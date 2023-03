Dolby Atmos s’invite dans votre salon

Quand le producteur de musique anglais Giles Martin a remixé l’album Goats Head Soup, des Rolling Stones, en 2020, pour bénéficier du format Dolby Atmos, qui offre un son plus immersif que la stéréophonie, le chanteur du groupe, Mick Jagger, est venu en personne écouter le résultat au studio du producteur, où les murs et le plafond sont recouverts de haut-parleurs permettant à la musique d’arriver de tous bords tous côtés. Il a adoré.

« Mais il m’a tout de suite demandé comment les gens allaient pouvoir l’écouter à la maison », se rappelle Giles Martin en racontant l’anecdote. Le producteur a revécu une expérience semblable il y a quelques semaines, lorsqu’il a remixé un album de la formation britannique The Chemical Brothers en Dolby Atmos. Le groupe a apprécié la refonte sonore de son album, explique le producteur, mais il s’est aussi inquiété du fait que les amateurs n’allaient peut-être pas pouvoir en profiter. « C’est important pour les artistes que leurs admirateurs puissent écouter leur musique de la bonne façon », résume Giles Martin, qui est également responsable de l’expérience sonore pour le fabricant d’enceintes Sonos, l’un des pionniers dans le marché des enceintes connectées.

Atmos est un format audio créé par Dolby en 2012 pour les cinémas, qui a été adapté pour la musique par la suite. Au lieu de séparer leurs chansons en 2 canaux (gauche et droite) comme en stéréo, les artistes peuvent avec Atmos le faire en 128 canaux et diffuser les sons en 3D, tout autour de la personne qui écoute. Quand Mick Jagger chante « Angie », on a l’impression d’être aux premières loges, dans le studio d’enregistrement avec le groupe.

« C’est la plus grande révolution depuis le passage de la monophonie à la stéréophonie. Ça va changer la musique pour toujours, car ça va permettre aux créateurs de faire leur musique différemment », disait Manny Marroquin, ingénieur qui a mixé des chansons et des albums pour des dizaines d’artistes, de Post Malone à Lady Gaga en passant par Elton John, lors d’une rencontre de presse au siège social de Sonos, en Californie, où j’étais invité.

La majorité des nouveaux albums issus de grandes étiquettes sont d’ailleurs désormais mixés en Dolby Atmos (ou en Sony 360 Reality Audio, un autre format immersif, qui est toutefois moins populaire), et les maisons de disques s’efforcent de refaire les classiques de leurs catalogues pour profiter de la nouvelle technologie. Tous les genres y passent : une réédition de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, est par exemple attendue pour la fin du mois, et Gros Mammouth Album Turbo, des Trois Accords, a aussi récemment subi le traitement Dolby Atmos.

Pour revenir à la question de Mick Jagger, jusqu’ici, afin d’écouter cette musique, il fallait s’abonner à un service de diffusion en ligne, comme Apple Music ou Amazon Music, et utiliser un casque d’écoute. « C’est dommage, car entendre de la musique qu’on aime avec des gens est tellement mieux que le faire seul avec ses écouteurs », note Giles Martin.

Tout cela est sur le point de changer.

Les enceintes arrivent

Une chaîne stéréo est dotée de deux enceintes (que j’ai moi-même souvent appelées à tort des « haut-parleurs », comme bien des gens), chacune équipée de deux ou trois haut-parleurs (les pièces qui vibrent à l’intérieur, souvent cachées derrière un tissu pour les protéger) émettant les sons de fréquences graves ou aiguës, droit devant eux.

L’enceinte Sonos Era 300 en face de moi contient plutôt six haut-parleurs, dont un seul pointe droit devant. Les autres se dirigent vers le plafond et les côtés. Quand la musique joue, je n’ai pas l’impression qu’elle provient de cette petite boîte, mais de partout dans la pièce. Era 300. (Photo : Sonos) « Ce n’est pas exactement comme à mon studio, mais c’est ce qui s’en rapproche le plus », dit Giles Martin.

La Sonos Era 300, qui sera lancée le 28 mars au prix de 559 dollars, n’est pas la seule en son genre. Plus tôt cette année, Apple a dévoilé la seconde génération de son enceinte HomePod, capable elle aussi de reproduire le son Dolby Atmos. Tout comme la Era 300, l’enceinte HomePod (vendue pour sa part 399 dollars) est dotée de six haut-parleurs, qui diffusent le son dans différentes directions.

Amazon a également lancé une enceinte similaire, Echo Studio, en 2019. Cette dernière avait toutefois été mise en marché avant son temps, puisque les services de musique n’étaient pas encore compatibles avec Atmos et que les albums utilisant ce format étaient de toute façon encore rares. Amazon n’était pas non plus une marque de référence pour les amateurs de musique, contrairement à Apple et à Sonos, et l’appareil n’a jamais eu le succès escompté. HomePod. (Photo : Sonos) Les enceintes Era 300 et HomePod, elles, arrivent au contraire au bon moment, maintenant que la technologie Dolby Atmos commence à être de plus en plus connue et répandue (le constructeur automobile Mercedes-Benz l’offrira d’ailleurs dans certains de ses véhicules haut de gamme dès cette année).

Dans les deux cas, les enceintes peuvent également être utilisées dans un cinéma maison, ce qui pourrait intéresser un public plus large que les seuls amateurs de musique. Apple permet en effet d’installer deux enceintes connectées HomePod pour écouter le son de sa télévision, tandis que Sonos propose une expérience un peu plus immersive (en Dolby Atmos 7.1.4, pour les curieux), et plus chère, dont il est possible de profiter en installant une barre de son sous sa télé, un caisson de graves au sol et deux enceintes Era 300 derrière son sofa.

La question est maintenant de savoir si ce sera suffisant pour convaincre les consommateurs de remplacer leurs enceintes à la maison. Jusqu’ici, il ne fallait pas payer pour Atmos, ce qui explique en partie son succès. Apple Music et Amazon Music offrent la technologie gratuitement à leurs abonnés, qui peuvent en bénéficier avec n’importe quelle paire d’écouteurs.

Pour écouter de la musique en Dolby Atmos avec sa famille et ses amis, il faudra acheter un nouvel appareil. Et Apple et Sonos croient que oui, les gens seront prêts à payer un peu plus pour avoir l’impression que Mick Jagger est à leurs côtés.