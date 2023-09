Balade sur le P’tit Train du Nord

Auteur de plusieurs livres, Taras Grescoe est un journaliste montréalais spécialisé en urbanisme et en transport urbain qui donne depuis une douzaine d’années des conférences sur la mobilité durable. Dans son infolettre Straphanger, il raconte ce qu’il observe de mieux et de pire en matière de transport urbain chez nous et lors de ses voyages autour du monde.

L’un des défis posés par le fait de ne pas être propriétaire d’une voiture consiste à trouver un moyen de sortir de la ville. Ma famille et moi vivons dans un quartier piétonnier de Montréal, où la possession d’une voiture est en fait une nuisance — avec les règles de stationnement changeantes, le déneigement et le nettoyage des rues, les gens sont constamment obligés de déplacer leurs deux tonnes de verre, de métal et de plastique pour éviter de recevoir des contraventions. Nous faisons presque tout à vélo, en métro et en bus, et en shank’s mare (« jarret de jument », si on traduit littéralement, une expression colorée que mon défunt papa irlandais utilisait pour dire « aller à pied »).

Le problème, c’est que notre quartier est entouré de l’enchevêtrement urbain habituel d’autoroutes hideuses ainsi que de ponts et tunnels intimidants. Il nous arrive de réserver un covoiturage lorsque nous allons en camping ou dans un chalet, mais je trouve plus que fâcheux de devoir succomber à la triste logique de la motonormativité — terme que j’explique dans cette chronique. Se rendre dans la nature ne devrait pas obliger à polluer.

Il y a un siècle, partir sans voiture n’était pas un problème. Il y avait une gare du CP au cœur du Mile End — elle y est restée jusqu’en 1970 —, c’était le point de départ pour les citadins qui voulaient se rendre dans les Laurentides, au nord de Montréal, et plus loin encore. Le train était une sorte de légende : le P’tit Train du Nord circulait l’été pour emmener les gens à leur chalet au bord du lac, et l’hiver pour les conduire aux pistes de ski. Aujourd’hui, pour aller dans les Laurentides, il faut rouler vers le nord dans le long corridor de pollution que constitue l’autoroute 15, souvent encombrée de Montréalais impatients. (Au cours des vacances de la construction de 2023, 22 personnes sont mortes dans des accidents de voiture sur les routes du Québec.)

Il existe un autre moyen. Il y a deux ans, mon fils aîné, Desmond, et moi avons enfourché nos bicyclettes et, après les avoir embarquées dans une rame de métro, puis dans un train de banlieue, nous avons pédalé 201 km vers le nord, de Saint-Jérôme à Mont-Laurier. Ce voyage de deux jours a été l’une des meilleures et des plus mémorables expériences de voyage père-fils que nous ayons vécues. Nous avons suivi l’ancien itinéraire du P’tit Train du Nord, qui est maintenant le nom d’une piste utilisée par les cyclistes et les marcheurs en été, et par les skieurs de fond en hiver (je l’ai raconté dans ce reportage publié dans le Wall Street Journal).

Au début d’août, nous avons décidé de rouler dans nos propres traces. C’était une décision spontanée : les prévisions météorologiques étaient bonnes et j’ai trouvé une chambre d’hôtel pour le soir même, pour la fin de notre randonnée. Nous avons donc mis des vêtements de rechange et quelques barres protéinées dans nos sacs à dos, ainsi que des outils et des chambres à air de rechange, et nous avons pédalé vers la station de métro la plus proche.

Le voyage a commencé sur le quai de la station Rosemont de la ligne orange du métro. (Les vélos peuvent être transportés sans frais dans le premier wagon des rames du métro de Montréal.) Ensuite, nous avons filé tout droit vers le nord jusqu’à la station De la Concorde, puis avons marché vers la gare d’exo, comme on appelle le réseau de trains de banlieue de la région de Montréal. J’ai acheté un billet à une machine sur le quai extérieur (6,80 $ ; Desmond, qui a 11 ans, voyage encore gratuitement), puis nous avons hissé nos vélos dans le train et les avons attachés avec des sangles élastiques pour qu’ils ne ballottent pas pendant le trajet. Exo dessert la banlieue de Montréal avec de grands trains diésels à deux étages, qui ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants et semblent radicalement surdimensionnés pour le travail. (Comme VIA Rail, ils partagent de nombreux tronçons de voies avec des trains de marchandises ; il serait facile de faire circuler des trains électriques plus légers s’ils avaient leurs propres voies.)

C’était un dimanche de vacances et il y avait plus de vélos à bord que je n’en avais jamais vu auparavant. Nous avons débarqué à Saint-Jérôme, au bout de la ligne, et avons rejoint une foule de cyclistes — ainsi que des personnes en quadriporteur, en patins à roues alignées et en vélo électrique — qui se dirigeaient vers le nord. Nous avons suivi un tronçon de rails inutilisés depuis longtemps, qui nous a conduits sous une arche marquant le kilomètre 0 de la piste. Le ciel était bleu, la température avoisinait les 20 degrés, et nous étions déjà des habitués de la première partie de la piste, qui est bien asphaltée et plate. Toutes les trois ou quatre minutes, une autre borne kilométrique noir et bordeaux défilait. Au kilomètre 5, nous avons fait une pause pour escalader les rochers qui surplombent les rapides de la rivière du Nord, dont le niveau était plus élevé que nous ne l’avions jamais vu.

Le charme du P’tit Train réside en partie dans la façon dont ses anciens arrêts ont été préservés et destinés à un nouvel usage. La ligne ferroviaire d’origine, construite de 1876 à 1909, faisait partie de la colonisation des Laurentides par les Canadiens français sous l’égide de l’Église catholique. Dans les années 1930, le P’tit Train du Nord était devenu un train célèbre qui transportait les citadins pour des escapades de fin de semaine vers certaines des premières stations de ski d’Amérique du Nord. La construction d’une autoroute a mis fin à la demande pour le service ferroviaire pour passagers, dont le dernier trajet a eu lieu en 1981 ; le sentier multifonction (on les appelle rail-to-trail en anglais) a été inauguré 15 ans plus tard. Aujourd’hui, les anciennes gares de style Queen Anne et néogothique ont été transformées en centres de services. La plupart sont équipées de stations de recharge pour les vélos électriques, de stands avec des pompes à pneus et des outils pour les réparations rapides, ainsi que de fontaines d’eau et de toilettes.

Alors que la chaussée asphaltée cédait la place à la poussière de roche (un peu plus des deux tiers du P’tit Train sont recouverts d’asphalte qui facilite la conduite), nous avons décidé de nous arrêter pour dîner à la terrasse extérieure du Mapache, à la gare de Val-Morin, qui sert de bons tacos aux fruits de mer et des bières artisanales.

Au nord de Val-Morin, la foule a commencé à se clairsemer, nous avons laissé derrière nous les excursionnistes et nous sommes mis à faire du kilométrage. Il y a deux ans, Dez avait trouvé cela difficile et avait visiblement faibli à la borne des 50 km. Cette fois-ci, il s’est moins plaint et j’ai dû me surpasser pour suivre son rythme. (Je vais devoir m’y habituer, ça risque d’arriver de plus en plus souvent.) Nous avons poussé des cris de loup en traversant des tunnels ornés de graffitis, nous nous sommes arrêtés pour regarder des adolescents faire des sauts périlleux depuis une passerelle dans la rivière du Nord, et nous nous sommes réjouis après Sainte-Agathe-des-Monts, où le sentier a entamé une longue descente qui nous a permis de rouler à 20 km/h. Nous sommes arrivés à Mont-Tremblant vers 19 h. La seule partie difficile a été les quelque quatre kilomètres que nous avons dû parcourir sur la route de campagne jusqu’au lac Ouimet, où se trouvait notre hôtel ; la route n’avait pas d’accotement asphalté à certains endroits, de sorte que nous avons dû descendre de nos vélos et marcher pendant de longues périodes.

Au total, nous avons parcouru 83 km du P’tit Train — mais avec les détours et le dernier bout avant l’hôtel, nous avons roulé sur environ 90 km. Nous étions plus que prêts à plonger dans la piscine intérieure et à nous prélasser dans la baignoire à remous de l’établissement (le matin qui a suivi, je me suis jeté dans un lac frisquet des montagnes canadiennes, l’un des meilleurs réveils au monde).

Le lendemain, nous étions lundi, et le sentier de retour était beaucoup moins fréquenté ; en fait, pendant de longues périodes, nous étions entièrement seuls. J’ai amadoué Dez en lui promettant du Gatorade et une collation. Nous avons finalement décidé de nous arrêter pour prendre un vrai repas, composé de sandwichs roulés, de salade de pommes de terre et de limonade maison, sur la terrasse du Café de la Gare, au kilomètre 25, dans l’ancienne gare de Sainte-Adèle.

C’est là, parmi des affiches centenaires du centre de ski local, que j’ai vu une photo noir et blanc encadrée de passagers à bord du P’tit Train du Nord. Et cela m’a fait réfléchir.

Pourquoi l’accès à une voiture particulière est-il considéré comme une condition préalable aux vacances dans les régions sauvages du Canada ? Ce n’était pas le cas auparavant. En tant que famille, nous aurions pu prendre nos affaires et marcher quelques pâtés de maisons jusqu’à la gare du Mile End (d’où les trains pouvaient également vous amener à Ottawa et à Québec), faire une belle promenade dans les bois, puis monter dans un taxi qui nous aurait conduits sur les derniers kilomètres jusqu’à un chalet, un hôtel ou un centre de ski. C’est aussi de cette manière que l’on visitait les Rocheuses canadiennes, les trains qui traversaient le Canada s’arrêtant à Banff, Jasper et Lake Louise — à ce dernier endroit, on empruntait le funiculaire pour se rendre au superbe hôtel ferroviaire situé au bord du lac.

Le terme rail-to-trail désigne la transformation d’anciennes lignes de chemin de fer en sentiers de randonnée, de cyclisme et de ski. Bien que j’apprécie le P’tit Train dans sa version actuelle, je serais le premier à soutenir le retour d’un véritable service ferroviaire entre le cœur de Montréal et les Laurentides. (Et pourquoi pas un train vers les Cantons-de-l’Est, notre petit coin de Nouvelle-Angleterre au sud-est de la métropole). Cela dit, les trains n’excluent pas nécessairement les sentiers : les pistes qui existent déjà le long de nombreux itinéraires exo pourraient être étendues au nord jusqu’à Mont-Laurier. À l’ère de l’anthropocène, avec les incendies qui carbonisent une grande partie de la forêt boréale canadienne, nous devons réfléchir à des solutions de rechange comme celle-ci.

Nous avons eu de la chance sur le chemin du retour — notre train exo s’est arrêté à l’ancienne gare du Parc, qui n’est qu’à quelques kilomètres de chez nous. (Pour une raison quelconque, les trains ne s’arrêtent pas à cet endroit la fin de semaine, c’est pourquoi nous avons dû commencer notre voyage en métro.) Comme j’ai pu obtenir gratuitement notre nuit d’hôtel en encaissant une récompense d’un programme de fidélisation, l’ensemble du voyage nous a coûté moins de 100 dollars (14 dollars pour le train, le reste pour les repas et les collations). Nous avons terminé l’escapade en nous sentant en forme, indépendants, et plus que fiers de nous.

Le fait d’être obligé de conduire une voiture, surtout sur des autoroutes à la circulation frénétique, gâche toujours une bonne journée pour moi.

Voilà le genre de vacances que j’aime : actives et stimulantes. Dez et moi essayons déjà de trouver des moyens de remettre ça, cette fois-ci en utilisant le tout nouveau système de transport en commun de Montréal, le REM. Surveillez cette chronique pour d’autres aventures !

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée dans l’infolettre Straphanger, de Taras Grescoe.