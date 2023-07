Comment et pourquoi utiliser les flux RSS en 2023

S’informer sur Internet pourrait être plus fastidieux au cours des prochains mois, avec le retrait annoncé par Google et Meta (la société mère de Facebook et Instagram) des liens vers les médias canadiens. Ces entreprises protestent ainsi contre l’adoption de la Loi sur les nouvelles en ligne, qui forcera d’ici la fin de l’année les géants du Web à payer les médias lorsque leur contenu est partagé en ligne. Il y a cependant une solution simple pour demeurer informé sans avoir à écumer soi-même Internet : une revue de presse personnalisée.

Vous pouvez évidemment vous abonner aux infolettres des publications et consulter leurs sites Web directement. Mais parmi ceux qui délaisseront les réseaux sociaux comme source d’info, bien des gens risquent de trouver que visiter tous leurs sites préférés, tous les jours, demande du temps. C’était justement parce qu’il permettait de ne pas se noyer dans la surcharge d’informations d’Internet que le RSS (pour Really Simple Syndication, ou syndication de contenu vraiment simple) avait gagné en popularité dans les années 2000.

Si vous n’avez pas connu cet outil pendant son heure de gloire, rappelons le concept. La plupart des sites d’informations, dont celui de L’actualité, de même que les blogues, offrent un index constamment mis à jour de leurs publications. Cet index affiche un aperçu de leur contenu, généralement le titre des articles, le premier paragraphe et une photo. C’est ce qu’on appelle un flux RSS. Quand un contenu nous intéresse et qu’on souhaite en lire davantage, un clic nous mène vers le site de la publication.

Un lecteur RSS (un site Web ou une application) permet de s’abonner aux flux RSS que l’on désire, et de voir en un coup d’œil l’aperçu des derniers textes qui ont été publiés dans les sources que l’on suit. C’est l’équivalent du fil Facebook, mais où ses amis sont remplacés par des sites Internet, et où ce n’est pas un algorithme qui décide ce que l’on voit, mais plutôt l’ordre chronologique et ce qu’on a choisi d’y ajouter.

Je me suis récemment remis à consulter l’actualité grâce aux fils RSS. Et tous les jours, j’ai l’impression de voir des nouvelles qui m’auraient échappé sans ces derniers. Voici comment vous pouvez vous aussi en profiter.

Inscrivez-vous à un lecteur RSS

Plusieurs sites Web et applications permettent de s’abonner à des flux RSS et de les lire. Le lecteur RSS le plus intéressant en 2023 est probablement Inoreader, qui offre à la fois plus de fonctionnalités que les concurrents essayés et une interface plus léchée. D’autres bonnes options existent aussi, comme Feedly. Dans les deux cas, vous pourrez consulter vos nouvelles sur une application mobile Android ou iOS, ou encore sur Internet.

Les services RSS offrent un nombre limité de flux gratuitement (une centaine en moyenne) et quelques options de base, comme la possibilité de mettre un article de côté pour le lire plus tard. Des forfaits payants (environ 10 dollars par mois) permettent de retirer les publicités, d’enregistrer plus de flux et d’accéder à des fonctionnalités avancées, comme la recherche de mots-clés dans l’actualité, mais ceux-ci ne sont pas essentiels.

Le lecteur RSS Inoreader. (Capture d’écran : Maxime Johnson)

Ajoutez vos sites préférés

Pour ajouter un média, il suffit d’entrer son nom dans la barre de recherche d’un lecteur RSS pour accéder à son flux et à ses articles. Vous devez aussi cliquer sur un bouton pour l’ajouter à vos favoris.

Pour suivre L’actualité facilement sur Feedly, vous n’avez qu’à cliquer ici, et ensuite sur le bouton « Follow » pour recevoir les publications. Vous pouvez même suivre les flux spécialisés directement, toujours en suivant ces liens : Politique, Santé et science et Dollars et cents.

Pour suivre les publications de L’actualité sur Inoreader, c’est ici. Vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton « Suivre » pour l’ajouter à vos favoris (et vous pouvez aussi ajouter les flux spécialisés Politique, Santé et science et Dollars et cents).

La plupart des services populaires offrent également des extensions pour les navigateurs (Chrome, Firefox et Edge pour Inoreader, Chrome, Firefox et Safari pour Feedly), qui vous permettent d’ajouter rapidement des sites à votre compte lorsque vous naviguez sur le Web.

Pratique pour les chercheurs, les étudiants ou les hyper-mordus d’infos : des lecteurs avec des forfaits payants, notamment Inoreader et Feedly, proposent d’ajouter des flux plus complexes, comme des recherches précises dans les actualités, des pages de réseaux sociaux et même des infolettres. Certaines de ces fonctionnalités sont aussi offertes gratuitement avec des sites tiers, comme RSS.app, qui permettent de créer un flux à partir d’un site Web ou d’une recherche YouTube, par exemple.

Optimisez l’interface

Classez vos flux RSS en dossiers (la marche à suivre varie d’un lecteur à l’autre). Les dossiers sont pratiques si vous avez de nombreuses sources d’information, des intérêts variés, et que vous voulez par exemple réserver certaines lectures pour des moments précis (comme suivre l’actualité québécoise le matin et les lancements d’albums de musique la fin de semaine).

Certains lecteurs permettent également d’ajouter des widgets sur la page principale du site, avec par exemple les articles les plus lus du moment, ou des suggestions de sources d’information à ajouter.

Consulter l’actualité à l’aide de flux RSS demande un certain travail, surtout par rapport à la simplicité qu’offrent les réseaux sociaux. Ceux qui y mettront l’effort nécessaire s’en trouveront toutefois mieux informés.