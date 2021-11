Cinq centres de ski de fond à découvrir

Oubliez les pistes tracées à la perfection avec des machines sur ce territoire naturel protégé, blotti dans le massif des monts Sutton. Ici, on pratique le ski à l’ancienne, sur des pistes non creusées mécaniquement. On y déambule avec des skis hors-pistes, plus larges que les skis classiques. L’endroit demeure un secret bien gardé. Après une bordée, la poudreuse reste duveteuse pendant des jours.