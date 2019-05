Le nouveau Samsung Galaxy S10e: une supernova en petit format

Vous souvenez-vous de ces jours heureux où notre téléphone cellulaire entrait encore dans la poche arrière de notre jeans sans menacer d’en tomber? Il n’avait certes pas toutes les fonctionnalités des appareils d’aujourd’hui, mais son format permettait de le porter sur soi, sans crainte de le voir se fracasser au sol ou de le perdre sur un siège où on s’était assis. Au cinéma, au resto, dans l’autobus ou un taxi.

Pour son 10e anniversaire, le Galaxy S de Samsung s’offre la performance de ses plus «gros» modèles, mais dans un emballage plus compact. Un fait d’armes technologique qui prouve qu’à l’ère des téléphones aux écrans parfois surdimensionnés, il est possible de trouver des cellulaires plus discrets qui proposent un magnifique écran, tout en correspondant à un mode de vie optimisé.

Plus compact, tout aussi puissant

Si tout le monde aime avoir un appareil maximisé, peu sont prêts à faire des compromis sur la qualité et l’esthétique. C’est pourquoi le Galaxy S10e offre tous les principaux avantages des autres modèles de la série Galaxy S : mêmes couleurs éclatantes, technologies de caméras aussi puissantes, même chargement sans fil innovateur.

Les experts en technologies saluent le défi qu’a relevé Samsung : faire entrer presque tous les dispositifs de ses grands frères dans ce format plus compact, sans réduire la qualité de l’appareil. En plus, il est ultraléger. C’est nos poignets qui seront contents.

Bref, le Galaxy S10e a tout pour lui et nous rappelle à quel point pouvoir tenir notre téléphone à une main est un luxe qu’on avait sous-estimé.

Des images «surhumaines»

Si vous craignez de ne plus pouvoir rivaliser avec les plus belles photos de voyage de vos amis, détrompez-vous. Non seulement vous n’aurez plus besoin de trimbaler votre caméra lors de vos escapades, mais vous aurez accès à deux lentilles puisque ce modèle est muni de deux appareils, dont un à ultra grand-angle avec champ visuel de 123 degrés, similaire à celui de l’œil humain.

L’option grand-angle est aussi disponible à l’avant du téléphone. Ça, ça veut dire que tous vos amis pourront entrer sur votre selfie de groupe : plus besoin de demander l’aide d’un étranger pour saisir l’instant. Cette lentille permet également d’immortaliser de superbes paysages et de prendre des photos panoramiques, dignes de photographes pros. De splendides images que vous pourrez faire glisser l’une après l’autre sur votre écran LED.

Doté de la dernière technologie HDR10+ – une échelle de couleurs de 10 bits assurant des photos flamboyantes –, l’appareil permet de capturer vos moments importants, de jour sans que le soleil surexpose votre image, et de nuit lorsque le mode est activé. À vous le fil Instagram enviable! Et si vous êtes un YouTubeur dans l’âme, sachez que le stabilisateur vidéo permet une captation optimale pour vos futurs vlogues.

La reconnaissance faciale simplifie également l’utilisation : vous avez à peine besoin de toucher l’appareil pour que l’écran s’ouvre sous vos yeux. Vous pouvez aussi déverrouiller le téléphone avec votre empreinte digitale, par un simple contact avec un bouton.

Et petit format veut aussi dire petit prix. Offert à seulement 1019,99 $, sans contrat, le Galaxy S10e est moins cher, mais tout aussi efficace. Avoir plus d’argent dans nos poches, voilà une offre difficile à refuser.