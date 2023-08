Gare aux boutiques de dropshipping

Comment reconnaître ces boutiques ?

Comment s’assurer de ne pas être ce concombre ? Certains indices peuvent laisser croire qu’une boutique effectue du parachutage. De longs délais de livraison (d’une à quatre semaines environ), l’absence de marques connues et l’impression que les produits sont d’une basse qualité indiquent souvent qu’il s’agit de cette forme de commerce électronique.

Dans le doute, il est aussi possible de faire une recherche directement sur AliExpress (en entrant le nom du produit ou une description, par exemple), pour voir si les mêmes objets y figurent à plus bas prix. Vous pouvez également chercher sur les sites d’autres fournisseurs de parachutage, comme SaleHoo, Spocket, DHgate, Chinabrands et DX.

Sur Amazon, s’il est écrit qu’une entreprise est à la fois responsable de l’expédition et de la vente d’un produit (information inscrite dans la boîte d’achat à droite sur l’écran), il s’agit probablement de parachutage. Vous savez ainsi que ce n’est pas Amazon qui s’occupera de la livraison (en fait, le vendeur la confiera sans doute au fabricant de l’objet plutôt que de s’en occuper lui-même).

Amazon permet aussi le parachutage. (Capture d’écran : Maxime Johnson)

Vous pouvez aussi télécharger une photo d’un des produits que vous soupçonnez de faire l’objet de parachutage et lancer une recherche inversée par image sur Google, ou encore sur le moteur de recherche russe Yandex, plus efficace pour ce type de requête. Il vous sera alors possible de consulter tous les sites utilisant cette photo (la marche à suivre pour effectuer une recherche par image est ici pour Google et ici pour Yandex).