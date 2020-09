iOS 14 : 200 nouveautés pour l’iPhone

Plus de 200 nouveautés ont été ajoutées le 16 septembre dans des centaines de millions d’iPhone partout dans le monde. Toutes n’ont pas la même importance : alors que certaines transforment l’écran d’accueil de l’iPhone (les widgets), d’autres risquent de n’intéresser que les mordus de technologie, comme la possibilité de choisir son navigateur Web et son logiciel pour courriels par défaut.

Ces nouveautés ne sont pas forcément exclusives à l’iPhone. Certaines sont même offertes depuis plusieurs années sur Android (comme les widgets). Ceux qui possèdent un appareil d’Apple en auront néanmoins beaucoup à explorer au cours des prochains jours. Voici quelques ajouts d’iOS 14 à surveiller :

Vie privée : une approche pragmatique

Les nouveautés qui ont trait à la vie privée sont parmi les plus importantes d’iOS 14. Dans l’ensemble, ces améliorations n’essaient pas de rendre l’iPhone complètement confidentiel, mais elles visent surtout à mieux informer les utilisateurs et à améliorer la confidentialité d’une façon pragmatique.

Apple propose plusieurs ajouts, comme des informations sur la gestion de la vie privée par les applications de la boutique App Store et un voyant lumineux dans le haut de l’écran qui indique lorsque la caméra ou le microphone de l’appareil sont utilisés.

Autre nouveauté attendue, il est maintenant possible de donner une position géographique approximative aux applications qui ont besoin de coordonnées GPS. Ces applications pourront donc offrir le côté pratique de la géolocalisation, mais elles ne pourront plus pister les utilisateurs et suivre chacun de leurs déplacements. Une application météo pourra donc afficher les prévisions dont l’utilisateur a besoin, mais elle ne pourra pas revendre ses données personnelles de géolocalisation à des grossistes en données.

Widgets et interfaces compactes : un design qui évolue

La nouveauté la plus visible d’iOS 14 est la possibilité d’ajouter des widgets (de petits gadgets qui prennent la place de quatre, huit ou seize icônes) sur l’écran d’accueil de l’iPhone. Ceux-ci permettent d’afficher des photos, la météo, les plus récentes actualités et encore plus.

Les widgets — que l’on trouve sur Android depuis les débuts du système d’exploitation mobile de Google — ne transforment pas l’utilisation que l’on fait de son téléphone, mais ils devraient être un ajout apprécié des utilisateurs.

Le design d’iOS 14 change aussi avec l’ajout de nouvelles interfaces compactes. Lorsque l’on reçoit un appel ou que l’on interagit avec Siri, l’écran de l’iPhone n’est plus accaparé par l’application téléphonique ou l’assistant personnel. Une petite notification apparaît plutôt dans le haut de l’écran.

L’interface plein écran était un relent des premiers iPhone. Avec leur écran plus petit, leur faible résolution et leur faible puissance, les premiers téléphones intelligents étaient en quelque sorte forcés d’adopter un comportement de ce genre. Ils n’avaient ni la force ni la place pour afficher deux logiciels simultanément.

Il y a toutefois plusieurs années que ce n’est plus le cas. En 2020, ces notifications s’affichent donc comme elles devraient le faire, dans une petite fenêtre qui permet à l’utilisateur de continuer à travailler pendant qu’il parle (ou qu’il choisit d’ignorer l’appel).

Clés de véhicule : une clé en moins

Un iPhone peut maintenant être utilisé pour déverrouiller et démarrer son véhicule, à condition que celui-ci soit compatible avec la fonctionnalité (une quinzaine de modèles BMW le sont pour le moment).

Outre le fait de ne plus avoir besoin de clé physique, la fonctionnalité (Car Keys, en anglais) permet de prêter plus facilement son automobile à un ami ou à un membre de sa famille en créant des clés virtuelles, et même d’ajouter des restrictions à celles-ci (pour limiter la vitesse maximale lorsque son adolescent conduit, par exemple).

Fait à noter, l’iPhone peut être utilisé pour ouvrir un véhicule jusqu’à cinq heures après que sa pile est tombée à plat.

Des solutions de rechange à Mail et à Safari

Il y a plusieurs années que l’on peut installer un logiciel pour courriels et un navigateur Web tiers sur son iPhone. Mais pour la première fois, avec iOS 14, il est maintenant possible de les choisir comme logiciels par défaut. Il est même désormais possible d’enlever Safari de son téléphone, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Pour changer une application par défaut, il faut toutefois savoir où regarder. L’option n’est jamais proposée (à l’ouverture d’une application, comme sur un PC, par exemple). Il faut plutôt se rendre dans les paramètres de la nouvelle application, comme Chrome, pour le faire.

Alors que les géants technos sont sous la loupe des autorités antitrust partout dans le monde, il s’agit d’une nouveauté qui était de plus en plus nécessaire pour Apple.

Plusieurs logiciels améliorés

Si Apple arrive à offrir autant de nouveautés, c’est surtout parce que plusieurs de celles-ci sont en lien avec les applications de l’entreprise, et non avec son système d’exploitation.

Le Dictaphone permet, par exemple, désormais d’organiser ses fichiers dans différents dossiers, et aussi d’améliorer la qualité audio de ses enregistrements en réduisant les bruits de fond. Seul bémol : ici aussi, la fonctionnalité est difficile à trouver.

Le logiciel Plans a également été amélioré. Celui-ci permet désormais de planifier ses déplacements en voiture électrique (pour prévoir ses points de recharge), entre autres. Plus tard cette année, de nouvelles cartes géographiques plus précises seront aussi proposées au Canada.

Le logiciel de vidéoconférence FaceTime utilise pour sa part maintenant un outil d’intelligence artificielle pour faire en sorte que les yeux des interlocuteurs semblent regarder la caméra, et non l’écran, légèrement à côté. Ceux qui discutent avec leurs amis auront donc finalement l’impression de se parler les yeux dans les yeux.

Messages se modernise aussi avec iOS 14. L’application de messagerie d’Apple permet notamment d’« épingler » des interlocuteurs importants, de changer l’identité visuelle d’un groupe et de répondre à des messages précis dans une conversation.

Malheureusement, Messages n’est toujours offert que dans l’écosystème Apple, ce qui réduit sa pertinence (ce n’est pas tout le monde qui a un iPhone, après tout). Notons qu’Apple n’est pas la première entreprise à vouloir garder l’exclusivité de son application de messagerie parce qu’elle estime que cette dernière incite les utilisateurs à demeurer dans son écosystème. BlackBerry avait fait la même chose avec BBM avant de l’ouvrir (trop tard) aux autres plateformes.

Accessibilité : une bonne dose d’intelligence artificielle

iOS 14 devrait être une mise à jour importante pour les propriétaires d’un iPhone qui ont des problèmes visuels ou auditifs. Plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle ont en effet été ajoutées au système d’exploitation afin, par exemple, de reconnaître et de décrire le contenu des images dans les applications et sur le Web.

La reconnaissance des sons peut aussi être activée, afin qu’une notification s’affiche sur son écran ou que sa montre vibre lorsque certains bruits sont détectés, comme une alarme d’incendie, un robinet qui coule, un jappement de chien ou des pleurs de bébé.

iOS 14 est offert dès aujourd’hui sur les iPhone 6s et plus récents, et sur l’iPod Touch de septième génération. iPadOS 14, qui offre la plupart des mêmes nouveautés, est pour sa part offert sur les iPad lancés depuis les iPad Air 2, l’iPad de cinquième génération, l’iPad mini 4 et les iPad Pro.

