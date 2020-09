Vous aimeriez en savoir plus sur les gagnants des Prix de l’impact social et leurs stratégies pour rendre le monde meilleur ? Branchez-vous sur notre webinaire accessible à tous, qui aura lieu le mardi 22 septembre à 10 h 30.

Présenté par L’actualité et la Sun Life, le webinaire « Conversation avec les acteurs de l’impact social » sera animé par Sarah Meublat, directrice stratégie et idéation de Mishmash Média. Ce webinaire donnera la parole à Monique Leroux, présidente du jury des Prix de l’impact social, à Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec, ainsi qu’à trois gagnants des Prix de l’impact social 2020 pour discuter de leurs façons de relever les défis sociaux du XXIe siècle.

Jean-François Archambault | Fondateur de La Tablée des Chefs et initiateur des Cuisines Solidaires

Jean-François Archambault est le directeur et fondateur de La Tablée des Chefs, un organisme dont la mission est tournée vers la collectivité avec des programmes de lutte contre la faim et le gaspillage, ainsi que des cours de cuisine pour les jeunes. Lorsque la pandémie a éclaté, Jean-François Archambault a lancé le programme des Cuisines Solidaires, pour venir en aide aux banques alimentaires du Québec.

« Les Cuisines Solidaires étaient un projet fou parce qu’il fallait des chefs et leurs brigades, mais aussi des cuisines, du matériel et des aliments, dit-il. C’est là que tu commences à appeler tous tes contacts ! »

Grâce aux outils et aux contacts développés depuis 20 ans avec La Tablée des Chefs, le programme des Cuisines Solidaires a obtenu un maximum d’impact : à ce jour, deux millions de repas ont été préparés par plus de 150 cuisiniers !

Lise-Marie Gravel | Fondatrice et directrice générale d’Autisme sans limites

Lise-Marie Gravel a créé un club social pas comme les autres : Autisme sans limites. Destiné aux jeunes adultes autistes considérés comme « à haut niveau de fonctionnement », cet OSBL organise toutes sortes d’activités pour créer du lien social : visites de musées, rencontres d’employeurs, cours de cuisine, soirées de jeux de société.

« Je compare les autistes à des artistes : ils ont une créativité incroyable, une

sensibilité à fleur de peau et des passions qui peuvent tourner à l’obsession », dit la fondatrice d’Autisme sans limites.

En 2019, plus de 60 adultes autistes ont été accompagnés par Autisme sans limites à Montréal. L’impact est tel que le gouvernement québécois étudie la possibilité d’appliquer le concept dans d’autres agglomérations au Québec.

Céline Auclair | Directrice générale du FabLab Onaki, premier FabLab autochtone au Canada

Céline Auclair est directrice générale du FabLab Onaki et du Centre d’innovation des Premiers Peuples à Gatineau. Inspiré des FabLabs du célèbre MIT, le FabLab Onaki poursuit une double mission : développer la fierté identitaire et enseigner la fabrication d’objets connectés à des jeunes décrocheurs autochtones.

« On veut montrer qu’autochtones et XXI ͤ siècle peuvent très bien se conjuguer ! » dit Céline Auclair.

Une cinquantaine de jeunes de 15 à 30 ans ont participé au programme de formation intensive proposé par ce premier FabLab autochtone au Canada. Ils se sont mobilisés pendant la pandémie afin de produire 1 500 visières et 2 500 masques pour les communautés autochtones du Québec.

