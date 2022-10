Vous mes plûtes et m’épatâtes : un passé pas si simple

Je travaille actuellement à un roman au « je » et j’ai dû me poser certaines questions sur les temps verbaux. Passé simple, passé composé, présent historique ? Normalement, j’aurais dû utiliser le passé simple, sauf que mon narrateur, qui s’exprime au « je », fait partie d’un groupe d’individus. Or, cela m’aurait obligé à employer des tournures vieillottes du genre « nous vîmes, nous partîmes, nous nous plûmes ». J’ai donc opté pour le passé composé.

Je le confesse : c’est d’abord la crainte du ridicule qui préside à ce choix, et je ne suis pas le seul. Le passé simple est très usuel dans des langues comme l’anglais (I walked, I talked) ou l’espagnol (caminé, hablé), mais il agonise en français. Qui dit « je marchai » ou « nous parlâmes » ? Dans la conversation, personne. En littérature ou en poésie, de moins en moins.

Hors de ses retranchements, le passé simple survit dans la langue courante par effet de drôlerie : « Madame, vous me plûtes et vous m’épatâtes. » La seule chose plus ridicule que le passé simple est le subjonctif imparfait, qui permet de petits bijoux détonants de contresens, du genre : « Nous aurions préféré que vos propos offensants ne nous pétassent point à la figure. »

Un temps discriminant

Dans le français oral, ce qui tue le passé simple est moins le ridicule que son côté discriminant. Car il agit comme un révélateur quasi certain du niveau d’éducation d’un individu. Le passé simple vous met un inculte tout nu sur la plage. Même ceux qui le maîtrisent l’évitent justement pour ne pas avoir l’air snob ou pour ne pas humilier leur interlocuteur.

Le passé simple a pourtant l’apparence de la simplicité et de la rigueur comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous.

1er groupe (comme « aimer ») 2e groupe (comme « finir ») 3e groupe (verbes irréguliers) J’aimai Je finis Je vins Tu aimas Tu finis Tu vins Il aima Il finit Il vint Nous aimâmes Nous finîmes Nous vînmes Vous aimâtes Vous finîtes Vous vîntes Ils aimèrent Ils finirent Ils vinrent

Si l’on fait abstraction du ridicule, le passé simple pose deux problèmes à l’économie de la langue.

D’abord, il est tout seul dans son coin et fait un peu figure d’exception dans le système de conjugaisons, qui est largement basé sur le recyclage.

Par exemple, les terminaisons du futur (je marcherai, tu marcheras, etc.) sont modelées sur le présent du verbe avoir, que tout le monde sait conjuguer. Les terminaisons de l’imparfait et du conditionnel « je marchais, je marcherais » sont calquées sur les terminaisons de l’imparfait du verbe avoir. Quant aux temps composés, ils sont presque tous basés sur le même système : auxiliaire avoir ou être, et participe passé.

À lire aussi Participe passé : les profs veulent une réforme

Au 2e groupe, les conjugaisons du passé simple au singulier sont identiques au présent, mais au pluriel, c’est n’importe quoi. Le passé simple, là-dedans, ne ressemble à rien.

L’autre problème concerne l’irrégularité des verbes du 3e groupe comme « aller, prendre, mettre, craindre, voir ». Ceux-ci représentent à peine 3 % des verbes, mais leur part dans l’usage courant est dix fois plus grande.

Ici, on rencontre un problème additionnel : pour une large part de ces verbes, le modèle du passé simple ne coïncide pas avec le participe passé. Ça fonctionne avec « mettre », et « prendre ». Au passé simple, « Je mis, je pris » correspondent au participe passé « mis, pris ». Mais cette cohérence s’effondre avec d’autres verbes très courants, comme « je vins, je tins, je craignis » dont le participe passé est « venu, tenu, craint ». Cela tend à isoler davantage le passé simple dans le système.

Bref, devant ce problème d’économie de la langue, des millions de francophones ont décidé de jouer sûr en utilisant le passé composé, beaucoup plus convivial, voire le présent historique — deux stratégies que l’on retrouve presque tous les articles de L’actualité, entre autres.

Le présent historique — par exemple, « En 1837, les Patriotes se soulèvent » — est très facile d’emploi, de même que le passé composé qui combine l’auxiliaire avoir ou être, que tout le monde sait conjuguer, avec un participe passé : « J’ai mis, j’ai pris, j’ai vu. » Cette structure passe-partout revient pour les autres temps composés comme le plus-que-parfait (j’avais pris), le futur antérieur (j’aurai pris) et le conditionnel passé (j’aurais pris). Ce système réduit le besoin de conjuguer à seulement deux verbes, avoir et être, et puis basta.

On aura beau argumenter que « j’ai pris » est moins élégant ou concis que « je pris », personne ne veut aller là parce qu’il faudrait alors aussi adopter « nous prîmes » et « vous prîtes ». On veut bien parler et écrire en français, mais pas pour se ridiculiser.

Un temps patrimonial

Deux choses sont frappantes dans ce rejet : sa continuité et son universalité. La situation du passé simple est la même partout dans le monde francophone. Que ce soit aux mains des Béninois, des Belges ou des Burkinabè, il connaît le même sort. Et il en est ainsi depuis très longtemps. Selon un fascinant article du professeur Jonathan Krell de l’Université de Georgie, les Français l’ont progressivement délaissé à partir du 12e siècle et il était déjà une pièce de musée au 17e siècle.

En fait, pour être tout à fait exact, le passé simple ne disparaîtra jamais tout à fait. Un peu comme ces vieux mots sortis du dictionnaire, on le retrouve partout dans les classiques de la littérature et de la poésie, et même encore dans une partie de la littérature contemporaine.

D’ailleurs, la généralisation du passé composé n’est pas sans créer d’autres problèmes, car ce temps n’est pas si simple qu’il n’y paraît, particulièrement à l’écrit. Sur les réseaux sociaux, la confusion est quasi totale entre le participe et l’infinitif, si bien que les « j’ai marcher » côtoient les « je vais marché ». Quant aux passés composés avec « être », leur emploi exige souvent un accord en genre ou en nombre, « je suis descendue », « nous sommes tombés ». Alors que « je descendis » et « nous tombâmes » ont le mérite de la neutralité.

Pour en revenir à mon roman, j’ai maintenu le passé simple dans un chapitre sur cinq environ : ceux où la narration est plutôt omnisciente, au « il ». Je le fais pour marquer le contraste avec l’autre narrateur au « je », mais ça reste une coquetterie : j’aurais très bien pu installer toute la narration au passé composé, quelle que soit la perspective du narrateur.

Mais je suis bien obligé d’admettre que le recours au passé composé ou le présent historique est souvent boiteux sur le plan de la logique et de l’esthétique. Le passé simple est le marqueur idéal du temps du récit, celui d’un temps révolu et précis dans le temps. Mais à tout prendre, entre le risque de perdre une nuance et celui d’avoir l’air fou le choix est facile à faire.

On continuera donc longtemps d’enseigner le passé simple, ne serait-ce que pour montrer aux jeunes que ça existe. Mais s’il vient à s’effacer de la littérature comme l’imparfait du subjonctif, il faudra bien que nous tirassions la plogue sur ce temps révolu.