Samsung Galaxy Book : des ordis pour tous les styles de vie

L’automne se caractérise pour plusieurs par un retour à la routine. Rentrée scolaire, fin des vacances, c’est sous le signe du changement qu’on voit les feuilles se colorer à l’extérieur.

Les nouveaux Galaxy Book de Samsung vous accompagnent dans ces nouvelles étapes cet automne en proposant trois ordinateurs qui répondent à vos attentes.

Parfait pour le sac d’école

Pour les étudiants, le plus important, c’est de pouvoir passer du cellulaire à l’ordinateur de la façon la plus fluide possible. Le Galaxy Book Ion fonctionne en symbiose avec les autres appareils Android, et une application « Lien vers Windows » permet, par exemple, de synchroniser votre cellulaire Galaxy et de copier-coller des notes entre plusieurs appareils, puis de les consulter sur l’ordinateur pour faire un devoir. Il offre aussi une recharge magnétique pour les téléphones compatibles Qi lorsque vous avez besoin d’un coup de pouce rapide. Grâce à la fonctionnalité Partage d’énergie, vous n’avez qu’à placer votre téléphone sur le pavé tactile et votre batterie durera le reste de la journée.

La performance et la légèreté sont des conditions essentielles lors de l’achat d’un nouvel ordinateur portable. Avec une durée de vie de 22 heures[1], le Galaxy Book Ion est parfait pour les longues journées d’étude à la bibliothèque, et vous n’aurez pas à changer de table pour vous rapprocher d’une prise électrique.

Les couleurs éclatantes de son écran QLED, technologie aussi utilisée pour les téléviseurs de Samsung, permettent de terminer la journée avec une expérience de jeux vidéo exceptionnelle sur votre Galaxy Book ou encore en admirant tous les détails des séries du moment. Avec un volume colorimétrique à 100 %[2] et un son par AKG, le Galaxy Book Ion de Samsung est au centre de votre expérience de divertissement.

Le choix des créatifs

Le Galaxy Book Flex est conçu pour les créatifs. Pour les plus artistiques d’entre nous, l’idéal est un ordinateur se convertissant en tablette pour permettre de travailler dans n’importe quelle situation. Parce qu’on ne sait jamais quand les bonnes idées naîtront, les créatifs nomades doivent être prêts à les voir apparaître sur le bout d’une table, dans le métro ou au café du coin.

Le Galaxy Book Flex est optimisé pour ceux voulant laisser libre cours à leur imagination. Son écran QLED aux teintes flamboyantes offre des couleurs précises et permet d’accomplir un travail créatif de façon professionnelle. Un stylet S Pen est dissimulé sur le côté de l’ordinateur, pour les plus minutieux qui voudraient peaufiner leurs projets. Si vous travaillez sur une présentation, il vous permet d’utiliser la détection de mouvement pour contrôler votre support média, rendant le tout plus dynamique.

Doté du plus récent système d’exploitation de Windows, d’une grande capacité de stockage et d’une batterie longue durée, cet appareil est fait pour accomplir votre travail, quelles que soient vos tâches.

Du bureau à la maison

Le Galaxy Book S offre un design incomparable qui permet de faire vos tâches quotidiennes avec style, que ce soit au bureau, en déplacement ou à la maison.

Construit pour être toujours connecté avec ses connexions Wi-Fi et LTE, il est conçu pour la productivité, même en voyage d’affaires, sans compromettre la qualité de la batterie. Avec jusqu’à 20 heures d’autonomie[3], vous n’avez pas à traîner votre chargeur partout. Glissez le Galaxy Book S dans votre sac et vous êtes prêt. Ultraléger, il ne pèse que deux livres ! Une raison de plus de l’avoir toujours avec soi. Parce que parfois, c’est plus facile d’écrire un long courriel sur un ordinateur plutôt que sur un cellulaire. Et pas de risque de bogues sur la route, puisque l’ordinateur est muni d’un processeur Qualcomm 8cx[4] qui assure un rendement optimal en tout temps.

Tournez-vous vers votre tablette pour vos moments de détente

Les tablettes de Samsung Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+ proposent une expérience comparable à celle de la gamme d’ordinateurs, notamment grâce à leur puissant processeur. Avec un écran AMOLED immersif de 12,4 po, l’accent est mis sur la qualité de l’image et la performance. La tablette vous permet de relaxer après une longue journée, que vous visionniez vos séries préférées en rafale, vous entraîniez à la maison ou cherchiez une nouvelle recette.

Dotées d’un S Pen avancé[5] et d’un étui-clavier optionnel[6], les Galaxy Tab S7 et Tab S7+ vous permettent d’annoter vos documents, de faire les devoirs des enfants ou même de mettre la touche finale à votre dernière œuvre d’art.

Une expérience connectée

C’est facile pour les Canadiens de rester connectés avec les appareils Galaxy de Samsung, qu’ils relaxent à la maison ou qu’ils travaillent en déplacement ou au bureau. Vous pouvez aisément synchroniser votre Galaxy Note20 5G avec les Galaxy Tab S7 et Tab S7+ ou avec un Galaxy Book pour une expérience améliorée ‒ et n’oubliez pas de jumeler votre appareil aux nouveaux Galaxy Buds Live pour une expérience d’écoute confortable avec un son vibrant par AKG.

Se détaillant 1 699,99 $ pour le Galaxy Book Ion, 2 199,99 $ pour le Galaxy Book Flex, 1 299,99 $ pour le Galaxy Book S et à partir de 919,99 $ pour les Galaxy Tab S7 et Tab S7+, les appareils sont offerts en ligne au Samsung.com/ca et en magasin à la nouvelle boutique Expérience+ Samsung du Centre Eaton de Montréal, ainsi que chez les grands détaillants au Canada.

[1] Autonomie moyenne d’une batterie utilisée dans des conditions normales. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L’autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs comme le réseau, les caractéristiques sélectionnées et d’autres modèles d’utilisation des applications. Les résultats peuvent varier.

[2] Reproduction à 100 % du volume colorimétrique selon l’espace colorimétrique DCI-P3, testé par Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE Allemagne) ID.40050865. Décembre 2019.

[3] Autonomie moyenne d’une batterie utilisée dans des conditions normales. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L’autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs comme le réseau, les caractéristiques sélectionnées et d’autres modèles d’utilisation des applications. Les résultats peuvent varier.

[4] 30 % plus rapide en comparaison avec la Galaxy Tab S6.

[5] En comparaison avec le S Pen de la Galaxy Tab S6.

[6] Étui-clavier vendu séparément.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont pas été impliqués dans la production de ce contenu.