Un temps de verbe à la québécoise

Saviez-vous que les Québécois ont inventé un nouveau temps de verbe ? Je suis tombé là-dessus au hasard d’une lecture. Ça s’appelle l’« infinitif hypothétique ». Comme dans « Avoir su, je serais resté chez nous », « Avoir compris, j’aurais fait autrement » ou « Avoir l’argent, j’habiterais dans ce coin-ci ».

Le phénomène fait l’objet d’une brève description dans Le français au Québec et en Amérique du Nord (Ophrys, 2022), des linguistes France Martineau, Wim Remysen et André Thibault, ouvrage dont j’avais parlé dans une autre chronique. Avant cela, France Martineau et la linguiste roumaine Virginia Motapanyane y avaient consacré un article assez fouillé, « Les infinitives hypothétiques en français du Canada ».

L’article a été publié en 1995, ce qui peut sembler loin, mais en linguistique, ça ne l’est pas tant que ça. L’infinitif hypothétique serait donc considéré comme une innovation récente en français québécois, c’est-à-dire qu’il remonte à quelques générations au plus. La première description daterait de 1984 dans un papier de Philippe Villard, à l’Université de Sherbrooke.

Cet infinitif hypothétique prend la forme d’un infinitif passé (avoir vendu) ou présent (vendre), mais son emploi est presque toujours associé au conditionnel. Au lieu de dire « Si j’avais vendu mon auto, je serais parti en Chine », on dira « Avoir vendu mon auto, je serais parti en Chine ». En entrevue, France Martineau précise d’ailleurs qu’il serait plus juste de parler d’une nouvelle manière d’exprimer le conditionnel, plutôt que d’un nouveau temps ou d’un nouveau mode à proprement parler.

À lire aussi Le bon parler au Québec

Dans leur essai de 17 pages, les coautrices font ressortir quelques faits intéressants.

D’abord, cet usage québécois est distinct d’un autre usage courant de l’infinitif dans le français standard. Considérons les phrases : « Partir en voyage, ce serait merveilleux » ou « Pierre y aller seul, ce serait vraiment courageux ». Ces deux phrases ont en commun un pronom (ce), dit « résomptif », qui reprend la proposition infinitive dans la principale.

Dans le cas de l’infinitif hypothétique à la québécoise, ce pronom est absent. Par exemple, « Voir un Anglais, je lui demanderais des informations » ou « Avoir été malade, je serais resté à la maison ».

Les infinitives hypothétiques suivent un certain nombre de règles. Les deux articles en question parlent presque toujours d’« infinitives » au féminin, parce que cet infinitif hypothétique s’exprime par une proposition infinitive, qui est toujours en relation avec une proposition principale. Il est possible de dire un simple « Avoir su ! » parce que la principale « j’aurais fait autrement » est sous-entendue.

La proposition principale est presque toujours au conditionnel, mais elle peut être au présent si celui-ci exprime une éventualité ou une conséquence. « Avoir l’argent, je resterais ici » (conditionnel) ou « L’amener à l’hôpital, on l’enterre dans une semaine » (présent). L’essentiel est que le temps de l’infinitive soit en concordance avec celui de la principale.

Une autre de ses caractéristiques est d’avoir pour l’infinitive le même sujet que la principale. Dans « Avoir l’argent, je resterais ici », il est sous-entendu que celui qui aurait l’argent est le « je » de la proposition principale.

Pour établir leurs règles, les linguistes aiment beaucoup considérer les situations absurdes, c’est-à-dire les contextes où la tournure ne s’emploie pas. Par exemple, l’infinitif hypothétique est malcommode en mode interrogatif. Il bloque les questions de type « qui, quand ». On ne dirait pas : « Qui avoir fait ça, ils seraient morts ? » Cela demeure intelligible sous la forme « Avoir fait ça, qui serait mort ? » ou « Qui serait mort, avoir fait ça ? », mais la formulation reste bizarre.

L’autre chose que cette construction ne fait pas est de placer le sujet dans l’infinitive. On ne dira pas « Pierre avoir su, il ne serait pas venu ». Il faut dire « Pierre, avoir su, il ne serait pas venu » ou « Pierre, avoir su, ne serait pas venu ».

Un régionalisme compris partout

L’infinitif hypothétique est très intéressant à plusieurs titres. C’est une tournure proprement « laurentienne », c’est-à-dire courante dans le parler de la vallée du Saint-Laurent et les variantes apparentées de l’Ouest. Mais ce régionalisme très marqué n’en demeure pas moins parfaitement compréhensible pour n’importe quel francophone.

Dans mes chroniques, j’ai souvent exprimé ma fascination pour la langue familière, dont les usages sont très distincts de la grammaire scolaire sans jamais tomber dans le n’importe quoi. C’est d’ailleurs l’intérêt des grammaires scientifiques du type Grande grammaire du français, qui décrivent les usages réels plutôt qu’idéalisés.

Bref, la réinvention constante du français par ses locuteurs ne se limite pas à créer des mots nouveaux. Ils jouent depuis longtemps dans les structures de leur langue en établissant des règles implicites et non écrites qui sont assimilées de façon quasi spontanée en dehors de la classe, dans les familles et dans les jeux.

L’existence de telles règles (souvent jamais décrites) contredit le précepte qui veut que la langue écrite soit plus précise que la langue familière. Celle-ci est, au contraire, capable de très grandes nuances — mais à sa manière.