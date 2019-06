Y a-t-il une femme pilote dans l’avion ?

Ces 124 femmes pilotes de ligne, qui travaillent pour 33 compagnies aériennes partout dans le monde, ont été photographiées à Sydney, en Australie, pour la conférence annuelle de l’Association internationale des femmes pilotes de ligne, qui se tenait en mai dernier.

S’il est surprenant de voir autant de femmes portant l’uniforme de pilote de ligne sur une même photo, c’est qu’elles sont très peu nombreuses à exercer ce métier. Selon les chiffres compilés par l’Association internationale des femmes pilotes de ligne, seulement 6 % des membres de cette profession sont des femmes.

Très peu de compagnies aériennes occidentales font monter la moyenne. Au Canada, Porter Airlines fait bonne figure, avec 13 % de femmes pilotes. Suivent les compagnies qui desservent le nord du pays, comme Wasaya (11 %) et First Air (9 %). Air Canada est dans la moyenne, avec 6,5 %, alors qu’Air Transat (5 %) et Sunwing (5 %) sont en dessous.

Un pays ressort clairement du lot dans cette compilation : l’Inde, où 12 % des pilotes sont des femmes. Cela s’explique notamment par la forte croissance du secteur de l’aviation dans ce pays, qui crée de grands besoins de main-d’œuvre.