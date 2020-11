Bâtir la ville québécoise 2.0 grâce aux données climatiques

Imaginons qu’une petite ville québécoise désire développer un nouveau quartier. En quelques clics, un fonctionnaire fait apparaître les projections climatiques de la région sur son ordinateur. Elles lui indiquent que, au cours des 40 prochaines années, le nombre de jours par an où la température excédera 30 °C pourrait passer de 7 à 49 dans cette zone. Considérant les risques accrus de feux de forêt à cause des sécheresses attendues dans le secteur, l’emplacement prévu pour les nouvelles habitations devra peut-être être reconsidéré.

Voilà le genre de scénario que permettra l’ajout à JMap des données de Donneesclimatiques.ca, un portail accessible au grand public lancé en 2019 par Environnement Canada et chapeauté par le Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM).

« Ces données sont déjà accessibles sur Donneesclimatiques.ca, mais on trouvait intéressant de les offrir directement dans JMap », précise le PDG, en marge du dévoilement de la nouvelle fonctionnalité. Si les décideurs ont les projections climatiques pour leur ville à portée de la main, peut-être auront-ils plus le réflexe de les consulter.

On trouve dans ces données climatiques des prévisions sur les jours de précipitations, les températures maximales et les jours de gel, et ce, jusqu’en 2100. Les données proviennent de regroupements d’experts mondiaux et ont été analysées et adaptées pour le Canada par des organismes comme le pôle d’innovation sur la climatologie régionale Ouranos. Les projections climatiques sont indiquées selon trois scénarios, du plus optimiste au plus pessimiste.