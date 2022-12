Cinq jeux vidéos pour les débutants

Ce jeu paisible raconte l’histoire d’un gardien dans un parc national du Wyoming qui se lie d’amitié avec une collègue avec qui il discute avec un walkie-talkie. Un bijou qui fait du bien.

Difficulté : le jeu lui-même est simple, puisque vous ne pouvez pas mourir ni vous tromper, mais il requiert la connaissance de certains codes du jeu vidéo, comme comment bouger un personnage dans un environnement en 3D à l’aide d’une manette (le pouce gauche permet d’avancer le personnage, et le droit de tourner sa tête dans une direction). Par sa lenteur et sa simplicité, c’est toutefois le titre parfait pour apprendre. Ceux qui apprécieront pourront aussi essayer d’autres classiques du genre par la suite, comme What remains of Edith Finch, The Stanley Parable et Gone Home.

Plateformes : Linux, Mac, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Windows.

Prix : de 19,99 $ à 25,99 $.