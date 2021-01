L’heure du grand ménage

Il aura fallu la prise d’assaut du Capitole et la mort de cinq personnes, mercredi aux États-Unis, pour que les entreprises Web admettent ce que les observateurs décrient depuis longtemps : le laisser-aller général qui a lieu sur Internet peut avoir des conséquences graves dans le monde réel.

En l’espace de quelques jours, la plupart des plateformes (Facebook, Twitter, Snapchat, Shopify et plus) ont supprimé ou restreint les comptes du président américain Donald Trump, dont les propos semblent avoir encouragé les émeutiers du Capitole. Le couperet est tombé la même journée que l’élimination de milliers de comptes reliés à QAnon (un mouvement pro-Trump d’extrême droite né en ligne et qui s’apparente souvent à un culte), incluant celui d’Alexis Cossette-Trudel au Québec.

Habituellement lent à réagir — on se souvient que des messages d’arnaques Bitcoin publiés sur des comptes de célébrités avaient été laissés en ligne pendant quelques heures l’été dernier —, Twitter n’a pris que quelques minutes jeudi pour faire disparaître les différents comptes où Donald Trump tentait de se défendre après la perte de sa tribune personnelle.

Autre action importante, Apple et Google ont retiré Parler de leurs boutiques d’applications vendredi et samedi. Parler est un réseau social parallèle qui se veut pour la liberté d’expression, mais il est surtout un espace de rassemblement de la droite alternative, où l’invasion du Capitole aurait en partie été organisée.

Plus significatif encore, AWS, la division infonuagique d’Amazon qui hébergeait Parler jusqu’ici, a mis un terme à sa relation d’affaires avec l’entreprise. Dans le monde réel, c’est l’équivalent d’un commerce qui se fait évincer de son local et qui doit quitter les lieux en 24 heures seulement. Le réseau devrait d’ailleurs être hors ligne au moins d’ici la fin de la semaine, le temps qu’il puisse être rebâti ailleurs (et ça, c’est s’il arrive à se trouver un autre fournisseur d’ici là).

Nouvelle boussole morale ou esprit de préservation ?

Officiellement, le grand ménage de la semaine dernière se veut une façon de prévenir d’autres actes de violence qui pourraient entacher la transition présidentielle aux États-Unis. Les réseaux sociaux se justifient en disant que les appels à l’agressivité des comptes supprimés ne respectent pas leurs modalités de service.

Dans le cas d’AWS, ce n’est pas la présence de messages violents sur Parler qui est montrée du doigt, mais plutôt l’absence de modération pour les effacer.

La réaction efficace des plateformes Web cette semaine surprend, surtout si l’on considère leur lenteur et leur inactivité au cours des dernières années (Parler existe depuis deux ans, et l’absence de modération n’avait jamais été soulevée par AWS jusqu’à tout récemment).

L’urgence de la situation, la tentative de Donald Trump d’annuler les résultats de l’élection américaine et les réclamations des employés des entreprises technos peuvent évidemment expliquer l’apparition de cette boussole morale. La semaine dernière, le nouveau syndicat des employés de Google a en effet vilipendé YouTube pour son laxisme par rapport à Donald Trump, et une partie du personnel d’Amazon a exigé sur Twitter que l’entreprise abandonne Parler.

Les plus cyniques ne manqueront pas non plus de soulever que le changement de gouvernement aux États-Unis pourrait y être pour quelque chose. Dans une entrevue sur la chaîne Bloomberg, le professeur à l’Université de New York Scott Galloway comparait en novembre l’arrivée de Joe Biden à la présidence à des parents qui devancent leur retour à la maison et dont les enfants doivent rapidement faire le ménage après une fête.

Les actions des derniers jours sont donc aussi une façon pour les entreprises technos de démontrer qu’elles peuvent s’autoréguler avant que des réformes ne leur soient imposées par le prochain gouvernement.

Un grand ménage ne règle pas le problème

Peu importe la motivation, le résultat est le même : les plateformes Web effectuent ces jours-ci un grand ménage, avec plusieurs années de retard.

Le propre d’un ménage est toutefois qu’il est toujours à recommencer. Si les entreprises technos veulent réellement freiner la radicalisation de leurs utilisateurs, elles doivent avant tout changer leurs habitudes.

À l’heure actuelle, il n’est par exemple toujours pas possible d’alerter Twitter au sujet d’un message constituant de la désinformation. Les vidéos conspirationnistes continuent d’amasser des millions de vues sur YouTube et les propos incendiaires sont encore favorisés par l’algorithme de Facebook.

Un grand ménage était essentiel. Mais c’était aussi la partie la plus aisée. Il reste maintenant à voir si les vraies décisions difficiles seront prises pour remettre de l’ordre sur le Web.

