Tinder, bitcoins et pandémie : une arnaque à 40 000 $

Ceux qui connaissent Pierre* n’auraient jamais imaginé qu’il se ferait un jour piéger par un arnaqueur. Très à l’aise avec les nouvelles technologies, il n’a en effet rien de la victime type : il possède tous les derniers gadgets électroniques et a travaillé pour des entreprises de télécommunications. Pourtant, quand on lui a demandé d’installer une application chinoise sur son ordinateur, de vider volontairement son CELI et de suivre aveuglément les conseils d’un inconnu rencontré en ligne, il s’est docilement exécuté.

« Après ma rupture plus tôt cette année, je me suis inscrit à des applications de rencontres comme Tinder », raconte le professionnel dans la trentaine qui, vous le comprendrez, préfère garder l’anonymat. Même si Tinder est surtout connu pour les rencontres éphémères, Pierre est plutôt à la recherche de discussions et de nouvelles amitiés. Le confinement est lourd pour tout le monde, mais encore plus pour un expatrié célibataire comme lui.

C’est ainsi qu’il rencontre sur Tinder un jeune homme montréalais originaire de Hong Kong. Ils sympathisent, discutent de tout et de rien, notamment de technologies et de chiens. Toby, probablement un pseudonyme, a aussi affiché sur son profil une autre de ses passions : l’investissement.

« On en a beaucoup parlé. C’est un sujet qui m’intéressait quand j’étais plus jeune, et j’étais curieux d’en savoir plus », explique Pierre. Toby investit dans les bitcoins à l’aide d’une plateforme permettant de parier sur la valeur à court terme de la cryptomonnaie, un peu à la manière des ventes à découvert en Bourse. « Après quelques jours, il m’a proposé de me montrer comment ça fonctionnait. Tout s’est fait en douceur. J’ai accepté. »

Par texto, sur l’application de messagerie WhatsApp, Pierre se fait guider dans une succession d’étapes pour le moins surprenantes. Il doit d’abord acheter pour 500 $ en bitcoins (pour que l’essai en vaille la peine, selon Toby) et télécharger une application chinoise. Celle-ci n’étant pas offerte dans les boutiques d’applications comme l’App Store et la boutique Google Play, il est forcé de l’installer directement sur son téléphone à partir d’un site polonais à l’allure plus ou moins professionnelle et rédigé dans un anglais laborieux.

Avec le recul, la seule vue du site Web aurait dû être suffisante pour l’alerter. « Je raconte l’histoire, et je me dis que c’est vraiment con », reconnaît Pierre. Mais la présence de Toby et le fait que la procédure ne soit pas tout à fait anormale pour une application provenant de Chine — où ces types d’outils qui ne sont pas officiellement offerts doivent souvent être installés de la sorte — le rassurent quand même suffisamment pour aller de l’avant. En moins d’une heure, et en suivant les conseils de son « ami », son investissement initial vaut plus de 800 $. Toujours sous les conseils de son mentor, Pierre retire son argent. « Tout a bien fonctionné et tout était crédible », note-t-il. L’expérience est convaincante.

Les jours se suivent et les discussions continuent. Toby essaie même de rendre le tout plus intime en envoyant des photos osées. « J’ai refusé ses avances parce qu’on parlait maintenant d’argent et que je ne voulais pas mêler les deux », mentionne Pierre.

Toby l’invite à une deuxième ronde d’investissement, cette fois de 1 500 $. L’argent fructifie et il le laisse sur son compte. Puis, fin octobre, Toby lui parle d’une promotion pour les 9 ans de l’application : si Pierre certifie qu’il jouera 10 000 $ US, l’application lui remettra 800 $. Alléché par cette offre et voyant que plus on achète de bitcoins, plus la prime est importante, il promet d’investir 30 000 $ US, ce qui lui permettra d’empocher un joli cadeau de 3 800 $. « C’est beaucoup d’argent pour moi, mais mon ami avait dit qu’il m’aiderait. On investirait ensemble, et on partagerait les profits », se souvient-il.

De toute façon, ce n’était pour le moment qu’une promesse d’investissement. Pierre garantissait simplement à l’application qu’il allait investir 30 000 $ US, mais il n’était pas tenu de le faire tout de suite. C’est du moins ce qu’il croyait. « Ils m’ont ensuite dit que j’avais une semaine pour faire l’investissement. Sinon, il faudrait que je paye 50 % du montant en frais », explique Pierre. Craignant de perdre l’argent qu’il a déjà sur la plateforme, il s’empresse d’amasser la somme nécessaire. Rappelons qu’à ce moment-là, Pierre croit faire affaire avec une entreprise légitime, qui vient d’ajouter 3 800 $ dans son compte, et qu’il est toujours encouragé par son « ami ». C’est aussi quelqu’un de droit ; il suit les règles et respecte ses engagements.

« Je paniquais. J’ai dû vider une grande partie de mon CELI. Et ça n’a pas été facile de tout convertir en bitcoins », dit-il. Il y parvient toutefois. Après quelques jours, son investissement de 30 000 $ US en vaut 83 000 $ US. Mais l’euphorie est de courte durée. « Mon ami m’a alors expliqué que, puisqu’on était à la fin du mois, il fallait payer les impôts sur le profit en Chine », raconte Pierre. Il doit remettre environ 10 000 $ CA à l’application. Et impossible de payer en décaissant la somme de ses profits : on exige qu’il envoie l’argent à partir d’un autre compte.

Cette requête, comme bien d’autres tout au long de cette arnaque, aurait dû lui ouvrir les yeux et lui faire flairer l’escroquerie. Mais Pierre n’en est pas encore là. Il parvient à réunir la presque totalité de cette somme en utilisant ce qui reste de son CELI. Son ami dit qu’il va transférer le montant qui lui manque directement sur l’application pour l’aider. À ce moment, l’idée qu’il est en train de se faire arnaquer ne lui traverse toujours pas l’esprit.

Dans sa tête, l’aventure est stressante, mais payante.

Toutefois, les premiers soupçons viennent ensuite assez vite. Lorsque Pierre tente de retirer une partie de ses gains pour les mettre de côté en prévision des prochains impôts à payer, l’application l’avertit que son compte est gelé parce qu’il est soupçonné de blanchiment d’argent. Pour prouver sa crédibilité, il doit transférer 10 000 $ US de plus, qu’il pourra retirer par la suite.

« J’ai écrit à mon ami pour lui dire que ça n’avait aucun sens comme façon de procéder, et que j’avais l’impression de me faire arnaquer », poursuit-il. Toby communique avec le service à la clientèle comme il l’a fait à plusieurs reprises jusqu’ici, ou du moins comme il prétend l’avoir fait. Quelques minutes plus tard, il lui suggère de coopérer et de transférer l’argent.

C’est à ce moment que les pièces du puzzle commencent à s’emboîter dans l’esprit de Pierre. À cause de la solitude et de la vulnérabilité qu’il ressent depuis la pandémie, il a fait naïvement confiance à un inconnu qu’il n’avait jamais vu, et qui n’habite probablement même pas Montréal. Cette confiance bâtie durant plusieurs semaines l’a aveuglé au point d’ignorer les signes pourtant évidents qu’il était victime d’une fraude.

« La personne t’approche doucement, elle profite de ton état émotionnel pour te mettre en confiance et elle est assez maline pour que tu croies que l’idée d’investir était la tienne. Tout se fait naturellement », observe-t-il.

Cette leçon lui a coûté près de 40 000 $, un montant parti en bitcoins dans un autre pays. « J’ai entamé des démarches auprès de la police, mais selon ce qu’on m’a dit, il n’y aurait rien à faire. Toutes les transactions avec le site ont été faites en bitcoins, je n’ai jamais vu les informations personnelles de mon ami et c’est une application étrangère qu’on ne trouve pas dans les boutiques comme l’App Store », résume Pierre. « Au moins, je ne me suis pas endetté, c’est de l’argent que j’avais », précise-t-il, tâchant de voir le verre à moitié plein. Sa décision de ne pas envoyer à son tour de photos coquines lui a aussi probablement évité bien des ennuis, puisqu’elles auraient pu être utilisées contre lui pour le faire chanter.

Depuis l’escroquerie, Pierre n’a plus de nouvelles de son « ami », mais il affirme voir de nombreux autres profils semblables apparaître sur Tinder. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il tenait à raconter son histoire. Pierre n’est après tout pas le seul célibataire vulnérable ces temps-ci. Et s’il est tombé dans le piège d’une arnaque aussi évidente, personne n’en est à l’abri.

* Le prénom a été changé à des fins de confidentialité.