Intelligence artificielle : Google contre-attaque

Vous utilisez probablement au moins un produit de Google, que ce soit la recherche, Gmail ou Docs. De nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle générative changeront bientôt la façon dont vous interagissez avec ceux-ci.

En tout, ce sont 25 produits et fonctionnalités rehaussés par l’intelligence artificielle que Google a dévoilés mercredi, à l’occasion de sa conférence annuelle pour développeurs Google I/O. « Nous avons réimaginé tous nos principaux produits », a lancé le PDG de l’entreprise, Sundar Pichai, au début de cette conférence retransmise sur le Web.

Google avait annoncé dès le mois de mars qu’elle y travaillait, et elle a profité de la conférence de cette semaine pour révéler des détails sur leur déploiement. Pour la version française de ces outils, il faudra cependant patienter encore quelques mois.

L’intelligence artificielle au cœur de cette transformation est PaLM 2, la réponse de Google au modèle de langage GPT-4 (la technologie sur laquelle est basé le robot conversationnel ChatGPT), qui retient l’attention depuis son lancement plus tôt cette année par l’entreprise américaine OpenAI.

À lire aussi Version GPT-4 de ChatGPT : note imparfaite en français

Tout comme GPT-4, PaLM 2 est capable de générer du texte, mais aussi de résoudre des problèmes, de créer du code informatique et beaucoup plus. Notons que différentes versions de PaLM 2 ont été élaborées par Google, dont certaines spécialisées (pour rédiger des rapports médicaux, par exemple) et d’autres assez légères pour fonctionner hors ligne sur un téléphone intelligent. En plus d’être utilisées par les produits de Google, elles sont offertes aux développeurs (sur invitation seulement pour l’instant) pour qu’ils puissent les intégrer à leurs propres logiciels.

Voici différentes façons dont Google compte mettre PaLM 2 à profit dans ses produits au cours des prochains mois.

Un robot conversationnel Bard plus poussé

Google a lancé plus tôt cette année aux États-Unis le robot conversationnel Bard, sa version de ChatGPT. Bard fonctionne désormais grâce à PaLM 2, ce qui lui permettrait de répondre avec plus de justesse que la version précédente aux questions qui lui sont posées, par exemple.

Bard sera aussi relié aux autres applications de Google, selon ce qui a été présenté à Google I/O. Un courriel rédigé avec Bard pourra ainsi être transféré automatiquement dans Gmail, d’où il pourra être envoyé.

À lire aussi La linguistique fait des pas de géant à Google I/O

Des extensions y seront ajoutées, entre autres pour la génération d’images à partir de requêtes textuelles. Des images, par exemple des visages d’humains qui n’existent pas ou encore un gâteau de fête en forme de licorne, pourront ainsi être créées de toutes pièces et ressembler à s’y méprendre à des photos réelles. Dans ce cas-ci, Bard utilisera l’intelligence artificielle générative Firefly d’Adobe, une IA qui a notamment été entraînée uniquement sur des images libres de droits — elle est donc plus éthique que les autres IA du genre, comme Midjourney et Stable Diffusion.

Google a annoncé l’arrivée de Bard en anglais, en japonais et en coréen dans plus d’une centaine de pays et territoires. Il sera ensuite lancé en 40 autres langues. Le robot conversationnel n’est toutefois pas encore offert au Canada, et aucune date n’a été confirmée pour sa mise en ligne.

La création automatique dans Google Workspace À l’instar de Microsoft qui prévoit intégrer GPT-4 dans la suite de productivité Office, Google compte offrir des fonctionnalités basées sur PaLM 2 dans les différents logiciels de sa suite Google Workspace. Google Slides pourra ainsi générer automatiquement des images à partir de texte pour illustrer ses présentations. Google Sheets pourra pour sa part créer des tableaux en fonction de ce qui lui sera demandé en langage de tous les jours, et Google Docs générera un premier jet automatiquement lorsqu’on lui demandera d’écrire une offre d’emploi, par exemple.

Des réponses automatisées dans Gmail

Le service de courriel Gmail offre déjà des fonctionnalités permettant d’écrire du texte automatiquement. Si vous rédigez « Bonjour, Philippe, comment » dans Gmail, le service peut afficher en gris « ça va » pour terminer automatiquement votre phrase.

PaLM 2 pousse cette rédaction plus loin en proposant des paragraphes ou des courriels complets, basés sur les courriels précédents dans l’échange. À l’heure actuelle, l’aide à la rédaction tient compte des derniers mots écrits, mais pas de tout le message ni des échanges précédents. Dans une démonstration, Google a par exemple montré comment cette nouvelle fonctionnalité (Help me write, ou « Aide-moi à écrire ») pouvait répondre à un courriel offrant un bon de réduction pour un vol annulé en demandant plutôt un remboursement complet.

Le texte généré pourra ensuite être modifié à nouveau à la main ou automatiquement (pour adoucir le ton en un seul clic ou pour raccourcir le message, par exemple) avant d’être envoyé.

La recherche générative Après Bing en février, la recherche Google aura aussi droit à l’intelligence artificielle générative. « Ce sera surtout pratique pour les recherches complexes, avec plusieurs angles », a noté lors de la conférence Google I/O Cathy Edwards, vice-présidente responsable de la recherche chez Google. Avec la recherche générative, une nouvelle boîte colorée apparaîtra en haut des résultats de recherche habituels, avec une réponse plus textuelle à nos questions, à la manière d’un petit article. Tout comme avec Bing, ces réponses intégreront aussi les sources des informations affichées et des liens pour en savoir plus. Google permettra également de poser des questions subséquentes, qui tiendront compte de la question et des réponses originales. À lire aussi RCS : Google s’attaque à iMessage d’Apple