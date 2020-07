Une approche qui fait la différence

En mars dernier, alors que les universités ont dû adapter leurs cours offerts initialement en classe pour respecter les directives de la Santé publique, l’importante équipe technopédagogique de l’Université Laval a plus que jamais été mise à contribution. « On a demandé à bien des professeurs de devenir pilotes alors que l’avion était déjà en vol », illustre Éric Martel, directeur adjoint de la formation à distance à l’Université Laval, qui enseigne lui-même à distance depuis 2002.

Dans cet établissement qui innove en la matière depuis plus de 35 ans, les conseillers pédagogiques ont l’habitude d’accompagner les enseignants pour le développement de leurs cours à distance et pour l’encadrement de leurs étudiants. D’où leur indéniable succès : lors de l’évaluation des cours faite par les étudiants dans les années passées, l’appréciation de l’enseignement était similaire pour les deux formules d’enseignement. Les taux de réussite parlent plus éloquemment encore : ils sont les mêmes en classe et à distance.

Le secret? Un environnement technologique fiable, des cours de qualité, mais surtout un volet humain, qui est au cœur de l’expérience d’enseignement.

À distance comme en classe, c’est souvent le soutien de l’enseignant et l’encadrement pédagogique qui améliorent l’expérience et les chances de succès des étudiants. « Un bon encadrement peut faire la différence entre le succès et l’échec. Cela joue énormément sur la motivation et l’engagement de l’étudiant dans sa formation », affirme Éric Martel.

Une relation humaine tout en étant à distance

Quelle que soit la formation qu’ils choisissent parmi les 1000 cours et 120 programmes, les étudiants ne sont jamais laissés à eux-mêmes.

Avec Internet, il est bien fini le temps des cours par correspondance ou télévisés. Les cours en ligne sont conçus pour qu’on perçoive l’humain derrière la plateforme technologique. « Il faut sentir le dynamisme et la personnalité de l’enseignant dans son cours en ligne, poursuit Éric Martel. Des fois, ça passe par des petits gestes, comme une capsule vidéo de présentation sur la page d’accueil du cours, où l’enseignant se présente, décrit son parcours, ses intérêts, comme il le ferait dans un cours en classe. Ça semble banal, mais ça personnalise la relation. » Une relation de proximité à double sens, les étudiants étant invités à se présenter, à mettre une photo de leur visage dans leur profil et à interagir avec l’enseignant et les autres participants.

« Une bonne pratique dans l’encadrement à distance est d’être proactif, ajoute Éric Martel à propos du suivi personnalisé qui est offert à l’Université Laval. Nous avons accès aux statistiques, nous voyons quels étudiants ne se sont pas encore branchés sur le cours ou accusent un certain retard et, avant que le travail ne s’accumule et devienne ingérable, nous entrons en contact avec eux. » Ces actions ont des retombées extrêmement positives et contribuent à la réussite des étudiants.

« Ceux-ci sont aussi appelés à collaborer entre eux sur les forums consacrés aux différents cours. Une entraide aussi précieuse que chez les étudiants en classe qui crée un véritable esprit de cohorte », affirme M. Martel.

Vous ne serez jamais seul

Parmi les nombreux avantages de la formation à distance, il y a la souplesse de l’horaire. Bien que la structure suive le calendrier universitaire, cette flexibilité aide à la motivation et à la réussite des étudiants.

Les professeurs sont évidemment disponibles pour répondre aux questions et peuvent proposer des séances de révision en direct (elles aussi enregistrées pour consultation ultérieure). Bref, les étudiants sont soutenus par une équipe de professeurs et de chargés de cours totalement dévouée à sa mission.

« Peu importe où vous en êtes dans votre parcours professionnel et personnel, nos formations sont un passeport pour apprendre de manière continue, pour le plaisir, pour parfaire vos connaissances ou pour l’obtention du poste de gestionnaire que vous convoitez. Et si vous hésitez à vous instruire à distance, essayez une de nos formations en ligne ouvertes à tous (MOOC). Elles sont gratuites et vous permettent de découvrir notre environnement numérique, et d’imaginer comment vous pourrez intégrer les études universitaires dans votre horaire. »

Pour en savoir plus: www.distance.ulaval.ca/formation

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.