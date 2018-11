Dans les coulisses des critiques sur Amazon

« Canada seulement. Besoin de cinq critiques par jour. Oreillette Bluetooth. Si intéressés, contactez-moi en privé. » Des dizaines d’annonces comme celle-ci — fautes d’orthographe et syntaxe douteuse comprises — sont publiées quotidiennement dans les groupes Facebook auxquels s’est inscrit L’actualité, comme Canada ONLY Amazon Review Group et Amazon Canada Sellers Meet Reviewers, qui rassemblent vendeurs, souvent chinois, et consommateurs canadiens.

