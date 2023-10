Les nouveautés Windows 11 à essayer

Le système d’exploitation Windows est constamment mis à jour (vous constatez parfois le matin que votre ordinateur a redémarré contre votre gré pendant la nuit). Les nouvelles fonctionnalités importantes sont peu fréquentes, mais une fois par année, une mise à jour majeure est mise en ligne. C’était le cas la semaine dernière, avec la mise à jour gratuite Windows 11 23H2.

Copilot : ChatGPT pour son ordinateur

Après avoir mis à jour Windows 11, vous remarquerez l’apparition d’une nouvelle icône en forme de O bleu à la droite de la barre de recherche au bas de l’écran de votre ordinateur. Il s’agit de Copilot, un robot conversationnel semblable à celui que l’on retrouve sur le moteur de recherche Bing, basé sur les mêmes technologies que ChatGPT.

Quand on clique sur l’icône, une fenêtre s’affiche à la droite de l’écran et permet de poser les mêmes questions et de faire les mêmes requêtes qu’à Bing, comme rédiger une ébauche de lettre de présentation, écrire un poème ou créer une image grâce à l’intelligence artificielle.

Copilot permet aussi d’en faire un peu plus que sur le Web, notamment en contrôlant Windows directement. Vous pouvez ainsi lui demander d’activer le mode sombre de votre ordinateur ou encore de lancer une application.

À lire aussi Intelligence artificielle : Google contre-attaque

En accédant aux paramètres de Copilot (à partir des trois points en haut de la fenêtre), vous pouvez également lui permettre de lire le contenu de vos fenêtres Edge. Vous pourrez alors lui demander de résumer un article que vous êtes en train de lire, par exemple.

Dans l’ensemble, Copilot n’est pas beaucoup plus performant que le robot conversationnel de Bing, mais il est un peu plus facile d’accès, ce qui risque d’inciter les utilisateurs à s’en servir plus souvent.

Photos améliore vos vieux portraits

Les téléphones intelligents permettent depuis plusieurs années de réaliser des portraits avec un effet de flou derrière le sujet. L’application Photos, celle qui est utilisée par défaut lorsque vous ouvrez une image dans Windows, donne désormais la possibilité d’ajouter un tel effet à n’importe quel cliché.

Le logiciel Photos permet désormais d’ajouter un effet de flou à ses vieux clichés. (Capture d’écran : Maxime Johnson)

Les essais que j’ai effectués ont été plutôt convaincants, et même mieux réussis qu’avec une fonctionnalité payante équivalente de Google.

Pour l’essayer, ouvrez une photo, cliquez sur « Modifier l’image » et sélectionnez l’icône représentant une personne devant un fond flou, en haut de la fenêtre. Vous pourrez alors modifier manuellement ce qui doit être flou, et ajuster l’intensité de l’effet.

Les clés d’accès arrivent sur Windows

Les jours des mots de passe sont comptés. Petit à petit, les entreprises technos adoptent les clés d’accès (ou clés d’identification), mieux connues sous leur nom anglais de passkeys. Avec cette technologie, plus besoin de nom d’utilisateur et de mot de passe pour accéder à un site comme Amazon, Kayak ou TikTok. Une clé virtuelle est plutôt enregistrée sur votre ordinateur ou votre téléphone, et vous l’activez en utilisant la reconnaissance faciale ou votre empreinte digitale. Si votre ordinateur n’est doté d’aucune de ces fonctionnalités, comme c’est le cas avec mon ordinateur Windows 11, il suffit de taper votre NIP pour accéder au site désiré.

Notons que Microsoft est un peu en retard sur les autres ici, puisque la fonctionnalité était déjà offerte sur Android, iOS et macOS.

Ce n’est toutefois encore qu’une minorité de sites qui sont compatibles avec la technologie, et vous devez généralement l’activer manuellement dans les paramètres du site. La procédure pour l’activer (et surtout la nomenclature utilisée) varie d’une entreprise à l’autre. PayPal, par exemple, demande dans les paramètres d’installer une clé d’accès, alors qu’eBay propose la « connexion par empreinte digitale/reconnaissance faciale/NIP ». Il s’agit de la même technologie dans les deux cas.

La capture d’écran reconnaît (et caviarde) le texte

L’outil Capture d’écran permet désormais de sélectionner ou de caviarder du texte. (Capture d’écran : Maxime Johnson)

L’outil Capture d’écran de Windows 11 est désormais capable de reconnaître le texte dans les images que vous sauvegardez. Vous pouvez ainsi copier le texte affiché dans une présentation en vidéoconférence, par exemple, mais aussi le caviarder pour cacher certaines informations confidentielles.

Pour activer la fonctionnalité, appuyez sur l’icône représentant des lignes dans un carré en haut de la fenêtre de l’outil. Vous pourrez alors copier tout le texte, caviarder automatiquement certaines informations (courriels et numéros de téléphone) ou sélectionner manuellement du texte pour le copier ou le caviarder.

Un nouvel outil de sauvegarde

L’outil de sauvegarde de Windows a été modernisé de fond en comble avec la mise à jour 23H2.

Celui-ci vous permet désormais de conserver une copie de sauvegarde de certains dossiers (comme Documents, Images et Musique) sur votre espace de stockage OneDrive, mais aussi de vous souvenir de vos paramètres Windows et de vos applications installées à partir de la boutique Microsoft Store (il fallait auparavant les réinstaller manuellement).

À lire aussi Un nuage maison pour conserver vos photos sans vous ruiner

L’outil ne réinvente pas la roue, mais il devrait simplifier l’installation de votre prochain ordinateur, puisque vous pourrez y transférer automatiquement vos informations importantes. Si vous n’avez aucune solution de sauvegarde d’installée, cette nouvelle fonctionnalité (accessible à partir de Paramètres >Comptes>Sauvegarde Windows) représente l’occasion de le faire.

Attention toutefois, vous risquez de dépasser rapidement l’espace de stockage gratuit de OneDrive (5 Go), surtout si vous y sauvegardez vos photos et vos vidéos. Vous devrez alors payer 19 dollars par année pour 100 Go d’espace, ou 79 dollars par année pour 1 To.