Samsung Galaxy S20 : une nouvelle gamme bonifiée par la technologies 5G et l’IA

Alors que le Québec s’apprête à accueillir la technologie sans fil 5G, Samsung nous offre des appareils intelligents pour en explorer toutes les possibilités. Puissance, ultrarapidité, fluidité : la nouvelle gamme Galaxy S20 5G nous propulse dans le futur. Derrière ces appareils au design épuré se cache un condensé de technologies à emporter partout. De quoi stimuler notre créativité, et s’assurer d’être aux premières loges d’un avenir toujours plus connecté.

Une caméra révolutionnaire, améliorée par l’IA

La gamme Galaxy S20 5G est dotée d’une IA aux capacités surprenantes. Grâce à la grande taille de son capteur et à son stabilisateur antiroulement, vous pourrez filmer les moments d’action les plus importants de votre vie : votre premier marathon, le concert intimiste d’un groupe mythique ou les premières descentes en skis de vos enfants. La fonction Capture unique vous aidera à prendre la photo idéale en capturant une variété de GIF, de vidéos et d’images d’un simple clic. Fini le manque de lumière, le flou et l’instabilité ! De plus, la technologie de l’IA vous permettra de transformer une seule capture vidéo en différents formats : mise au point en direct, intervalles réguliers et ultra-grand-angle.

Grâce au Space Zoom, allant jusqu’à 100x sur le Galaxy S20 Ultra 5G, vous pourrez enfin agrandir un détail qui vous aurait échappé pour en faire une image nette, peu importe où vous êtes. Avec toutes ces options à votre disposition, il ne vous restera qu’à choisir l’image que vous souhaitez partager !

Vidéo en résolution 8K

Si vous pensiez que la 4K allait faire de vous un professionnel de l’image, attendez d’expérimenter la 8K ! Vous serez surpris par la netteté et la couleur de vos vidéos. Avec votre Galaxy S20 5G, vous serez parmi les premiers à créer du contenu en 8K et à pouvoir explorer le potentiel artistique infini de celle-ci. L’appareil vous permettra également de prendre une photo en haute résolution de 33 Mpx directement depuis votre vidéo en résolution 8K.

5G ultrarapide

Grâce à la technologie 5G de la série Galaxy S20 5G, vous serez en mesure de télécharger et de partager des vidéos 8K en un éclair, même quand des centaines de personnes le feront en même temps que vous ! C’est la beauté du 5G : pouvoir diffuser des contenus de grande qualité en temps réel, où que vous soyez. Ainsi, vous pourrez également jouer à vos jeux vidéo préférés ou regarder vos séries favorites sans vous soucier des latences de téléchargement. La révolution est en marche !

Ces nouveaux appareils sont offerts en bleu nuage et en gris cosmique pour le Galaxy S20 5G, en bleu nuage et en noir cosmique pour le Galaxy S20+ 5G, et en gris cosmique pour le Galaxy S20 Ultra 5G. Ils sont vendus à partir de 1 319, 99 $ sans contrat, en magasin et en ligne à samsung.ca.

Ce contenu a été produit par Mishmash Studio de marques en collaboration avec l’annonceur. Les journalistes de L’actualité n’ont joué aucun rôle dans la production de ce contenu.