moozoom : miser sur la technologie pour améliorer la santé mentale des élèves

Pourquoi avoir visé les écoles plutôt que les parents ?

On a longtemps hésité. D’un côté, le choix de le faire pour les classes était évident, puisque c’est là que les jeunes passent du temps pour apprendre. Mais de l’autre, nous craignions qu’il soit difficile d’y percer (NDLR : l’accès à la plateforme coûte environ 5,50 $ par élève par année, ou moins si une entente est conclue avec un centre de services scolaire. On s’est finalement fait dire par de nombreux enseignants et de nombreuses directions d’écoles que c’était quelque chose qui serait demandé, alors c’est ce qu’on a fait.

Et c’était la bonne décision. On connaît beaucoup de succès au Québec, et on commence aussi à percer le marché américain. On vient d’ailleurs de conclure une entente avec l’État de l’Ohio, et on travaille sur des ententes similaires au Texas, dans l’État de New York et en Californie.