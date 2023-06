Apple Vision Pro : du neuf et du déjà-vu

Après plusieurs années de rumeurs, Apple a dévoilé lundi le casque de réalité virtuelle Vision Pro. Il faudra cependant encore faire preuve de patience pour l’essayer, car il ne sera lancé qu’en 2024, et seulement aux États-Unis pour commencer.

L’appareil place deux écrans 4K tout juste devant les yeux de l’utilisateur et lui permet de s’immerger dans un monde virtuel en 3D. Le mode réalité augmentée, pour sa part, rend possible la superposition d’images et d’applications à son environnement réel, filmé grâce à des caméras pointées vers l’extérieur du casque.

Le Vision Pro permettra de jouer à des jeux, de regarder des films en format géant ou encore d’afficher des écrans virtuels à côté de son écran d’ordinateur bien réel, pour agrandir sa surface de travail (une application de messagerie à gauche et vos courriels à droite, par exemple, ou n’importe quel autre logiciel que des développeurs créeront d’ici le lancement du casque).

Le casque Pro d’Apple offre quelques technologies uniques, ou du moins beaucoup plus ambitieuses que celles sur le marché présentement (après tout, l’appareil sera vendu environ 4 700 dollars canadiens, soit plus de 10 fois plus cher que l’actuel Meta Quest 2, et 7 fois plus cher que le Meta Quest 3, qui sera lancé à l’automne). Certaines de ses caractéristiques sont toutefois les mêmes que celles utilisées par les autres casques déjà en vente.

Pour ceux qui n’ont pas suivi les développements technologiques des dernières années, voici où se situe le casque par rapport à la concurrence.

Ce qu’il y a de nouveau

Des yeux sur le devant du casque Le Vision Pro est doté d’un écran externe qui affiche des effets lumineux ou les yeux de l’utilisateur (filmés par des caméras à l’intérieur du casque). Cette fonctionnalité, qui n’est active que lorsque quelqu’un est à proximité, permet de rendre la discussion un peu plus naturelle. L’utilisateur du casque voit son interlocuteur automatiquement dans son champ de vision grâce aux caméras externes, et l’autre personne voit les yeux de l’utilisateur sans qu’il ait à enlever le casque. Aucune autre entreprise n’offre une telle fonctionnalité.

Un processeur vraiment puissant Certains casques de réalité virtuelle doivent être reliés à un ordinateur (comme le VIVE Pro 2 de HTC) ou à une console de jeu (comme le PlayStation VR2 de Sony) pour fonctionner. D’autres, comme le Quest 2 de Meta et le VIVE XR Elite de HTC, sont équipés de leur propre puce et peuvent marcher d’une manière indépendante. Le Vision Pro tombe dans cette seconde catégorie. Celui-ci est doté d’une puce M2, comme celle que l’on trouve dans les derniers ordinateurs MacBook Air. Il s’agit d’un processeur considérablement plus puissant que les autres sur le marché, qui s’apparentent plutôt à des processeurs pour téléphones intelligents. Cette puce mérite que l’on place l’appareil dans une catégorie à part. Avec en plus une deuxième puce, la R1, servant exclusivement aux différents capteurs du casque, le Vision Pro devrait être capable de faire fonctionner des logiciels beaucoup plus lourds, comme des jeux, et d’une façon beaucoup plus fluide. Notons que toute cette puissance vient avec un compromis : le Vision Pro doit être utilisé avec une batterie externe (reliée au casque par un fil) que l’on conserve sur soi. Son autonomie annoncée de deux heures est courte, mais celle-ci ressemble à ce qu’offrent les autres casques sur le marché.

Des avatars réalistes Apple a présenté le Vision Pro comme un casque pouvant être utilisé au travail, notamment pour les vidéoconférences sur FaceTime, Zoom, Webex ou Teams. L’utilisateur verra ses collègues sans casque filmés face à leur ordinateur apparaître dans de petites fenêtres devant lui, mais lui-même sera plutôt affiché comme un avatar virtuel (Apple parle plutôt d’une « persona »). Cette représentation numérique (nécessaire quand on a un casque sur sa tête) est créée au préalable en se filmant avec le Vision Pro. Pendant les vidéoconférences, les yeux et la bouche de l’avatar bougent en même temps que ceux de l’utilisateur, grâce aux caméras internes et externes de l’appareil. Meta a déjà présenté des prototypes d’avatars de ce genre, mais pour l’instant, ceux de son casque Quest Pro sont plutôt des représentations stylisées, comme un dessin animé en 3D. Avec les avatars de Meta, on peut par exemple se promener dans une salle virtuelle aux côtés de ses collègues, ce qui n’est pas le cas ici. Les dirigeants d’Apple n’ont d’ailleurs pas prononcé le mot « métavers » une seule fois lors de la conférence. Le Vision Pro permet de créer un avatar réaliste de l’utilisateur pour les vidéoconférences. (Photo : Apple)

Ce qui existe déjà

Un design qui ne réinvente pas le genre L’écran qui affiche les yeux de l’utilisateur sur le devant du casque d’Apple est unique, mais dans l’ensemble, le Vision Pro ne change pas la donne par son allure, et personne ne passera inaperçu en public avec ce qui s’apparente à de grosses lunettes de ski. Le Vision Pro d’Apple. (Photo : Apple)

Le suivi des yeux Le casque d’Apple suit les yeux de l’utilisateur grâce à des caméras placées dans l’appareil, ce qui permet par exemple de naviguer dans l’interface en regardant les icônes que l’on souhaite sélectionner (on clique ensuite en pinçant ses doigts, qui sont quant à eux suivis par les caméras à l’extérieur du casque). Cette façon de naviguer, qui combine le regard et les gestes dans une interface en réalité virtuelle, est nouvelle, mais la technologie de suivi des yeux existe depuis plusieurs années, et elle est notamment offerte avec le Quest Pro de Meta. Il est à noter que le positionnement des yeux ne sera pas une information accessible aux développeurs d’applications tierces, qui ne pourront par exemple pas savoir si une publicité a été regardée ou non. Il s’agit ici d’une grosse différence avec la stratégie de Meta, qui utilise au contraire le regard pour afficher des publicités ciblées et du placement de produits.

L’audio spatial Les écouteurs intégrés au Vision Pro permettent de reproduire le son en 3D (pour savoir d’où il provient), ce qui rendra l’expérience immersive. Tous les casques sur le marché offrent toutefois une technologie similaire.

La réalité augmentée Officiellement, le Vision Pro est un « ordinateur spatial », selon l’expression inventée par Apple pour définir son nouvel appareil. En pratique, celui-ci est toutefois surtout un casque de réalité virtuelle, ainsi qu’un casque de réalité augmentée, où des informations numériques sont affichées dans l’environnement qui nous entoure, filmé grâce à des caméras pointant vers l’extérieur de l’appareil. Le Vision Pro permet d’afficher des logiciels dans son environnement immédiat. (Photo : Apple) Plusieurs autres casques en offrent tout autant, comme le Quest Pro de Meta et le Magic Leap 2 de l’entreprise américaine Magic Leap. Même le Quest 3 de Meta sera muni de caméras extérieures. À l’heure actuelle, le casque d’Apple ne semble pas faire plus que les autres de ce côté. Son lancement n’est cependant pas prévu avant plusieurs mois, et les développeurs tiers commencent tout juste à créer leurs propres applications. Que ce soit pour la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, la question est maintenant de savoir si cette communauté de développeurs et si les composants supérieurs du casque d’Apple permettront de créer de nouvelles expériences par rapport à ce qui existe aujourd’hui. Après tout, ce n’est pas la première fois que la renaissance de ces technologies est annoncée.