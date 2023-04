De combien de mégapixels avez-vous besoin ? 

Un appareil photo de 200 mégapixels permet d’imprimer des photos d’environ 1 m sur 1,39 m, d’une qualité aussi bonne que celles publiées dans un magazine. Vous pensez n’avoir jamais besoin d’une telle définition pour immortaliser un moment mémorable ? C’est probablement vrai. Mais lisez ce qui suit, car les appareils qui multiplient les mégapixels offrent aussi d’autres avantages.

Le capteur de l’appareil photo principal du Samsung Galaxy S23 Ultra est doté de 200 mégapixels. (Photo : Maxime Johnson)

D’abord, quelques mots pour expliquer ce qu’est un mégapixel (et ainsi mieux apprécier la suite). Les capteurs pour appareils photo numériques sont composés de pixels, des petits points (ou cellules) qui captent la lumière et les couleurs. Un capteur d’un mégapixel est doté d’un million de ces pixels. Quand une photo est prise, tous ces points sont rassemblés pour former une image numérique. Donc plus un capteur contient de mégapixels, plus il est possible d’obtenir des images détaillées.

Vous aurez compris qu’une photo réalisée avec un capteur de 12 mégapixels est composée de 12 millions de points, contre 8 millions pour un capteur de 8 mégapixels. Sur l’écran de votre téléphone, les deux sembleront identiques. Mais la photo de 12 mégapixels pourra être agrandie un peu plus avec vos doigts, et vous pourrez aussi plus facilement la rogner sans perdre de qualité (pour la recadrer si elle avait mal été prise, par exemple).

La photo de gauche a été prise avec 12 mégapixels, contre 200 mégapixels pour celle de droite. Les images du bas ont été agrandies pour montrer à quel point celle de 200 mégapixels est plus détaillée. (Photos : Maxime Johnson)

Et si vous avez une imprimante pour photos à la maison, l’image de 12 mégapixels pourra être imprimée sur toute la surface d’une feuille de 8,5 po sur 11 po sans aucune perte de qualité, ce qui n’est pas le cas d’une image de 8 mégapixels.

Qui mène la course aux mégapixels ?

Les appareils photo des téléphones intelligents étaient jusqu’ici composés d’un nombre assez stable de mégapixels. De l’iPhone 6S lancé en 2015 à l’iPhone 13 sorti en 2021, par exemple, l’appareil principal du téléphone d’Apple était toujours doté de 12 mégapixels.

Ce n’est plus le cas. Samsung a lancé la course en 2020 avec le Galaxy S20 Ultra, muni d’un capteur de 108 mégapixels. Depuis, les autres fabricants ont suivi, sans le rattraper. L’iPhone 14 Pro est passé à 48 mégapixels et le Pixel 7 Pro à 50 mégapixels. Samsung reste en tête puisqu’il a sorti cette année le Galaxy S23 Ultra, avec un capteur de 200 mégapixels.

Les photos auront-elles vraiment 200 mégapixels ? Il est possible de prendre une photo de pleine taille, à 200 mégapixels, mais on doit activer la fonctionnalité dans les paramètres de l’appareil photo. Il faut en effet savoir que les téléphones dotés de capteurs avec une grande quantité de mégapixels utilisent par défaut une technologie de « regroupement de pixels » (pixel binning, en anglais), où les informations provenant de pixels adjacents sont fusionnées en un seul pixel. Même avec leurs capteurs de 48 et 200 mégapixels, les iPhone 14 Pro et Samsung Galaxy S23 Ultra prennent donc la plupart du temps des photos de 12 mégapixels seulement. En pratique, vous réaliserez probablement peu d’images avec tous les mégapixels à votre disposition. Le Samsung Galaxy S23 Ultra permet de choisir la taille de ses photos : 200, 50 ou 12 mégapixels (par défaut). (Photo : Maxime Johnson) Est-ce que les photos occuperont plus de place sur le téléphone ? La taille varie d’une image à l’autre, mais une photo de 12 mégapixels occupe généralement de 2 à 4 Mo, alors qu’une photo de 200 mégapixels occupe en moyenne de 20 à 40 Mo. C’est considérable. Si vous ne faites pas attention, vous remplirez rapidement votre téléphone au maximum et devrez augmenter la capacité de votre service de stockage en ligne.

Non seulement vous aurez besoin de plus d’espace, mais le traitement logiciel effectué par les téléphones sur les images (ce qu’on appelle la photographie de calcul) demande aussi beaucoup plus de temps (quelques secondes dans le cas du Samsung Galaxy S23 Ultra), ce qui diminue l’autonomie de l’appareil.

Un nombre plus élevé de mégapixels permet-il de prendre de meilleures photos ?

Avec plus de mégapixels, on peut prendre de plus grosses photos. Mais sont-elles plus belles ?

Si la question avait été posée il y a quelques années, la réponse aurait été non. Les photographes amateurs se souviendront d’ailleurs d’une autre course aux mégapixels au tournant des années 2010, à une époque où les fabricants d’appareils photo à objectifs interchangeables augmentaient aussi la quantité de pixels de leurs capteurs d’année en année. Les consommateurs étaient les grands perdants de cette course, car accroître le nombre de pixels diminuait la quantité de lumière que chacun pouvait capter. Les photos étaient plus grosses, mais elles étaient moins belles.

Ce n’est plus le cas avec les téléphones de 2023. Les nouveaux capteurs sont en fait plus gros physiquement que ceux des dernières générations, et même en mode 12 mégapixels, le regroupement de pixels leur permet de capter plus de lumière, et donc de prendre de meilleures photos, surtout à la pénombre.

La quantité de mégapixels et la taille du capteur ne sont toutefois qu’un des nombreux éléments à considérer pour évaluer les performances d’un appareil. La qualité du logiciel et de l’objectif compte aussi pour beaucoup.

Une grande quantité de mégapixels n’est donc pas un gage de succès. Mais toutes choses étant égales, elle augmente en général la qualité des photos.