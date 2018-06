10 choses à savoir sur l’équipe d’Islande

Selon le dernier recensement, l’Islande comptait 329 100 habitants en 2015. Soit près de 100 000 personnes de moins qu’une autre île, plus proche de nous, l’île de Laval et ses 422 993 âmes selon le recensement de 2016.

Situé au nord du 66e parallèle, le pays de 103 000 km2 (386 fois plus grand que Laval) va entrer dans l’histoire de la Coupe du monde en devenant le pays le moins peuplé à participer à l’événement. Le précédent record appartenait à Trinité et Tobago en 2006 (1 300 000 habitants).

La «terre de glace» compte environ 20 000 licenciés auprès de la Fédération islandaise de soccer (Knattspyrnusamband Islands). Et de ce nombre, seulement 100 sont professionnels. Ainsi, et selon un calcul rapide, près d’un quart (23%) des joueurs professionnels du pays seront présents en Russie. À titre de comparaison, la Fédération québécoise de soccer compte près de 180 000 licenciés.

Longtemps dans l’ombre de l’ancien sélectionneur suédois de l’Islande, Lars Lagerbäck, Heimir Hallgrimsson est depuis 2016 le coach numéro un de l’équipe. Un rôle pour le moins inattendu pour ce grand blond au sourire à la blancheur immaculée. Normal, diront certains, puisque l’homme fort de la sélection islandaise est dentiste de profession.

Après avoir débuté sa carrière d’entraîneur dans les petites îles Vestmann, à trente minutes de ferry dans le sud du pays, Hallgrimsson y vit toujours, à Heimaey, sa ville natale. Malheureusement pour les habitants, il n’exerce plus qu’à mi-temps.

Pour info, les îles Vestmann, c’est là :

Avec plus de 30 000 supporteurs présents en Russie, c’est près de 10 % de la population qui sera sur place pour soutenir ses joueurs. Une chance pour l’équipe, quand on connait l’extraordinaire ferveur de ses supporteurs dont la spécialité est le fameux « Hou » repris en cœur parfois même par les joueurs. Émotions garanties.

Pour gagner le droit de participer à la Coupe du monde, l’Islande a terminé première d’un groupe de qualification composé d’équipes européennes de bon niveau comme la Croatie, l’Ukraine ou encore la Turquie. Avec un bilan de 7 victoires, 1 égalité et seulement 2 défaites. Excusez du peu!

Classée au 112e rang, il y a huit ans, l’équipe entraînée par Heimir Hallgrimsson était classée 22e le 17 mai 2018, seulement deux rangs derrière l’Italie (20e) mais devant la Suède (23e) et les États-Unis (24e). À titre de comparaison, le Canada est 80e.

Cette progression de 90 places s’explique notamment par la véritable révolution qu’a connu le soccer islandais dans les années 2000. Grâce à une conjoncture économique favorable, les autorités ont mis sur pied d’importantes structures (notamment de nombreux terrains couverts) permettant la pratique du soccer toute l’année sans se soucier des conditions météorologiques. Dans le sillage de quelques joueurs vedettes, de Eidur Guðjohnsen à Gylfi Sigurðsson, c’est tout un pays qui s’est alors mis au soccer!

En 2016, lors du dernier Euro (compétition rassemblant les meilleures nations européennes), le président islandais Guðni Th. Jóhannesson avait été vu dans les tribunes, au coeur des supporteurs islandais. Dernièrement, ce fan inconditionnel de soccer a lancé, avec son épouse Eliza Reid (de nationalité canadienne), un appel pour soutenir la sélection islandaise. De quoi s’attirer la sympathie du magazine islandais Reykjavík Grapevine qui se demande au passage : «Qui a besoin d’un Justin Trudeau quand on a Guðni Th. Jóhannesson ?»

Who needs Justin Trudeau when we’ve got Guðni Th. Jóhannesson? Check out this hilarious video where our President showcases his mad skills kicking the ball inviting you to join #TeamIceland in the #WorldCup2018. #Iceland #Icelandsmiteshttps://t.co/LNUFfqBjnl pic.twitter.com/SVWbcGBQVX

— Reykjavík Grapevine (@rvkgrapevine) 8 mars 2018