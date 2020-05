Une crise genrée exige une réponse genrée

Lorsqu’un journaliste a demandé à François Legault, en point de presse, s’il reconnaissait que les femmes et les immigrants, en première ligne dans les établissements de soins, allaient faire les frais de la pandémie, le premier ministre a acquiescé du bout des lèvres : « on est très conscients, entre autres, que ce sont des femmes puis beaucoup de gens qui viennent de différentes communautés », a-t-il dit en parlant des préposés aux bénéficiaires.

C’était le 7 mai. Et c’était la première fois en six semaines que le premier ministre faisait ouvertement référence à la vulnérabilité particulière des femmes à la crise.

Lors d’une intervention précédente, fin mars, il avait souligné les dangers qui guettent les victimes de violence conjugale confinées avec leur agresseur, et il avait renfloué les organismes qui leur viennent en aide. Mais autrement, le premier ministre n’a pas donné l’impression qu’il prend la pleine mesure des répercussions disproportionnées que la pandémie aura sur les femmes, ni qu’il conçoit sa stratégie en conséquence.

Les données sont sans équivoque. Ce cataclysme, qui n’épargne aucune tranche de la population, frappe néanmoins un sexe plus durement que l’autre.

Ce sont d’abord les femmes qui sont au front du combat contre la maladie et qui prennent les plus grands risques pour leur santé. Au Québec, elles comptent pour 90 % des infirmières et pour 88 % des aides-soignantes et préposées aux bénéficiaires, par exemple. Elles constituent aussi la majorité des proches aidantes, et celles qui jouent ce rôle y consacrent plus d’heures et effectuent des tâches plus lourdes que les hommes aidants. Non seulement les femmes sont parmi les plus exposées au virus, mais une épidémie d’épuisement et de stress post-traumatique se prépare sans doute dans leurs rangs. Déjà début avril, parmi les travailleuses de la santé engagées dans la lutte contre la COVID-19, une sur deux disait avoir besoin d’aide psychologique, selon un sondage.

En plus, le Québec est l’un des seuls au monde où les femmes sont plus nombreuses que les hommes à mourir de la maladie : elles comptent pour 54 % des décès, et pour 59 % des cas confirmés.

La pénurie de travailleuses met le réseau de la santé en déroute, on le sait. Mais la véritable source de la débâcle, c’est la sous-valorisation chronique des métiers du soin et du lien, ces professions majoritairement féminines auxquelles on a omis d’accorder une rémunération et des conditions de travail qui soient à la hauteur des exigences. Toute refonte du système devra s’attaquer à ce problème de fond : notre incapacité collective à reconnaître à leur juste valeur les activités qui sont l’affaire des femmes.

Sur le plan économique aussi, les femmes encaissent un plus grand choc que les hommes. Le chômage les touche plus durement depuis le début de la pandémie : de février à avril, au Canada, le nombre d’emplois a reculé de 16,9 % chez les femmes, et de 14,6 % chez les hommes. Les femmes sont d’ailleurs surreprésentées dans plusieurs des industries qui risquent d’être le plus longtemps ébranlées, dont l’hôtellerie, la restauration, le commerce de détail et les services personnels. Cette précarité s’ajoute à celle qui existait déjà, puisque les femmes sont majoritaires parmi les travailleurs atypiques et parmi les bas salariés. Elles ont aussi tendance à avoir moins d’argent de côté pour leurs vieux jours.

Les mères en paient le prix fort

Le poids des activités domestiques, déjà difficile à concilier avec la vie professionnelle, est devenu écrasant pour bon nombre de parents forcés de se confiner avec leur progéniture. Et ce sont surtout les mères qui en paient le prix. Habituellement, les femmes québécoises passent une heure de plus par jour que les hommes à donner des soins et à faire des tâches ménagères (une heure et demie de plus lorsqu’il y a de jeunes enfants dans le portrait). En période de confinement, l’écart serait encore plus grand qu’à l’habitude, selon des données recueillies aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Chaque heure que les femmes consacrent au travail non rémunéré, c’est une heure de moins qu’elles peuvent passer à gagner leur vie, et ce phénomène explique une bonne partie des disparités de revenus si persistantes entre les sexes. Même en temps normal, les femmes québécoises sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel ou à sacrifier des heures d’ouvrage pour s’occuper de leur famille. La suspension prolongée des classes et des services de garde (voire la fermeture définitive de certaines garderies et camps d’été) pourrait fragiliser encore davantage leur capacité d’emploi. Des médias rapportent d’ailleurs des cas de travailleuses qui envisagent de quitter leur boulot, faute de solution pour faire garder leurs enfants. On croirait retourner 25 ans en arrière.

Ces observations sont lourdes de conséquences pour la relance économique qui s’organise. Si on peut se permettre de redémarrer l’économie alors que les écoles et les garderies fonctionnent au ralenti ou pas du tout, c’est parce qu’on compte implicitement sur le travail invisible que les femmes sont les premières à fournir, au détriment, souvent, de leur propre autonomie financière. Sans la pleine participation des femmes à l’économie, il n’y aura pas de reprise à toute vapeur. On ne peut pas se contenter d’inciter les parents à garder leurs petits à la maison « s’ils le peuvent » ou les gronder de ne pas avoir fait faire leurs devoirs aux ados (comme l’ont exprimé le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et celui de l’Éducation, Jean-François Roberge) sans reconnaître à voix haute que ce sont les femmes qui hériteront du gros de ce fardeau, sans en mesurer les contrecoups sur leur participation au marché du travail, et sans en considérer les effets sur le roulement de l’économie.

Protéger les acquis québécois

Le gouvernement de François Legault saura-t-il concevoir une riposte à la pandémie qui permette de protéger les acquis du Québec en matière d’égalité des sexes et, pourquoi pas, de les renforcer ?

Sa cellule de crise est composée de 4 femmes et de 14 hommes. Son comité de relance économique est formé, en plus du premier ministre, de quatre hommes, les quatre ministres directement concernés : celui du Travail, Jean Boulet, celui de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, le titulaire des Finances, Éric Girard, et le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé. Le premier a fait carrière dans de grands cabinets d’avocats, les trois autres sont issus de la finance, et ils ont d’ailleurs gravité dans les hautes sphères de la même institution financière (la Banque Nationale).

Ce ne serait pas réaliste de s’attendre à ce qu’une équipe aussi homogène propose des solutions novatrices à des problèmes dont ils n’ont pas une connaissance intime. Pas parce que ces gens sont sexistes, machos ni même insensibles à la condition des femmes. Ce n’est pas de cela qu’il est question. Simplement, les hommes et les femmes n’ont pas accès aux mêmes savoirs, aux mêmes perspectives sur le monde, n’ayant pas vécu les mêmes expériences, affronté les mêmes épreuves. Forcément, les préoccupations et les priorités de ce comité seraient différentes si des femmes en faisaient partie. La capacité de s’allier une variété de voix, dans une période aussi critique, devrait être considérée comme un volet essentiel d’une réponse compétente à la catastrophe.

Qui sont les femmes qui auront droit au chapitre lorsque l’État façonnera l’après-pandémie ? Quelle influence auront-elles sur les choix qui détermineront leur destinée ? On l’a vu, les femmes sont les premières concernées par cette crise d’une ampleur sans précédent dans l’histoire contemporaine. Faisons en sorte qu’elles ne soient pas les dernières consultées.

