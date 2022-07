Voyager autrement : des hôtels qui redonnent vie à des immeubles vacants

En Afrique du Sud aussi on se souvient. Notamment des premiers colons et de l’architecture d’hier. Entre Stellenbosch et Franschhoek, dans la province viticole du Cap-Occidental et à l’ombre du massif du Groot Drakenstein, Boschendal est l’un des plus vieux vignobles du pays. C’est également une ferme d’envergure : 1 800 hectares ! Fondée en 1685 par un huguenot, elle est inscrite au registre du Conseil des monuments nationaux en raison de l’authenticité de ses bâtiments d’époque de style hollandais du Cap.

Photo : Boschendal

Leur restauration, qui a débuté en 1975 et se poursuit depuis, est en effet des plus minutieuses, et aucune modification ne peut être apportée sans l’accord de l’antenne locale du Conseil du patrimoine. « Par exemple, nous utilisons toujours la même peinture verte d’époque pour retoucher les volets, et pour les toits de chaume, nous recourons à des professionnels qui s’y connaissent », explique Anja du Plessis, porte-parole du domaine.