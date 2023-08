Un outil pour mieux déchiffrer le passé

Les archives recèlent de véritables trésors, mais les millions de documents anciens dans le monde — registres paroissiaux, dossiers de justice, actes notariés, contrats, correspondance — sont difficilement lisibles. Parfois à cause de leur piètre état de conservation, mais surtout parce qu’ils étaient écrits à la plume dans une calligraphie souvent très complexe à déchiffrer. Seule une très petite part est consultée, numérisée et retranscrite. Transkribus, un logiciel autrichien de reconnaissance des écritures, peut désormais tout lire et, du coup, nous permettre de découvrir des pans méconnus de l’histoire.

« J’ai mis un jour et demi pour photographier 10 000 documents avec un téléphone intelligent. Et en trois minutes, c’était retranscrit », explique Dominique Deslandres, professeure d’histoire à l’Université de Montréal. La plateforme, qui présente côte à côte l’image et la retranscription, permet également d’annoter et d’éditer les documents. Il est aussi possible de faire part de son travail à d’autres chercheurs, qui peuvent y accéder grâce au moteur de recherche de l’outil.

Maxime Gohier, professeur d’histoire à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), estime qu’environ 350 000 documents liés à l’histoire du Québec ont ainsi été retranscrits. « Et ça augmente constamment. On travaille maintenant à coups de milliers de pages », dit le chercheur.

Par l’intermédiaire d’un autre projet de recherche lancé et partagé par Dominique Deslandres, Paul Labonne, qui dirige le Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal, a eu accès à 411 documents jusque-là inédits sur Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal et du premier hôpital de la ville. « Et si je tape “hospital” dans le moteur de recherche de Transkribus, je trouve encore du neuf », s’enthousiasme l’historien et muséologue, qui envisage déjà de nouvelles expositions.

Un tel accès, à la fois simple et foisonnant, offre toutes sortes de possibilités : la reconstruction de l’abénaquis ancien à partir des notes de missionnaires, la cartographie de lieux historiques par la géolocalisation, voire des analyses démographiques fines des genres ou du métissage ou, comme l’a fait Dominique Deslandres, une étude de la place des femmes dans les archives judiciaires montréalaises au début de la colonie.

Par contre, ce n’est pas gratuit : il en coûte un euro par page à transcrire. (Des chercheurs français sont d’ailleurs en train de créer une plateforme en libre accès appelée eScriptorium.) « Et c’est quand même beaucoup de travail au début », souligne Patricia Godbout, professeure associée de l’Université de Sherbrooke au sein du projet Awikhiganisaskak pour la revitalisation de l’abénaquis.

Lorsque le domaine d’études est en friche, il faut en effet « entraîner » le logiciel en retranscrivant de 20 à 40 pages modèles pour lui permettre d’interpréter les signes correctement. « Au premier passage, ça sort parfois de manière illisible. On doit alors retravailler le modèle, puis l’éditer. »

Pour contrer l’éparpillement des archives, autre difficulté avec laquelle sont aux prises les chercheurs, Maxime Gohier, de l’UQTR, tente de convaincre les gouvernements de financer une sorte de guichet unique où tous les documents numérisés et retranscrits seraient obligatoirement partagés. « Une manière de Wikimédia de toutes les archives de la Nouvelle-France. »

Cet article a été publié dans le numéro de septembre 2023 de L’actualité, sous le titre « Libérer le trésor ».