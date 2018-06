Mohammed Salah ou l’histoire d’un dieu égyptien devenu roi d’Angleterre

De Liverpool, ville ouvrière du nord de l’Angleterre, on connaissait surtout les Beatles, quatre garçons dans le vent qui ont marqué à jamais la musique, d’aucuns les considérant parfois comme les rois de la pop. Sauf qu’aujourd’hui, Liverpool comme tout le royaume s’est découvert un nouveau souverain. Et il s’appelle Mohammed Salah.

À 26 ans, le footballeur égyptien vient de réaliser une saison en tous points époustouflante avec son club du Liverpool FC, qu’il a grandement contribué à hisser en finale de la Ligue des Champions, la plus prestigieuse compétition du vieux continent. Dans la ligue anglaise, le joueur a marqué 32 buts en 36 matchs, établissant au passage un nouveau record : jamais personne n’avait autant marqué lors d’une même saison en Angleterre. Ce n’est pas pour rien que Mohammed Salah a été élu par ses pairs meilleur joueur de la saison.

Ces statistiques aussi incroyables qu’inattendues – il s’agit de la première saison de Mohamed Salah à ce niveau-là –, en plus de la personnalité attachante du joueur ont suffi aux supporteurs de Liverpool pour qu’ils en fassent leur joueur fétiche. Et même un peu plus. Mohamed Salah est devenu « Mo » Salah dans leurs bouches. Et ils ont créé, en son honneur, de nombreux chants, dont certains aux paroles très explicites : « Mohamed Salah, le cadeau d’Allah », « S’il marque encore quelques buts alors je serai musulman moi aussi », « Alors assis dans une mosquée c’est là que je veux être… ».

Ou, plus révélateur encore :

Plus que de simples louanges destinées à leur joueur favori, ces chants sont aussi une déclaration d’amour envoyée à un homme pieux, qui se prosterne devant son Dieu et pointe ses index vers le ciel, après chaque but marqué. Dans un pays où l’islam a mauvaise presse, il incarne une vision fraternelle et rassurante du fait religieux, et pas uniquement chez les amateurs de ballon rond.

Sa simplicité lors de ses apparitions publiques ont rapidement fait de Salah une figure majeure en Grande-Bretagne. Pourtant, comme le rappelait dernièrement The Guardian, les chants racistes ou xénophobes dans les stades ont tendance à se concentrer sur la religion. Et donc sur l’Islam qui cristallise nombres de crispations. Mais Mo Salah échappe à la règle.

Même la politique menée par les Conservateurs, qui font la guerre aux immigrants illégaux et prônent le repli sur soi incarné par le Brexit, ne semble pas l’atteindre. Mohamed Salah, arabe et musulman, fait l’unanimité.

Au côté de Ramsès II

Signe que la popularité de Salah dépasse largement le cadre du football, le British Museum a annoncé à la fin du mois de mai que ses chaussures seraient exposées en son sein jusqu’à la fin de la Coupe du monde, dans la section présentant les objets de l’ancienne Égypte, entre le buste de Ramsès II et la grande tête en granite d’Aménophis III.

We’re delighted to announce @MoSalah’s golden boots have been installed in Room 61! 🏆⚽️ 🇪🇬 They will be displayed alongside these 3,300-year-old ancient Egyptian sandals until the World Cup final on 15 July pic.twitter.com/AcO0fAcOhA — British Museum (@britishmuseum) 24 mai 2018

Pour justifier cette décision, le musée a relayé les mots de Neal Spencer, responsable de la section égyptienne du musée : « Ces chaussures racontent l’histoire d’une icône égyptienne moderne, qui a eu un réel impact en Grande-Bretagne, et qui s’inscrit complètement dans notre projet d’acquérir des objets racontant l’histoire moderne de l’Égypte. »

Dans son pays, c’est fou

Au-delà du Royaume-Uni, Mohamed Salah jouit d’une image positive en Europe, en Afrique et, évidemment dans le monde arabe dont il est le plus grand ambassadeur. Et dans son pays, l’Égypte, plongé en plein chaos politique depuis le printemps arabe de 2011, il s’est fait une place entre les pyramides de Gizeh et le phare d’Alexandrie.

Avec ses deux buts lors d’un match décisif contre le Congo (2-1), c’est lui qui a envoyé l’Égypte à la Coupe du monde en Russie. Suffisant pour faire de lui le joueur providentiel de sa sélection.

Impliqué socialement, l’attaquant égyptien de Liverpool a dépensé près de 600 000 dollars pour acheter des terres qui serviront à construire une usine de traitement des eaux usées dans son village natal, Nagrig. Une légende se construit aussi avec des gestes comme celui-là.

Mohamed Salah has agreed with his father to donate 5 acres of land to his local village in Basyoun where he was born to build a sewage station for his people. A world class footballer but even a better person. 📸 – (@youm7) pic.twitter.com/xuobGzFhYd — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) 26 avril 2018



Signe qui ne trompe pas : Mohamed Salah s’est même invité à la dernière élection présidentielle égyptienne de mars dernier. Certes Abdel Fattah al-Sissi a largement dominé le scrutin avec 92% des voix, tandis que son unique adversaire, Moussa Mostafa Moussa, se contentait de 3% des voix. Mais les deux hommes ont eu en effet un adversaire inattendu. Comme le rapportait le journal Al-Ahram, de nombreux abstentionnistes ont rayé les deux noms sur le bulletin de vote pour les remplacer par celui de Mohamed Salah. Et ce, alors qu’il n’était même pas candidat!

Mohamed Salah received over 1 million votes in the Egyptian presidential election. He wasn’t a candidate. 😂 pic.twitter.com/eXRGQeJ4BA — LFCVine (@LFCVine) 31 mars 2018