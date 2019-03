Le hockey, une affaire de gros sous

Plein écran

Plein écran

Les vieilles équipes ont la cote

En règle générale, plus une équipe de hockey est établie depuis longtemps, plus sa valeur est élevée. Ainsi, les six équipes originales de la LNH (les Rangers de New York, les Maple Leafs de Toronto, le Canadien de Montréal, les Blackhawks de Chicago, les Bruins de Boston et les Red Wings de Détroit) se retrouvent toutes dans le top 10. Une exception à cette règle : les Golden Knights de Las Vegas, qui se retrouvent à la 12e place à leur deuxième saison.

Valeur estimée des équipes de la Ligue nationale de hockey

(en dollars américains)

Rangers de New York 1 550 000 000 $

Maple Leafs de Toronto 1 450 000 000 $

Canadien de Montréal 1 300 000 000 $

Blackhawks de Chicago 1 050 000 000 $

Bruins de Boston 925 000 000 $

Kings de Los Angeles 810 000 000 $

Flyers de Philadelphie 800 000 000 $

Red Wings de Détroit 775 000 000 $

Canucks de Vancouver 735 000 000 $

Capitals de Washington 725 000 000 $

Penguins de Pittsburgh 650 000 000 $

Golden Knights de Las Vegas 575 000 000 $

Oilers d’Edmonton 540 000 000 $

Stars de Dallas 525 000 000 $

Sharks de San José 510 000 000 $

Wild du Minnesota 490 000 000 $

Blues de Saint-Louis 465 000 000 $

Ducks d’Anaheim 460 000 000 $

Devils du New Jersey 455 000 000 $

Flames de Calgary 450 000 000 $

Lightning de Tampa Bay 445 000 000 $

Islanders de New York 440 000 000 $

Sénateurs d’Ottawa 435 000 000 $

Avalanche du Colorado 430 000 000 $

Predators de Nashville 425 000 000 $

Hurricanes de la Caroline 420 000 000 $

Jets de Winnipeg 415 000 000 $

Sabres de Buffalo 375 000 000 $

Blue Jackets de Columbus 320 000 000 $

Panthers de la Floride 295 000 000 $

Coyotes de l’Arizona 290 000 000 $

Plein écran

La télé, le nerf de la guerre

Dans le sport professionnel, la clé des profits passe par les droits de diffusion à la télévision, bien avant les victoires. Ainsi, les équipes de hockey canadiennes, régulièrement exclues des séries, voient quand même leur valeur augmenter plus rapidement que les américaines, et le contrat de diffusion canadien est plus lucratif que l’américain.

Valeur du contrat de Rogers Communications inc. pour les équipes canadiennes : 5,2 milliards pour 12 ans (2014-2026)

Valeur du contrat de NBC pour les équipes américaines : 2,6 milliards

pour 10 ans (2011-2021)

Plein écran

Soif de profit

Prix moyen d’une bière vendue lors d’un match

Colorado 7 $ (la moins chère de la ligue)

Ottawa 10 $

Moyenne de la ligue 11 $

Montréal 14 $

Toronto 17 $ (la plus chère de la ligue)

Plein écran

Payant, le Canadien

Pour la saison 2017-2018

Revenus totaux : 310 millions $

Bénéfices bruts : 132 millions $

Plein écran

Spectateurs riches seulement

Prix moyen d’un billet pour la saison 2018-2019

88 $

Panthers de la Floride

Islanders de New York

Sabres de Buffalo

Coyotes de l’Arizona

Hurricanes de la Caroline

Devils du New Jersey

Sharks de San José

Ducks d’Anaheim

Blue Jackets de Columbus

Stars de Dallas

Red Wings de Détroit

Avalanche du Colorado

Blues de Saint-Louis

121 $

Sénateurs d’Ottawa

Lightning de Tampa Bay

Canucks de Vancouver

Flames de Calgary

Kings de Los Angeles

Penguins de Pittsburgh

152 $ (Moyenne)

Predators de Nashville

Wild du Minnesota

Rangers de New York

Blackhawks de Chicago

Flyers de Philadelphie

Oilers d’Edmonton

198 $

Canadien de Montréal

Bruins de Boston

Capitals de Washington

Jets de Winnipeg

Golden Knights de Las Vegas

352 $

Maple Leafs de Toronto