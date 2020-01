Quand l’Internet des objets jette l’éponge

En novembre dernier, les appareils Insignia Connect ont perdu pour de bon leur connectivité. Les congélateurs connectés de la marque maison de Best Buy gèlent toujours la nourriture, mais ils ne peuvent plus être commandés à distance. Les caméras de surveillance Wi-Fi de cette gamme, elles, se sont métamorphosées en presse-papiers.

Ce n’est pas la première fois que des objets dits « intelligents » perdent leurs capacités d’un seul coup. Bols à nourriture pour animaux, sphygmomanomètres (ces bidules qui mesurent la tension artérielle), moniteurs pour bébés, haut-parleurs, robots : des produits de tout type se sont vus ainsi débranchés d’Internet, au grand dam de leurs propriétaires.

Et malheureusement, pour le tiers des adultes québécois qui possèdent des objets connectés à Internet à domicile, ce n’est que le début d’une hécatombe inévitable.

Même si on peut être tenté — et pas forcément à tort — d’imputer ces fins de vie abruptes à l’obsolescence programmée, la réalité est surtout que ces appareils modernes sont incompatibles avec une longue durée de vie.

Pour que les images d’une caméra connectée puissent être vues en ligne avec une application, ou pour que l’on puisse demander la météo à un haut-parleur intelligent de type Google Home, le fabricant paie pour une connexion Internet et de la puissance de calcul dans un centre de données. Ces frais sont minimes, généralement des fractions de sou. Un abonnement mensuel imposé aux acheteurs, l’acquisition de données personnelles ou la vente de nouveaux modèles compensent cependant ces dépenses. Or, à mesure que l’appareil connecté vieillit, le fabricant doit mettre à jour les technologies qui l’alimentent. Cela peut prendre 5, 10 ou 30 ans, mais le gadget connecté finira forcément par coûter plus cher à son fabricant que ce qu’il lui rapporte.

Quand l’entreprise décide de fermer une division non profitable (ou si elle fait faillite), le gadget en question cesse en partie de fonctionner. Si elle a les reins solides et que la connectivité est annulée rapidement après la mise en marché, il arrive qu’elle offre un remboursement. Si le produit est plus vieux, son fabricant pourra faire parvenir aux propriétaires des rabais sur des produits neufs. Une façon de faire passer la pilule, mais cela reste des incitations à la consommation.

Il existe au moins des moyens d’atténuer le problème sans pour autant renier ces appareils. Il faut choisir un produit qui pourra avoir une seconde vie même sans connexion Internet et sans application mobile, comme un haut-parleur doté d’un port audio externe. Chose certaine, les consommateurs avertis doivent désormais prendre conscience de cette fin annoncée. On justifiait auparavant ses achats en se disant qu’il s’agissait d’un investissement à long terme. Cette logique ne tient plus la route avec les appareils électroniques d’aujourd’hui.