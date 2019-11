Visages régionaux

Brome-Missisquoi, Montérégie Faire les choses autrement S’il fallait décrire en mots-clics la porte d’entrée des Cantons-de-l’Est, #audace serait certainement en tête de liste, suivi sans aucun doute par #effervescence. En effet, Brome-Missisquoi est une communauté bouillonnante peuplée de gens créatifs et inspirants. Des esprits libres, engagés et déterminés qui contribuent activement à son rayonnement. Berceau de la viticulture au Québec et hot spot de la révolution verte, la région est prospère et regorge d’occasions d’affaires. Ici, le partage et l’entraide sont le pain quotidien des entrepreneurs et des producteurs, qui forment une solide tribu de partenaires dévoués au développement de l’industrie agrotouristique et à la communauté. Vivre à Brome-Missisquoi, c’est aussi profiter d’une nature riche et diversifiée. C’est étancher sa soif de culture et assouvir ses élans de gourmandise. C’est embrasser ses rêves, tout en prenant du temps pour soi. Dotée d’une qualité de vie incomparable à seulement 45 minutes de Montréal, Brome-Missisquoi est le terreau idéal pour fonder une famille, s’accomplir et s’épanouir. brome-missisquoi.ca

Contrée du Massif Mégantic Créateurs d’étoiles Sous un ciel envoûtant embelli de majestueuses montagnes, niche un territoire de bâtisseurs fiers et visionnaires qui ne cesse de se réinventer. Regroupant sept municipalités de l’Estrie, la Contrée du Massif Mégantic incite à l’accomplissement de soi au cœur d’une nature propice à la créativité et à la solidarité. Ceinturant le parc national du Mont-Mégantic, ses observatoires astronomiques et ses sentiers de randonnée renommés, cette région agroforestière accueillante fourmille d’évènements et de festivités communautaires. Visite à l’ASTROLab, balade à vélo ou virée gastronomique, ici, on s’active les neurones, le corps et les papilles! Terreau fertile pour les arts, l’emploi et l’entrepreneuriat, dotée d’une forte conscience écologique, la Contrée du Massif Mégantic offre aux familles et aux retraités un milieu de vie exceptionnel dans l’univers de la première Réserve internationale de ciel étoilé. Nous avons le temps et l’espace, à vous d’en profiter! lacontreedumassifmegantic.ca

Saint-Victor, Chaudière-Appalaches De nature aventurière Amoureux de la nature, tenez-vous bien : Saint-Victor regorge de paysages bucoliques et de vastes boisés. Les adeptes de simplicité et d’authenticité seront rapidement conquis par cette municipalité beauceronne riche en histoire perchée sur une colline surplombant la vallée de la rivière Chaudière. Si, pour certains, ruralité est synonyme d’ennui, ce n’est pas le cas dans ce village bouillonnant d’activités! Outre son lac et ses parcs à profusion, la municipalité fourmille de talents artistiques et accueille chaque année les Festivités Western, deuxième plus gros évènement du genre dans l’est du Canada. Saint-Victor, c’est aussi un lieu de traditions imprégné d’une forte culture tout autant sportive qu’entrepreneuriale. Ici, on crée des alliances, on forge des amitiés et on profite de la cordialité légendaire des résidants. C’est l’aventure à l’état pur dans une verdure inspirante qui incite aux rassemblements. C’est une communauté libre et fière qui travaille de concert pour réaliser ses ambitions. st-victor.qc.ca

Îles-de-la-Madeleine Vie insulaire hors de l’ordinaire Imaginez un chapelet d’îles plantées en plein cœur du golfe du Saint-Laurent. Un archipel brut et saisissant de beauté, peuplé de gens accueillants et passionnés qui prennent le temps de vivre au rythme des saisons. On ne sort pas indemne d’une virée aux Îles-de-la-Madeleine. C’est un coup de foudre assuré… qui peut mener à une véritable histoire d’amour. Habiter les Îles, c’est embrasser la frénésie estivale dans ses sonorités et ses mouvements, pour ensuite accueillir un nouveau tempo tissé de rencontres et de moments de quiétude qui contrastent avec une nature franche et surprenante. C’est mener une carrière florissante dans un environnement d’exception et sur un territoire aux mille possibilités. C’est vivre au cœur d’une communauté solidaire, fière de son identité et de ses traditions. On vient aux Îles pour se gaver de paysages sublimes perchés entre ciel et mer. On y reste pour s’enivrer de liberté, les deux pieds bien ancrés dans l’avenir. etsilesiles.ca

Sainte-Luce, Bas-Saint-Laurent Mer et merveilles Située à mi-chemin entre Rimouski et Mont-Joli, Sainte-Luce est une superbe municipalité qui allie vie maritime dynamique et milieu rural inspirant. Les sublimes couchers de soleil sur le Saint-Laurent baignent le territoire de couleurs au-delà des berges, des monts et des champs. Bordée par des kilomètres de plages, Sainte-Luce offre un accès omniprésent au fleuve : balades sur la promenade, farniente sur le quai, pêche à l’éperlan, plongée, kayak… Le choix est vaste! Côté culture, on admire les sculptures qui parsèment ses terres ou encore l’église de Sainte-Luce, bijou d’architecture classé monument historique. De nombreux évènements touristiques se succèdent, dont le très populaire symposium annuel Les Sculpturales. Quant aux familles, elles jouissent d’une qualité de vie exceptionnelle tout en profitant d’une pléthore d’activités pour les jeunes. Avec ses paysages pittoresques, Sainte-Luce est une contrée aux multiples richesses qui fait la fierté de ses résidants. sainteluce.ca

Avignon, Gaspésie Terre aux multiples visages Du côté sud de la Gaspésie, entre mer, montagnes et rivières, se niche un territoire d’ambitions : la MRC d’Avignon. Bordé par la baie des Chaleurs et la vallée de la Matapédia, ce regroupement de municipalités rime avec pluralité. Ici, différentes origines, langues et cultures brodent le tissu social et nourrissent une communauté dynamique et festive dotée d’une forte personnalité. Cette diversité constitue une immense richesse pour la région, tout comme ses ressources naturelles inestimables et ses paysages grandioses dignes d’une carte postale. Avignon, c’est comme une grande famille. Elle prend soin de ses gens, de son environnement. Tournée vers l’avenir, elle prône la consommation locale, l’économie circulaire et le développement durable. Elle sait aussi s’amuser et bouillonne d’activités. Son terroir gastronomique est foisonnant, alimenté par une foule de producteurs et d’artisans passionnés. Peuplée de citoyens engagés, la MRC d’Avignon est un terreau fertile à l’esprit d’entraide et d’aventure, avec la nature en toile de fond. mrcavignon.com

Mont-Carmel, Bas-Saint-Laurent Révolution tranquille Située à flanc de montagne, dans un décor naturel saisissant avec une vue imprenable le Kamouraska et le fleuve Saint-Laurent, Mont-Carmel est une municipalité en constante évolution. Ancrée dans la modernité, elle est un lieu attractif, accueillant et ouvert sur le monde. Ici, tout est possible. Tous sont traités aux petits oignons et profitent d’une multitude de services de proximité. Fortement prisée par les jeunes familles, cette contrée idyllique grouille d’activités culturelles, communautaires et de plein air. Lacs, plage, sports nautiques, sentier pédestre culturel, parc municipal entouré d’érables d’âge vénérable avec piscine extérieure chauffée, motoneige et quad ne sont qu’une parcelle de ce qu’on peut faire à Mont-Carmel. Travailleur autonome? L’espace de travail partagé Haut-Village fourmille d’esprits créatifs et collaboratifs. Et pour une immersion totale en terre carmeloise, on passe Chez Daniel, mythique dépanneur planté au cœur de la localité, un incontournable pour tous les résidants. Original et pas banal comme village! mont-carmel.ca

Saint-Ubalde, Capitale-Nationale Village tout inclus Une forêt nourricière, 19 lacs, une véloroute, une chaufferie à la biomasse et une panoplie de services de proximité : Saint-Ubalde, ce n’est pas juste un village, c’est un monde aux mille possibilités. Au cœur de la région portneuvoise, cette charmante bourgade est LA place pour faire pousser une famille et s’épanouir. Vivre à Saint-Ubalde, c’est évoluer dans une communauté au potentiel élevé forte d’une étonnante vitalité entrepreneuriale et solidement engagée dans le virage écologique. Ici, le mot dynamique prend tout son sens : randonnée, kayak et salon de thé, tout ça dans la même journée! On bâtit des rêves et on construit; on rénove ou on achète une maison sans hypothéquer son avenir. Les enfants fréquentent une école associée de l’UNESCO, font des sorties scolaires en rabaska et s’amusent au coloré Parc-en-ciel. Non, Saint-Ubalde n’est pas juste un village. C’est un mode de vie. ohqueoui.com

Attraction Nord Oser l’immensité Avis aux passionnés de nature, avides de grands espaces et d’aventure : Eeyou Istchee Baie-James est un immense terrain de jeu d’une superficie de 350 000 km2. Impossible de s’y ennuyer! Vélo, rando, canot en été; motoneige, raquette, ski en hiver : tous les sportifs et adeptes de chasse, de pêche et de plein air profitent à fond de cet époustouflant territoire. Plutôt du type contemplatif? Les parfums exquis de la forêt septentrionale, les rivières majestueuses et les aurores boréales sont également au programme. Véritable havre de paix, la région offre une multitude de services et d’activités pour toute la famille. C’est un lieu vivant, vibrant de festivals et d’évènements, où la richesse culturelle entre Cris et Jamésiens est inestimable. La Baie-James, c’est aussi un coin de pays accueillant et stimulant, axé sur l’entrepreneuriat et l’emploi. Les occasions de carrières y sont nombreuses, entre autres dans les domaines minier et forestier, de la santé, de l’administration et, bien sûr, de l’éducation. baiejames.ca

Commission scolaire de la Baie-James Prof en liberté Enseigner, c’est plus qu’un métier. C’est une vocation. Ça prend du courage, de la discipline, de la passion. Il n’est pas toujours évident de mener de front une carrière stimulante tout en ayant de l’espace et du temps. Mais à la Baie-James, être prof, c’est un gage de liberté! En Jamésie, pas besoin de faire de la suppléance pendant 10 ans avant d’obtenir un poste permanent. Dès l’embauche, les enseignants peuvent s’investir à fond dans leur programme. Les écoles sont modernes et les classes, plus humaines, sont divisées en petites cohortes tricotées serré. Une proximité s’installe rapidement avec les élèves, mais aussi avec les collègues et les résidants. Être prof au 49e parallèle, c’est profiter d’outils pédagogiques et technologiques de qualité, de nombreux avantages financiers et, cerise sur le sundae, de l’immensité du territoire, là où toutes les raisons sont bonnes pour aller jouer dehors… C’est embrasser chaque jour l’aventure. C’est s’accomplir dans un environnement plus grand que nature. prof-en-liberte.com

