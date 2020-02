Luxe virtuel

Les amateurs du jeu vidéo League of Legends ont maintenant accès à une création numérique de Louis Vuitton pour vêtir leur personnage, grâce à un partenariat entre la marque de luxe et l’éditeur du jeu, Riot Games.

L’ensemble, qui affiche le motif iconique de la marque française, est offert gratuitement aux joueurs à condition d’achever un certain nombre de parties. Il en va autrement pour ceux qui seraient tentés par la collection de vêtements League of Legends de Louis Vuitton, réelle cette fois, lancée à la fin de l’année 2019. Les prix commencent à 230 dollars pour un simple bandeau et atteignent 7 250 dollars pour un blouson en cuir.

Louis Vuitton n’est pas la première marque de luxe à investir le monde numérique. Gucci propose déjà plus de 200 morceaux pour habiller les avatars de l’entreprise émergente Genies, utilisés pour clavarder dans plusieurs réseaux sociaux. Ces vêtements sont gratuits pour le moment, mais la marque italienne a exprimé le désir de les monnayer dans l’avenir. L’idée n’est pas farfelue : les internautes dépensent actuellement 50 milliards de dollars américains par année pour acheter des biens virtuels, estime la société SuperData Research.