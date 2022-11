Voir le verre à moitié plein, c’est important

M ettez quelques gouttes d’eau au fond d’un verre et le Dr Judes Poirier le verra à moitié plein. Ainsi, bien que cette sommité mondiale de la recherche sur l’alzheimer estime à 75 % son risque d’être un jour atteint de cette maladie neurodégénérative qui a tué son père et sa mère, il a bon espoir de ne pas connaître la même « fin de vie horrible ».

Vous pourriez croire que c’est parce que la mise au point d’un traitement progresse, mais c’est tout le contraire. Une étude phare publiée en 2006 dans la revue Nature fait depuis peu l’objet d’une enquête pour falsification des données. Or, elle a servi d’hypothèse de base à de nombreuses recherches pharmacologiques sur l’alzheimer au cours des 16 dernières années. La découverte d’un médicament capable d’enrayer la maladie semble donc aussi lointaine que lorsque Judes Poirier a commencé sa carrière.

Pourtant, il n’y a aucune trace de découragement dans la voix chantante du médecin de 61 ans. « Si j’avais eu à baisser les bras, il y a longtemps que je l’aurais fait. »

Judes Poirier est, sans l’ombre d’un doute, un optimiste. Et il vous ferait grand bien de l’être aussi !

John Maynard Keynes, le père de la macroéconomie, notait dès les années 1930 que l’optimisme est un facteur clé de la prospérité économique, et qu’il est souvent le réel moteur derrière le désir d’investir ou de se lancer en affaires

Un corpus sans cesse croissant d’études scientifiques associent depuis plus de 30 ans l’optimisme à une foule de bienfaits. Les personnes confiantes ont entre autres une meilleure santé mentale et physique, sont plus résilientes face au changement, réalisent de meilleures performances sportives, réussissent mieux au travail, gagnent plus d’argent et économisent davantage pour l’avenir. Heureusement, car elles vivent aussi plus longtemps.

Les bénéfices s’observent également sur le plan économique. Aux États-Unis, les récessions seraient ainsi moins graves et les périodes de croissance plus prononcées dans les États où l’optimisme est plus élevé, selon des chercheurs de l’Université de Miami. John Maynard Keynes, le père de la macroéconomie, notait dès les années 1930 que l’optimisme est un facteur clé de la prospérité économique, et qu’il est souvent le réel moteur derrière le désir d’investir ou de se lancer en affaires, davantage qu’une analyse froide et rigoureuse des perspectives de réussite. Ce n’est pas pour rien que la confiance financière des consommateurs, mesurée notamment par le Conference Board du Canada, est un indicateur surveillé de près par les économistes et les marchés. Vous vous en doutez : en cette ère d’inflation, elle n’est pas reluisante.

En fait, c’est même l’optimisme en général qui est en baisse partout au pays. Selon des données publiées par Statistique Canada au printemps 2022, seulement 64 % des Canadiens auraient une perception positive de l’avenir, un recul de 11,3 points de pourcentage par rapport à 2016, seule autre année où cet état d’esprit a été mesuré. Aucune région n’a été épargnée par le recul, y compris le Québec, qui demeure toutefois la province la plus optimiste, à 70,3 %.

Plus inquiétant encore, la baisse est particulièrement marquée chez les jeunes de 15 à 34 ans. En 2016, ils étaient près de 80 % à voir l’avenir positivement, soit davantage que l’ensemble de la population. Désormais, ils ne sont plus que 63 %, soit moins que la moyenne nationale.

Difficile de blâmer qui que ce soit de voir des nuages noirs à l’horizon. De la crise climatique à la guerre en Ukraine et ses risques de dérapage nucléaire, en passant par la pandémie, les fusillades dans les rues de Montréal et le pont Pierre-Laporte qui menace de s’effondrer, il y a des sources de désespoir pour tous les goûts.

Quand les médias relaient des signaux d’alarme toujours plus inquiétants sur l’état du monde, le pessimisme semble être une réponse intellectuelle beaucoup plus appropriée que de voir la vie en rose et chanter comme Étienne Coppée que « demain ça ira mieux ». En réalité, les deux approches peuvent avoir un effet néfaste sur la santé mentale et la capacité d’agir, affirme Josée Savard, professeure titulaire de psychologie à l’Université Laval.

Il y a 25 ans, lorsque cette psychologue a commencé à accompagner des personnes souffrant d’un cancer, elle s’est heurtée à un phénomène particulier : de nombreux patients la consultaient dans l’espoir de devenir plus optimistes. Ils étaient convaincus que, pour « guérir du cancer, il faut avoir de bonnes pensées, tout le temps ».

« Ces patients avaient souvent un livre de Carl Simonton ou Le secret sous le bras », des ouvrages contestés qui prônent la pensée positive, une forme d’optimisme extrême en vertu duquel croire que tout ira bien permet d’influencer la progression de sa maladie. Or, si l’optimisme semble en effet atténuer les risques de souffrir de problèmes cardiovasculaires, aucun lien n’a été établi avec le cancer, souligne Josée Savard. « On n’a pas de preuve que ce qu’on pense a un impact sur ce qui se passe dans nos cellules. »

Qu’importe, certains de ses patients s’en voulaient de ne pas parvenir à être optimistes. Pire, ils se sentaient responsables si la maladie progressait — un sentiment de culpabilité qui n’aidait en rien une situation déjà extrêmement difficile. Et croire qu’il suffit d’être optimiste pour que tout s’arrange mène au même résultat que le pessimisme : un état d’attente et d’inaction.

Afin de venir en aide à ces patients, la psychologue propose plutôt « l’optimisme réaliste », une approche qu’elle détaille dans son livre Faire face au cancer avec la pensée réaliste (Flammarion Québec, 2010). Le concept : envisager de manière lucide « les risques réels d’une situation et les différentes possibilités », puis espérer que ce soit la meilleure qui survienne.

Dans le cas d’un cancer trop avancé, cela implique d’exclure l’idée de la guérison, « un scénario irréaliste », pour plutôt souhaiter vivre un peu plus longtemps que le médecin ne l’a prédit, ce qui, statistiquement, est possible. En pensant ainsi, les patients voient leurs émotions négatives s’estomper et sont plus à même d’apprécier le temps qui leur reste.

L’optimisme réaliste peut s’appliquer à toutes les facettes de nos vies, mais atteindre cet état d’esprit n’est pas facile, convient Josée Savard. Le réflexe de se dire « ça va bien aller » devant une situation difficile est profondément ancré dans nos normes sociales. Cela peut procurer du réconfort à court terme — rappelez-vous les arcs-en-ciel au début de la pandémie. Mais lorsque le pire se concrétise et qu’on s’aperçoit que non, « ça ne va pas bien aller », ce qui nous rassurait hier semble désormais niais et vain — encore une fois, les arcs-en-ciel.

Même les personnes qui, face à l’adversité, reconnaissent l’éventail des possibilités bonnes et mauvaises peuvent ne pas se reconnaître dans la touche d’optimisme et d’espoir proposée par Josée Savard. C’est le cas de Patrick Grenier, professeur associé de sciences de l’atmosphère à l’UQAM, lorsqu’il pense à l’avenir de la planète.

« Des optimistes par rapport au climat, je me demande si j’en connais ! » Lui-même refuse cette étiquette, tout comme il rejette celle de pessimiste. « Je vois un aspect prévisionnel à tout ça. Le pessimisme, c’est la conviction que ça ira mal. L’optimisme, c’est la conviction que ça ira bien. Je n’ai pas d’information qui me permette d’adopter l’une ou l’autre. »

La Terre se réchauffe, certes, mais une panoplie de scénarios restent possibles en fonction des quantités de gaz à effet de serre qui seront émises dans l’atmosphère au cours des prochaines décennies. Les conséquences des changements climatiques varieront également selon la capacité de l’humanité à s’y adapter. « Ce que je vois, c’est un ensemble de possibilités. »

À lire aussi Urgence climatique : prendre un grand virage

Si le professeur « demeure neutre par rapport au grand spectre des prévisions plausibles », il ne peut se retenir de tiquer lorsqu’il entend des gens dire : « De toute façon, c’est foutu ; je ne vais pas m’empêcher de faire de ma vie un gros party. » C’est non seulement faux d’un point de vue scientifique, mais dangereux. « Le pessimisme devient un outil pour justifier l’inaction. »

Or, c’est uniquement par l’action, les nôtres et celles des autres, que peuvent se concrétiser les meilleurs scénarios climatiques. « Je veux que les optimistes aient raison au bout du compte ! » C’est pourquoi Patrick Grenier préfère se qualifier de « non-pessimiste ».

L’idée que l’optimisme incite à l’action est l’un des principaux mécanismes avancés dans la littérature scientifique pour expliquer les nombreux bienfaits associés au fait d’avoir une vision positive de l’avenir. Prenez le Dr Judes Poirier. Dans l’espoir de tomber du bon côté des statistiques sur l’alzheimer, il agit en se concentrant sur certains aspects qui sont à sa portée pour améliorer son pronostic. « Je fais ce que je dis à mes patients de faire ! De l’exercice physique, de l’exercice intellectuel, et je contrôle mon diabète — qui est un facteur de risque connu. »

Le médecin s’est également préparé, au cas où le pire surviendrait, afin de connaître la fin de vie qu’il désire. Il a ainsi répertorié toutes les organisations en Suisse où il pourrait demander l’aide médicale à mourir, ce qui n’est pas encore possible au Québec pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs — un projet de loi en ce sens devrait toutefois bientôt être déposé.

« Croire qu’une chose est possible est un préalable pour fabriquer quoi que ce soit de nouveau, ce qui en fait une croyance plus puissante que le pessimisme. À long terme, les optimistes façonnent l’avenir. » Kevin Kelly, fondateur du magazine Wired

Surtout, Judes Poirier continue ses recherches en espérant qu’une meilleure compréhension de l’alzheimer mène à une percée médicale. « J’ai vu des progrès rapides et immenses pour le traitement d’autres maladies, alors je sais que c’est envisageable », dit-il en donnant l’exemple de la trithérapie pour le VIH.

Posséder la capacité d’imaginer l’avenir et celle d’agir dans le but de le rendre meilleur confère un pouvoir énorme aux gens, affirme l’Américain Kevin Kelly, fondateur du magazine techno Wired, dans un court essai sur l’optimisme publié en 2021. « À première vue, l’optimisme est une croyance qui peut sembler aussi peu valable que le pessimisme », écrit-il. Or, « croire qu’une chose est possible est un préalable pour fabriquer quoi que ce soit de nouveau, ce qui en fait une croyance plus puissante que le pessimisme. À long terme, les optimistes façonnent l’avenir. »

Bonne nouvelle pour les pessimistes : devenir optimiste s’apprend. Notamment en prenant conscience de ce qui va bien autour de soi. Tout un courant de penseurs, dont l’auteur et psychologue américain Steven Pinker, avancent, faits à l’appui, que le monde, contrairement à ce que les sujets couverts par les médias peuvent amener à conclure, s’améliore peu à peu. Pensez entre autres à la criminalité, à la mortalité infantile et à la pauvreté, qui ont toutes substantiellement diminué au cours des dernières décennies.

Pour démontrer que les gens sont « sous-optimistes » par rapport à la réalité, l’économiste canadien John Helliwell, lui, préfère poser une question : si vous perdiez votre portefeuille, quelle serait la probabilité qu’il vous soit retourné ? « En moyenne, les gens se trompent royalement ! » Ce professeur de l’Université de Colombie-Britannique a récemment croisé les données d’un sondage mondial sur cette question avec les résultats, publiés en 2019 dans la revue Science, d’une expérience au cours de laquelle plus de 17 000 portefeuilles ont été volontairement « perdus » dans 40 pays.

À l’échelle mondiale, seuls 25 % des répondants du sondage s’attendaient à revoir leur portefeuille. Or, dans l’expérience, c’est plutôt près de 50 % qui ont été retournés ! L’écart entre les attentes et la réalité est semblable au Canada : 38 % comparativement à 64 %. « Nous ne sommes pas assez optimistes par rapport à la générosité de nos concitoyens », dit l’économiste.

Mais le plus étonnant est l’effet de cet optimisme sur le bien-être des gens, comme on peut le constater dans le World Happiness Report, une publication annuelle éditée entre autres par John Helliwell, qui décortique les facteurs qui influencent le bonheur. Les données y montrent que croire qu’un portefeuille perdu sera retourné a une plus forte incidence sur la satisfaction à l’égard de la vie que de voir son salaire doubler. L’influence positive sur le bien-être est même plus grande que l’influence négative découlant du chômage !

À l’âge de 85 ans, John Helliwell se définit lui-même comme un optimiste. Son conseil pour ceux et celles qui aimeraient devenir ce genre de personne est tout simple : « donnez aux autres des raisons d’être optimistes » et vous finirez par l’être à votre tour.

Cet article a été publié dans le numéro de décembre 2022 de L’actualité, sous le titre « L’avenir s’annonce radieux ! (Si vous y croyez) ».