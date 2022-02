Tricentris : une page Facebook pas comme les autres

Je commande des pizzas à peu près toutes les deux semaines depuis 20 ans. À coups de deux par livraison, cela équivaut à environ 1 000 boîtes de carton jetées aux ordures. Car tout le monde sait que le carton souillé va à la poubelle. Du moins, c’est ce que je croyais avant de voir passer par hasard sur Facebook une publication expliquant que seules les boîtes détrempées de gras ne sont pas recyclables. Oups.

Quelques jours plus tard, à l’épicerie, j’ai échangé sans trop y penser une boîte de clémentines en bois, que je venais de prendre, contre une autre tout en carton, donc recyclable. Pourquoi ? J’avais lu quelques semaines plus tôt sur mon fil d’actualité que certains emballages de fruits étaient plus faciles à recycler que d’autres. L’information m’avait marqué.

Quelqu’un, quelque part, m’a fait changer mes habitudes en matière de recyclage sans que je m’en aperçoive. Et j’ai découvert que cette personne, c’est Grégory Pratte, directeur des affaires publiques à Tricentris, centre de tri, et homme-orchestre derrière la page Facebook de cet organisme sans but lucratif.

« J’ai relancé la page Facebook au début de la pandémie », explique Grégory Pratte, en entrevue avec L’actualité. Alors que certains ont profité des confinements pour faire du pain ou apprendre une langue, le directeur a donné un nouveau sens à la page Facebook de son organisme, qui était jusqu’ici surtout utilisée pour transmettre les actualités liées à Tricentris. « J’ai dit à mon patron : les gens sont isolés chez eux, je vais les informer et prendre le temps de jaser avec eux », raconte-t-il.

Beaucoup de succès

Le succès de Tricentris sur Facebook dépasse depuis toutes les attentes. La page est passée de 5 000 à 14 000 abonnés en un an, puis à plus de 30 000 à la fin de l’été 2021 et plus de 45 000 à l’heure actuelle. Les publications de ce qui a débuté comme un projet de pandémie sont régulièrement aimées et partagées plus de 1 000 fois, des statistiques à faire rêver plusieurs grands médias. Il arrive à Grégory Pratte de payer pour augmenter la visibilité de certaines publications, mais elles jouissent généralement d’une bonne viralité, et seulement 10 % de leur portée est payée.

« Je publie 9 ou 10 fois par semaine. Je réponds aussi à des dizaines de questions par jour sur Messenger », dit le directeur. Il met également en ligne des vidéos, pour fournir des informations demandées par les abonnés ou encore dans le cadre de sa série « Grégory fait son épicerie ».

Les publications, toutes assez courtes, répondent à des questions que tout le monde se pose sur ce qui va ou non dans le bac à recyclage, mais précisent aussi comment les matières sont traitées et où elles sont recyclées. « Si tu ne fais que dire si un objet se recycle ou non, les gens oublient. J’explique donc pourquoi on peut recycler quelque chose. Ça marque plus », souligne Grégory Pratte. C’est ce qui fait, par exemple, que plusieurs semaines après avoir vu une publication, on sait instinctivement quelle caisse de clémentines choisir à l’épicerie.

Il s’inspire parfois des questions qu’il reçoit, mais aussi de son quotidien. « Je faisais un barbecue un samedi soir. J’ai pris en photo avec mon téléphone le papier d’aluminium, et j’ai montré comment il fallait le mettre au recyclage : en boule, avec le côté souillé à l’intérieur », se souvient-il. La publication — sa plus populaire à ce jour — a été vue par 1,7 million de personnes.

Dévouement professionnel

Comment trouve-t-il le temps de s’occuper de cette page, en plus de son travail normal ? Le directeur des affaires publiques l’avoue, il en prend beaucoup sur ses épaules. « Je commence souvent à 6 h 30, et je peux terminer à 22 h. Je réponds aussi à beaucoup de questions les fins de semaine. Si je comptais mon temps, j’aurais probablement droit à deux ans de vacances », lance-t-il en riant.

Un tel dévouement est d’autant plus étonnant que de répondre aux questions de gens de partout au Québec n’est pas la mission de Tricentris, qui possède des centres de tri à Lachute, Terrebonne et Gatineau. « Mais je ne vais pas aller dire à des habitants de Longueuil ou de Gaspé de poser leurs questions à Recyc-Québec parce qu’ils ne sont pas sur notre territoire », note Grégory Pratte.

Cette bienveillance transparaît d’ailleurs dans ses publications Facebook. « L’environnement est souvent axé sur la culpabilité. On a toujours l’impression de ne pas être assez bon. Moi, je dis aux gens que s’ils sont ici, c’est qu’ils veulent s’améliorer. J’essaie de les accompagner et d’être gentil. Ça a l’air cucul, mais il ne faut pas tenir ça pour acquis », explique-t-il.

Et ça fonctionne. Alors que les réseaux sociaux sont souvent un ramassis de méchancetés, les publications de Tricentris et les dizaines ou centaines de commentaires sous chacune d’entre elles sont au contraire un modèle de courtoisie.

« Merci, c’est bon à savoir, c’est ce que je vais faire », « Merci encore et encore », « Vos publications sont toujours extrêmement pertinentes et on en apprend beaucoup ! Merci ! » : il n’a pas été nécessaire de fouiller longtemps sur la page pour trouver des messages du genre. Les trois étaient sous une publication mise en ligne la journée de notre entrevue, expliquant s’il faut retirer ou non le couvercle des boîtes de conserve avant de les mettre au recyclage (réponse : oui, puis il faut plier le couvercle et le mettre dans la canette).

La page Facebook de Tricentris est devenue au fil des mois une véritable communauté, qui aide des milliers de Québécois à décider ce qui va dans leur bac de recyclage et à privilégier l’achat de produits protégés par un emballage recyclable. C’est quand même bien pour un projet de pandémie.

