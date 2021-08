Passeport vaccinal : installez votre code QR sur Android sans VaxiCode

L’application du gouvernement du Québec, déjà téléchargée 1 330 000 fois sur l’App Store, arrive aujourd’hui sur le Play Store pour les utilisateurs de téléphones Android. Si l’application ne fonctionne pas bien sur votre appareil, ou si vous ne parvenez pas à l’installer, n’ayez crainte. En réalité, cette appli n’est pas nécessaire : vous pourriez décider d’imprimer le code, tout simplement !

Les étapes suivantes pourraient toutefois vous être utiles, puisqu’elles vous permettront d’enregistrer votre code QR sur votre téléphone Android et d’y accéder en un seul clic, à partir de votre écran d’accueil.

Étape 1 – Téléchargez votre code QR

Téléchargez tout d’abord votre code QR sur votre téléphone. Pour ce faire, rendez-vous sur le portail libre-service officiel du gouvernement du Québec avec le navigateur Web de votre appareil Android, puis suivez les indications à l’écran.

Vous devrez inscrire vos informations personnelles, comme votre nom, votre date de naissance et votre numéro d’assurance maladie, les noms et prénoms de vos parents et les renseignements concernant votre premier vaccin (date et marque).

Après avoir soumis les informations, sur la page suivante, cliquez sur le bouton Téléchargez votre preuve de vaccination. Un fichier PDF contenant votre code QR sera téléchargé automatiquement.

Étape 2 – Installez un gestionnaire de fichiers (optionnel)

Votre téléphone contient probablement déjà un gestionnaire de fichiers, une application permettant d’accéder aux différents documents enregistrés sur votre appareil. Certains, comme Mes fichiers, de Samsung, permettent d’installer un fichier PDF directement sur votre écran d’accueil, mais pas tous.

Si ce n’est pas votre cas, installez une appli avec la fonctionnalité, comme Gestionnaire de fichiers, d’InShot.

Étape 3 – Retrouvez le code QR

Si votre passeport vaccinal ne s’affiche pas sur la page d’accueil de l’application, sélectionnez le bouton Télécharger pour le retrouver (le nom du document est Preuve-vaccination-Quebec_VOTREPRÉNOM_VOTRENOM_LADATE.pdf).

Lancez Gestionnaire de fichiers. Vous devrez lui autoriser l’accès à votre espace de stockage lors de la première utilisation, en suivant les instructions à l’écran.

La marche à suivre est sensiblement la même, peu importe le gestionnaire que vous utilisez. Dans Mes fichiers, par exemple, le fichier apparaît dans la catégorie Téléchargements.

Étape 4 – Ajoutez le code QR à votre écran d’accueil

Dans Gestionnaire de fichiers, cliquez sur le petit point à droite de votre passeport vaccinal pour le sélectionner. Appuyez ensuite sur le bouton Plus dans la barre au bas de l’écran, puis sélectionnez l’option Ajouter à l’écran d’accueil. Vous aurez la possibilité de le placer manuellement à l’endroit de votre choix, ou de l’ajouter automatiquement à la fin de votre liste d’applications.

Ici aussi, la procédure peut varier légèrement selon l’appli utilisée. Avec Mes fichiers, il faut par exemple toucher le nom du PDF pendant quelques instants pour le sélectionner, mais les options offertes sont ensuite les mêmes.

Si vous prévoyez installer plusieurs preuves sur votre téléphone, changez au préalable le nom du PDF en le sélectionnant et en cliquant sur Renommer au bas de l’écran. Outre la méthode proposée ici, il existe également d’autres applications permettant de mieux gérer plusieurs documents à la fois, comme Pass2Pay pour Android.

Étape 5 – Cliquez sur l’icône pour montrer votre code

Pour ouvrir votre code QR, cliquez sur la nouvelle icône sur votre écran d’accueil. Au premier affichage, vous devrez choisir le lecteur PDF à utiliser (Visionneuse PDF Disque, Visionneuse PDF pour OneDrive, etc.). Sélectionnez votre préféré et appuyez sur Toujours pour ne pas avoir à refaire cette étape chaque fois.

Le PDF avec votre code QR s’affichera alors automatiquement et vous pourrez le présenter dans les établissements qui l’exigent.