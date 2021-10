Des invités pour vous inspirer

Ils sont chefs d’entreprise, politiciens, professeurs ou militants, et ils ont tous et toutes un point de vue éclairé sur les enjeux de la transformation numérique. Autant de personnalités inspirantes avec qui vous pourrez réseauter lors de l’événement MTL connecte, qui se déroulera du 12 au 17 octobre.

Thione Niang avec l’ex-président américain Barack Obama

Parmi les incontournables de cette édition, qui rassemble plus de 300 conférenciers, se trouvent quelques personnages particulièrement inspirants, à commencer par le militant sénégalo-américain Thione Niang. Incarnation du rêve américain, il est arrivé au pays de l’Oncle Sam avec 20 $ en poche. Pendant ses études, il s’intéresse à la politique de son pays d’accueil et milite au sein des jeunes démocrates, dont il deviendra le dirigeant, lors de la campagne qui mène à l’élection de Barack Obama. En marge de ses activités de consultant politique, il crée l’ONG GIVE1PROJECT afin de former les leaders de demain. Il s’allie au chanteur Akon au sein du projet Akon Lighting Africa, qui contribue à l’électrification de pays du continent africain et qui promeut l’agriculture locale et l’initiation aux nouvelles technologies comme agents de développement.

François Naude

La démocratisation du savoir est un thème qui passionne aussi le Sud-Africain Francois Naude. Docteur en philosophie, ce spécialiste des sciences de l’éducation est un communicateur hors pair qui prône la formation de « superprofesseurs » lors de ses conférences et dans son populaire balado Super Teachers Unite.

Flynn Coleman, autrice du livre A Human Algorithm, est au nombre des participants qui seront présents à Montréal. Cette avocate spécialiste des droits de la personne, Fellow de l’Université Harvard, défend une idée du progrès qui met l’humain au cœur de toute innovation technologique, en particulier dans le développement de l’intelligence artificielle.

Cathie Wood

Partisane de « l’innovation de rupture » (disruptive innovation), Cathie Wood, PDG du fonds d’investissement ARK Invest, est une vedette des réseaux sociaux qui compte plus d’un million d’abonnés sur Twitter. Son flair et son audace en ont fait une des gestionnaires de fonds les plus respectées du milieu.

Les mordus de culture ne voudront pas manquer l’allocution de Pascal Keiser, qui propose une conférence sur l’appropriation des technologies numériques par le monde artistique. Issu du théâtre, il a fondé le Centre des écritures contemporaines et numériques et il milite activement pour une création numérique libérée des carcans commerciaux imposés par les géants de l’industrie.

Sylvain Carle

Parmi les conférenciers québécois, mentionnons Sylvain Carle, un expert incontournable du volet consacré au développement durable. Investisseur éthique, il est persuadé que l’innovation technologique représente la meilleure solution à la crise climatique.

Amir Belkhelladi

Les enjeux de cybersécurité et d’identité numérique, l’un des grands thèmes de MTL connecte, seront abordés notamment par Sylvain Viau, ex-lieutenant-colonel des Forces armées canadiennes et spécialiste en cybersécurité, et par Amir Belkhelladi, leader national des services de cybersécurité chez Deloitte.

Issus de milieux variés, mais complémentaires, ces visionnaires contribuent à faire de MTL connecte un rendez-vous incontournable pour aborder en toute connaissance de cause la transformation numérique à laquelle nous sommes tous confrontés.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.