Une ville par et pour les Noirs ?

Des familles afro-américaines se sont jointes à une agente immobilière et à une entrepreneure pour acheter 50 hectares de terrain dans le centre de l’État de la Géorgie, avec l’idée d’y construire une petite ville autosuffisante et prospère économiquement. Elle sera ouverte à tous, mais avec l’ambition de devenir un havre de paix pour les familles noires. À la tête du projet appelé Freedom Georgia Initiative, Ashley Scott et Renee Walters ont rassemblé une vingtaine de familles noires prêtes à vivre dans cette future localité.

Le terrain est pour l’instant à l’état brut, mais les instigatrices de l’initiative sont en pleine campagne de sociofinancement pour lancer la première phase : créer des champs et des potagers. Cette nouvelle municipalité d’environ un demi-kilomètre carré s’appellera… Freedom.

***

Les « meilleurs » passeports changent de mains

Chaque année, le Passport Index établit le classement des passeports qui permettent d’entrer dans le plus grand nombre de pays partout dans le monde (sans visa ou avec un visa à l’arrivée).

En raison de la pandémie, le classement de 2020 est largement différent de ceux des années précédentes, étant donné que de nombreux pays mettent en place une quarantaine ou exigent des tests avant d’ouvrir leurs portes aux visiteurs étrangers.

Cette année, c’est donc le Japon et la Nouvelle-Zélande qui occupent la tête du classement, leurs passeports respectifs leur ouvrant les portes de 125 pays. Le passeport canadien demeure très puissant puisqu’il permet d’entrer librement dans 122 pays (quatrième position).

En revanche, gros recul pour le passeport des États-Unis, où les autorités peinent à contenir la pandémie. Les Américains ne sont plus autorisés à pénétrer que dans 88 pays sans visa (23e rang). L’an dernier, ils pouvaient entrer dans 171 pays.