Rétroviseur : et le but !

Il faut voir les images des mines extasiées d’élèves de l’école secondaire Curé-Mercure, à Mont-Tremblant, en compagnie de Nick Suzuki et de Cole Caufield, qui circulent dans les médias locaux depuis le début de la semaine. Tous des gamins (ils n’ont même pas 10 ans de différence). Tous gorgés de bonheur d’être là ensemble, dans un enthousiasme rarement vu dans les récentes éditions de cette institution canonisée qu’est le Club de hockey Canadien.

C’est que la bande à Martin St-Louis s’entraîne depuis lundi dans l’aréna municipal situé sur le même terrain que l’établissement scolaire public. Cette retraite fermée dans les Laurentides pour clore le camp d’entraînement est une « nouvelle ancienne » manière de faire qui remonte aux années 40, peut-être même plus loin, mais qui avait été abandonnée par les administrations précédentes, au même titre que bien d’autres traditions.

Après la période de déliquescence qui durait depuis le milieu de la dernière décennie (hormis l’intermède improbable de la finale de 2021, lequel a été suivi du plus bas fond de baril jamais atteint dans l’histoire du club la saison subséquente), on perçoit dans la nouvelle direction du CH ce désir de retour aux sources. Cela commence justement par des joueurs repêchés et « développés » ici, engagés envers l’équipe, attachés à la ville et à la patrie. Pas des mercenaires embauchés à gros prix qui, comme l’épouse d’un ancien lanceur des Expos, finissent par rechigner sur les couleurs de Doritos que l’on peut trouver à Montréal.

Bref, ça pourrait presque sentir la coupe, alors que la saison de la Ligue nationale de hockey débute cette semaine. Le Canadien affrontera les Maple Leafs mercredi. Mais il faut patienter, nous implore le sympathique trio qui dirige le Canadien d’aujourd’hui.

Pour nous aider à ronger notre patin d’ici le prochain défilé, Jean-Philippe Cipriani nous convie pour ce Rétroviseur à remonter au printemps 1993. Un récit écrit en 2018 et qui consistait à souligner le premier quart de siècle de la dernière coupe à Montréal, avec les principaux acteurs de cette épopée improbable.

L’histoire commence fort : on se croirait dans une scène d’anthologie de Lance et compte, avec les lumières du Forum éteintes, de mystérieuses cartes et les appels à la fierté du nouvel entraîneur, Jacques Demers. S’enchaînent rapidement les défaites dans les premiers matchs contre les Nordiques, suivies d’une visite du coach à Sainte-Anne-de-Beaupré. En avril 1993, les favoris du Québec pour rapporter la coupe sur les terres de Maurice Richard patinaient au Colisée : les Nordiques de Québec et leur entraîneur, Pierre Pagé. Le Tricolore allait les affronter au premier tour. Et les éliminer.

Ça se lit de la même manière que ça s’est vécu à l’époque : sur le bout de son siège. Le Canadien avait atteint la finale, rappelons-le, en remportant notamment sept matchs en prolongation de suite ! En contre les Kings de Los Angeles (et Wayne Gretzky), il en a ajouté trois autres ! Du jamais vu dans l’histoire du sport professionnel. Ah oui, il y a aussi le bluff désespéré de Demers sur le bâton de Marty McSorley, le clin d’œil…

Les témoins pour retracer le parcours victorieux avaient été faciles à retrouver : 12 des 21 joueurs réguliers de l’équipe étaient des Québécois. De grandes vedettes comme Patrick Roy, Éric Desjardins, Vincent Damphousse, Denis Savard et Guy Carbonneau, les entraîneurs étaient québécois aussi, ainsi que leur patron, le directeur général Serge Savard, probablement le meilleur de sa discipline en son temps. En tout cas, dans mon livre à moi.

Bonne nostalgie !

Éric Grenier, rédacteur en chef adjoint

