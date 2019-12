Cadeaux technos pour geeks avertis

Precision Cooker Nano (Anova)

Ce thermocirculateur cuit la nourriture emballée sous vide et plongée dans un récipient d’eau avec précision. Cette technologie populaire en restauration permet notamment de réussir sa cuisson à tous les coups et de préparer des plats pour plusieurs invités.

Pourquoi ce modèle-ci ?

Le Precision Cooker Nano d’Anova offre la même précision que les modèles plus chers, mais à une fraction du prix. On aime aussi qu’il soit possible de le contrôler sans son téléphone au besoin.

À qui ça s’adresse ?

Aux geeks qui aiment le côté scientifique de la cuisine.

Prix : 139 $

Stadia Premiere Edition (Google)

Qu’est-ce que c’est ?

L’ensemble de départ Stadia offre une manette Wi-Fi et un adaptateur Chromecast Ultra pour la télé, qui tire profit de l’infonuagique pour jouer à des jeux vidéo sans posséder de console à la maison.

Pourquoi ce modèle-ci ?

Stadia est la seule technologie permettant de diffuser un jeu d’une qualité console sur une télé ou un appareil mobile en ce moment.

À qui ça s’adresse ?

Aux technomanes amateurs de jeux vidéo qui aiment essayer les nouvelles technologies avant tout le monde. Il faut toutefois s’assurer que la personne qui reçoit le cadeau est dotée d’une connexion Internet rapide (idéalement au moins 50 Mb/s) et illimitée.

Prix : 169 $

SmartHalo 2 (SmartHalo)

Qu’est-ce que c’est ?

Un navigateur GPS pour le vélo développé au Québec qui aide les cyclistes à naviguer, tout en affichant des informations sur leur trajet en cours. SmartHalo 2 est aussi une alarme contre le vol, une lumière de rue et un moniteur d’entraînement.

Pourquoi ce modèle-ci ?

Le SmartHalo 2 ne sera pas disponible avant avril. Vous pourriez offrir la première édition pour avoir un objet physique à donner, mais les avancées du nouveau modèle sont considérables, et méritent amplement l’attente de quelques mois hivernaux.

À qui ça s’adresse ?

Aux amateurs de vélos et de la quantification du soi.

Prix : 169 $

Switch Lite (Nintendo)

Qu’est-ce que c’est ?

La console de jeux vidéo de nouvelle génération de Nintendo, mais en format portatif.

Pourquoi ce modèle-ci ?

Alors que les Xbox One de Microsoft et PS4 de Sony s’apprêtent à laisser leur place à leurs successeurs en 2020, la Nintendo Switch a encore quelques années devant elle. Cette édition portative lancée en 2019 est moins chère que la version régulière, tout en étant plus facile à transporter.

À qui ça s’adresse ?

Aux joueurs adultes qui possèdent déjà une console de jeux vidéo et aux plus jeunes qui pourront profiter du grand catalogue de jeux familiaux de Nintendo.

Prix : 259 $

AirPods Pro (Apple)

Qu’est-ce que c’est ?

Des écouteurs sans fil d’une simplicité remarquable lorsqu’ils sont utilisés avec un appareil Apple. Par rapport aux AirPods originaux, cette version professionnelle utilise une technologie de réduction du bruit ambiant pour permettre d’écouter sa musique et ses balados à un plus faible volume.

Pourquoi ce modèle-ci ?

On aime le petit format des AirPods Pro, qui permet de les transporter partout, et leur réduction du bruit convaincante pour un appareil du genre. Leur lancement récent devrait en faire un modèle de choix sous le sapin en 2019.

À qui ça s’adresse ?

Surtout aux propriétaires d’iPhone qui sont souvent en déplacements (transports en commun, marche, etc.).

Prix : 329 $

Robot programmable RVR (Sphero)

Qu’est-ce que c’est ?

Un véhicule robotisé pouvant être contrôlé à l’aide de différents langages de programmation, incluant Scratch, enseigné dans de nombreuses écoles primaires et secondaires du Québec.

Pourquoi ce modèle-ci ?

De nombreux robots programmables existent, et certains sont moins chers que le RVR. Ce dernier se démarque toutefois par son potentiel à long terme. On peut en effet y ajouter des modules variés, comme les Raspberry Pi et Arduino, ce qui en fait un appareil adapté pour tous les niveaux et qui permet d’apprendre autant les aspects logiciels que matériels de la robotique.

À qui ça s’adresse ?

Aux enfants (8 ans et plus) et adolescents intéressés par la programmation et la culture du fais-le toi-même.

Prix : 329 $

Move (Sonos)

Qu’est-ce que c’est?

Un haut-parleur sans fil qui s’intègre à un écosystème Sonos afin de faire jouer de la musique dans toutes les pièces de la maison, ou encore à l’extérieur. Le Move est aussi doté de microphones pour calibrer automatiquement sa qualité sonore et interagir avec les assistants personnels Alexa et Google Assistant.

Pourquoi ce modèle-ci ?

Sonos est la marque d’enceintes multipièces la mieux établie sur le marché, et le Move est leur seul modèle pouvant être facilement changé de pièce ou utilisé à l’extérieur. C’est un modèle cher, mais polyvalent.

À qui ça s’adresse ?

Ceux qui possèdent déjà des enceintes Sonos, ou ceux qui considèrent acheter un système audio multipièce pour la première fois.

Prix : 499 $

Focals (North)

Qu’est-ce que c’est ?

Des lunettes de réalité augmentée conçue au Canada qui permettent de voir des informations provenant de son téléphone intelligent directement dans son champ de vision, comme sa liste de tâches à accomplir, son prochain rendez-vous et sa liste de lecture Spotify.

Pourquoi ce modèle-ci ?

Les lunettes Focals offrent le design le plus subtil parmi les appareils de réalité augmentée sur le marché en ce moment.

À qui ça s’adresse ?

Aux amateurs de nouvelles technologies qui souhaitent essayer dès aujourd’hui les gadgets de demain, même s’il faut pour cela accepter quelques compromis.

Prix : 799 $