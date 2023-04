Un tunnel rempli de mousse

Olivier Niquet a étudié en urbanisme avant de devenir animateur à la radio de Radio-Canada en 2009 dans les émissions Le Sportnographe et La soirée est (encore) jeune. Il est aussi chroniqueur, auteur, conférencier, scénariste et toutes sortes d’autres choses. Il s’intéresse particulièrement aux médias mais se définit comme un expert en polyvalence.

J’ai un attachement particulier pour le dossier du troisième lien à Québec.

D’abord parce que j’ai étudié en urbanisme et que je trouve qu’il s’agit du parfait exemple de la difficulté de bien communiquer les tenants et aboutissants d’enjeux urbains. Les questions d’aménagement défient parfois le réflexe des citoyens. Dans ce cas précis, notre première impression est que construire de nouvelles routes ou ajouter des voies autoroutières aidera à diminuer la congestion automobile. Or, les cas réels ont maintes fois démontré que ça n’allait pas de soi.

Le paradoxe de Braess « énonce que l’ajout d’une nouvelle route dans un réseau routier peut réduire la performance globale, lorsque les entités se déplaçant choisissent leur route individuellement ». C’est une affaire de mathématiques plutôt complexe que des gens plus intelligents que moi ont calculée. La construction d’un troisième lien routier aurait à court terme diminué le trafic, mais l’aurait amplifié à long terme en vertu de cette circulation induite par les choix individuels des usagers. Ce n’est pas tout à fait intuitif et ce n’est donc pas simple à expliquer.

De plus, un aménagement comme celui-ci participerait à l’étalement urbain, qui a des impacts négatifs sur l’environnement et sur la santé des gens. Ce lien entre nos milieux de vie et notre santé est un facteur très souvent ignoré dans l’analyse de ce genre de projets. On se dit que les effets sur la logistique de notre vie seront positifs, mais on oublie que ladite vie pourrait être plus courte. On oublie aussi que nos choix ont des répercussions sur la vie des autres. J’ai entendu cette semaine un préfet de MRC déçu du nouveau plan de la CAQ parce que ce tunnel autoroutier lui aurait permis de se rendre plus vite à la campagne respirer de l’air pur. Tant pis pour le surplus d’air impur laissé en chemin.

À lire aussi Le grand détour du troisième lien

Au-delà de cette prémisse urbanistique, je m’intéresse depuis longtemps aux médias qui, justement, misent sur la réflexion à courte vue de la population pour titiller ses désirs urgents. Le troisième lien était ici un projet parfait.

Après avoir mené une campagne couronnée de succès pour la construction d’un amphithéâtre capable d’accueillir une équipe de la LNH (on l’attend toujours), les influenceurs médiatiques de Québec ont trouvé dans l’idée de relancer un projet de tunnel une panacée. Comme dans le cas des Nordiques, ils ont bien évalué que de crier dans ce tunnel allait générer beaucoup d’écho. En 2016, on a même organisé une campagne de distribution d’autocollants en soutien au troisième lien. En 2017, Jean-François Gosselin, candidat à la mairie d’un parti imaginé entre autres par un penseur affilié aux radios de Québec (un penseur qui est aussi derrière la prise de contrôle d’Éric Duhaime au PCQ), a obtenu 27 % des voix aux élections municipales.

L’ironie de la chose, c’est que ces tenants du libre marché tous azimuts ont fait la promotion d’un projet complètement disproportionné en matière d’offre et de demande en se basant sur les émotions de ceux qui, au quotidien, vivaient le drame d’être pris dans le trafic. Pourtant, seulement quelques milliers de personnes auraient bénéficié d’une réduction de leur temps de déplacement de quelques minutes. Ça revenait cher la minute, mais peu importe.

Des politiciens ont quand même surfé sur cette vague médiatique. Difficile de dire qui croyait sincèrement en la réalisation du projet. Même ceux qui étaient contre, comme Régis Labeaume, ont dû mettre de l’eau dans leur vin. À LCN la semaine dernière, l’ex-maire de Québec a déclaré : « Je disais à peu près n’importe quoi et j’étais sur le bord du mensonge, pour être honnête avec vous là, sinon le mensonge. » C’était une condition, selon lui, pour garder vivant le projet de tramway qui lui tenait à cœur. Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, qui estimait en 2011 que rien ne justifiait un tunnel, semble quant à lui avoir par la suite opté pour l’aveuglement volontaire.

Les mêmes figures médiatiques qui ont monté en épingle ce projet pour faire mousser leurs cotes d’écoute attribuent aujourd’hui son recul aux « médias montréalais ». Perdre est donc gagnant-gagnant pour ces animateurs. Ils y voient encore une occasion de susciter la grogne pour… faire mousser les cotes d’écoute. Ça fait beaucoup de mousse à la fin.

À lire aussi C’est l’apocalypse, rien ne va plus

Il semblerait donc que ce n’est pas de l’affaire des Montréalais si les différents paliers de gouvernement engouffrent des milliards dans un projet injustifié et destructeur. Ceux qui sont si prompts à se plaindre de la mauvaise utilisation de leurs « taxes » estiment donc que les Montréalais ne devraient pas avoir d’opinion sur celle de leurs impôts. Les experts, qu’ils soient de Montréal, Québec ou Drummondville, qu’ils soient urbanistes, politologues ou comptables, s’entendaient pourtant pour dire que le projet ne tenait pas la route (sous-fluviale).

Les projets en urbanisme ont tellement de ramifications, de facteurs externes dont il faut tenir compte, de conséquences positives ou négatives à évaluer qu’ils sont des occasions parfaites pour prendre des vessies pour des lanternes. Au final, les vessies ont éclaté, et le vide qu’elles contenaient depuis le début s’est échappé. La seule trace qu’elles laissent est une nouvelle horde de gens en beau maudit. Parions que cette fois ne sera pas la dernière.