est enseigné aux futurs professeurs) est la responsabilité du Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement (CAPFE), qui relève aussi du MES. Selon Henri Boudreault, de l’UQAM, « le CAPFE est tout aussi sévère [sur ce plan] que l’ordre des enseignants ontarien. Il fait la tournée des universités tous les cinq ans pour s’assurer de la validité des programmes et que ceux-ci répondent aux critères. »

Concernant la formation continue, c’est autre chose. Alors que l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario doit approuver toutes les formations, données ensuite par les facultés d’éducation, les commissions scolaires agréées et la fédération des enseignants, au Québec, « c’est un peu n’importe quoi », affirme Maurice Tardif, de l’Université de Montréal.

La loi 40, adoptée en février 2020 par le gouvernement caquiste, impose certes 30 heures de formation continue obligatoire aux enseignants par période de deux ans. Mais elle est vague : il peut s’agir d’un cours, d’une conférence, d’un séminaire ou d’un colloque organisé aussi bien par le ministère que par une université, un centre de services scolaire, une école privée ou tout autre organisme, voire par un autre professeur. « L’unique critère est que cette formation soit reconnue par le centre de services scolaire qui emploie l’enseignant », dit Maurice Tardif.

Un ordre des enseignants pourrait jouer un rôle crucial dans la formation continue, poursuit le directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. « Le ministre devrait prendre le taureau par les cornes et imposer une formation de qualité tout au long de la carrière des enseignants. »