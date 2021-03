Cinq technologies qui aident les manifestants prodémocraties

Les raisons de sortir dans la rue diffèrent, mais les nouvelles tactiques des manifestants, elles, se ressemblent. « Les technologies jouent un rôle de plus en plus grand dans les mouvements de protestation. Et même s’ils sont situés aux extrémités de la planète, les mouvements à Hong Kong et au Bélarus ont plusieurs choses en commun », note Alexander Sikorsky, de la Human Rights Foundation, en ouverture d’une présentation sur le sujet au colloque en ligne South by Southwest (SXSW).

Dans certains cas, les technologies sont importées d’un mouvement à l’autre. Dans d’autres cas, les manifestants ont adopté des solutions semblables tout simplement parce qu’ils ressentaient la même nécessité de se soustraire à un système de surveillance.

Messageries chiffrées : pour discuter sans se faire espionner

« La plateforme de clavardage WeChat est partout en Chine. C’est presque impossible de fonctionner sans l’utiliser. Mais malheureusement, elle est surveillée de près par l’État », note Yuan Yang, chef du bureau de Pékin du Financial Times et participante à la présentation de SXSW.

« Nous sommes de plus en plus conscients des traces qu’on laisse sur Internet […], alors les gens commencent à adopter des plateformes comme Signal », poursuit l’activiste hongkongaise Glacier Kwong, connue pour son implication dans les manifestations de 2019 et 2020 à Hong Kong contre l’amendement du projet de loi sur l’extradition par le gouvernement local, qui menaçait l’indépendance juridique de la région administrative spéciale.

L’application de messagerie chiffrée Signal a été souvent recommandée par le lanceur d’alerte Edward Snowden. Preuve que la popularité de cette appli commence à déranger, le gouvernement chinois en a bloqué l’utilisation en Chine pour la première fois cette semaine.

« Et un des points positifs est que ces plateformes étaient surtout réservées aux messages liés au mouvement, mais les gens commencent maintenant à s’en servir aussi dans leur vie de tous les jours », ajoute Glacier Kwong, qui fait présentement un doctorat en droit en Allemagne. Les messageries chiffrées sont recommandées par les experts en protection de la vie privée, puisqu’elles limitent notamment le suivi publicitaire et complexifient la surveillance.

Réseaux privés virtuels : pour contourner la censure

Internet est plus ouvert au Bélarus, considéré comme la dernière dictature d’Europe, mais on a tenté l’année dernière d’y instaurer un système de censure semblable à celui de la Chine, surnommé le « Grand Pare-feu ».

« On se doutait que ça s’en venait, alors beaucoup d’informations étaient partagées sur les réseaux sociaux pour s’assurer que les gens puissent contourner la censure », raconte à SXSW Hanna Liubakova, journaliste et membre du groupe de réflexion spécialisé dans les relations internationales Atlantic Council. Plusieurs groupes de discussion en ligne ont répété pendant des mois l’importance de savoir se servir d’un réseau privé virtuel (RPV, aussi connu sous le sigle anglais VPN), pour chiffrer toutes ses communications et pouvoir utiliser, par exemple, une application qui serait bloquée par le gouvernement. En Chine, notamment, il est essentiel d’avoir un VPN pour se servir du moteur de recherche Google, pour consulter Wikipédia ou pour lire de nombreux journaux étrangers.

Cette technologie est toutefois menacée. En Chine continentale, où les RPV sont employés depuis longtemps pour contourner le « Grand Pare-feu », on a déployé des technologies pour reconnaître les utilisateurs de RPV. « C’est problématique, car les concepteurs de RPV doivent toujours avoir une longueur d’avance sur [le pare-feu], qui est mis au point par des milliers, voire des dizaines de milliers d’ingénieurs du gouvernement et des entreprises de l’État », observe Yuan Yang.

Cryptomonnaies : pour contourner le système bancaire

Tant au Bélarus qu’à Hong Kong, plusieurs manifestants ont adopté les cryptomonnaies comme le bitcoin, notamment pour recevoir de l’argent de l’étranger, mais aussi pour faire affaire avec certains commerces prodémocraties.

« Le mouvement a vraiment augmenté le niveau de connaissances technologiques des Bélarusses », souligne d’ailleurs Jaroslav Likhachevski, cofondateur de #BYSOL, un fonds mis en place pour permettre à la diaspora bélarusse d’aider financièrement ceux qui ont perdu leur emploi à cause de leurs opinions.

AirDrop : pour créer un sentiment de communauté

D’autres technologies contribuent aussi au mouvement à plus petite échelle. C’est notamment le cas d’AirDrop, une fonctionnalité de l’iPhone qui permet d’envoyer un fichier directement vers un autre téléphone, sans passer par le courriel ou un service en ligne.

« Lors des manifestations, on recevait souvent des messages par AirDrop de la part d’inconnus dans le métro, pour nous dire où aurait lieu le prochain rassemblement et qu’on aimerait nous y voir », se rappelle Glacier Kwong. « Ça faisait comprendre qu’il y avait des partisans du mouvement partout autour de nous. »

Telegram : pour s’informer autrement

Aucun outil ne semble toutefois avoir eu autant d’incidence sur les deux mouvements que Telegram, un service de messagerie chiffrée pouvant être utilisé pour les conversations de personne à personne, mais également pour diffuser des messages à plus grande échelle dans des canaux rassemblant des milliers de gens.

« C’est ce dont on se servait pour s’organiser entre nous », explique Glacier Kwong. Le mouvement prodémocratie à Hong Kong étant décentralisé, sans véritable meneur, tous les participants recouraient donc aux canaux Telegram pour annoncer, par exemple, les arrestations de manifestants.

Pour Hanna Liubakova, il faut toutefois résister à la tentation de donner trop d’importance à Telegram, qui est aussi une source d’information au Bélarus. « Contrairement à ce que des médias dans le monde ont rapporté, ce n’était pas une “révolution Telegram” », tempère-t-elle, faisant référence à une expression employée à plusieurs reprises par la presse.

« Quand Internet a été coupé en août dernier (NDLR : une technique extrême, qui n’a pas été utilisée à Hong Kong à cause de l’importance de cette technologie dans la société, mais qui est de plus en plus courante en Afrique, notamment), les gens sont quand même descendus dans la rue », raconte la journaliste. « Ils se téléphonaient, ils utilisaient des dépliants ou le bouche-à-oreille », ajoute-t-elle. Une fois, alors qu’elle parcourait la capitale Minsk dans sa voiture pour documenter les protestations, un motocycliste a cogné à sa fenêtre pour attirer son attention. « Il m’a demandé si je savais où il pouvait trouver une manifestation », se rappelle Hanna Liubakova.

« Les technologies ont facilité la mobilisation, reconnaît-elle. Mais c’est la volonté du peuple qui l’a fait descendre dans la rue. Pas Telegram. »

