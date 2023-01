Internet à 1 Gbit/s : une dépense inutile ?

Selon la ville où vous habitez, vous avez peut-être déjà reçu des dépliants publicitaires dans votre boîte aux lettres pour vous inviter à essayer à la maison une vitesse Internet de plus de 1 Gbit/s. C’est la nouvelle norme quand les fournisseurs d’accès souhaitent se démarquer par leurs très hautes vitesses et augmenter leurs revenus (EBOX, une filiale de Bell, offre par exemple un forfait de 1 Gbit/s à 65 dollars par mois, contre 50 dollars pour un forfait de 150 Mbit/s).

Après plus d’un mois avec un tel service à la maison, je suis prêt à revenir en arrière.

Qu’est-ce que l’« Internet gigabit » ?

L’Internet gigabit est le nom parfois donné aux connexions dont la vitesse de téléchargement dépasse 1 Gbit/s (ou 940 Mbit/s dans certains cas, pour des raisons techniques). Elles sont 20 fois plus rapides que celles de 50 Mbit/s, soit le minimum pour qu’une connexion soit considérée comme « haute vitesse » au Canada.

Différents fournisseurs offrent cette vitesse, comme Bell, Cogeco et TELUS. L’Internet gigabit requiert une connexion par fibre optique ou par câble.

En pratique, c’est assez pour télécharger un album musical en moins de six secondes. Un exemple plus commun : le logiciel de vidéoconférences Zoom peut nécessiter une vitesse allant jusqu’à 4 Mbit/s. Ainsi, l’Internet gigabit permettrait théoriquement à 250 personnes de partager une connexion Internet pour travailler à la maison.

Pour voir un film en 4K en pleine qualité avec Netflix, il faut être doté d’une vitesse de téléchargement de 15 Mbit/s. Jusqu’à 66 personnes pourraient donc regarder le film en même temps grâce à l’Internet gigabit, chacune sur son écran.

Vous l’aurez compris, pour la plupart des usages, c’est beaucoup trop, même si vous êtes une grosse famille avec des ados scotchés sur leur téléphone.

Il y a toutefois quelques exceptions. Les jeux vidéos, par exemple, sont longs à télécharger. Le dernier titre de la série Call of Duty peut être installé en 10 minutes avec une connexion à 1 Gbit/s, alors qu’il faut un peu plus de trois heures avec une connexion de 50 Mbit/s. Même les plus gros joueurs ne découvrent pas un nouveau jeu tous les jours, mais l’économie de temps demeure appréciée.

On peut aussi présumer qu’une personnalité YouTube qui doit régulièrement téléverser ses vidéos pourrait bénéficier des minutes gagnées. Néanmoins, il s’agit plus de l’exception que de la règle.

Vous ne pourrez probablement pas en profiter partout

Concrètement, il est aussi difficile de profiter totalement des vitesses offertes par les fournisseurs.

J’ai installé une connexion Internet gigabit chez moi pour pouvoir mettre à l’essai un nouveau réseau maillé, où plusieurs routeurs sont répartis dans la maison afin d’optimiser la couverture du réseau. Le Nest Wifi Pro que j’ai testé est même doté du protocole sans fil le plus récent, le Wi-Fi 6E.

Avec un téléphone également compatible avec la norme Wi-Fi 6E, je suis capable de télécharger à pleine vitesse, mais à condition de me tenir tout près du routeur dans mon bureau, où arrive Internet. Je peux aussi atteindre cette vitesse avec un ordinateur branché à l’aide d’un câble Ethernet.

À mesure que je m’éloigne, la vitesse diminue toutefois rapidement. Dans le salon, à quelques mètres de là, elle est d’à peu près 450 Mbit/s avec un téléphone ou un ordinateur récent.

Ma console de jeux vidéos est pour sa part limitée à environ 200 Mbit/s (elle est placée dans le meuble de la télé, ce qui dégrade le signal Wi-Fi et réduit la vitesse). Autrement dit, le seul appareil avec lequel je pourrais le plus souvent bénéficier d’une connexion Internet aussi rapide — ma console — ne peut même pas en profiter pleinement.

Je ne m’attendais pas à de grands changements, mais par rapport à mon ancienne connexion de 120 Mbit/s, je n’ai presque jamais observé de différence dans ma vie de tous les jours. Certains téléchargements sur mon ordinateur étaient plus rapides, mais pas assez pour changer la donne ni pour justifier de payer plus pour un forfait Internet.

De quelle vitesse a-t-on besoin ?

Il n’y a pas de formule magique pour trouver la vitesse de connexion parfaite à la maison, mais certains outils — comme ce comparateur de L’actualité — permettent d’établir ses besoins. En général, avec les appareils électroniques de plus en plus nombreux dans les demeures, une famille pourra bénéficier d’une connexion de plus de 100 Mbit/s, mais une personne seule qui ne joue pas aux jeux vidéos sera probablement bien servie avec un forfait de 50 Mbit/s.

Chose certaine, à moins que l’Internet gigabit ne soit offert au même prix que les plus petits forfaits (ce qui est parfois le cas, surtout lors de promotions), vous risquez de gaspiller votre argent à payer pour toute cette vitesse inutilisée.