Tutoriel : une nouveauté d’iOS 15 pour mieux concilier travail et vie personnelle

Les technologies de l’information brouillent de plus en plus la limite entre le travail et la vie personnelle. C’était vrai avant la pandémie, mais ce l’est encore plus aujourd’hui, depuis que le télétravail nous a tous mis entre les mains les outils nécessaires pour accomplir nos tâches peu importe le lieu et l’heure du jour.

Vous pourriez simplement fermer votre téléphone le soir après le travail pour retrouver un meilleur équilibre. Mais en 2021, cet appareil est plus qu’un outil pour le boulot. Il sert aussi à contacter ses amis, à écouter de la musique et à regarder du contenu vidéo. Pour la plupart des gens, la déconnexion totale n’est pas une option.

Une solution consiste à limiter les notifications qu’on peut recevoir et les personnes qui peuvent nous contacter pendant les périodes de repos en les sélectionnant. Les propriétaires de téléphones Android peuvent déjà le faire, au prix de quelques manipulations dans la fonction Ne pas déranger (voir l’encadré « Et sur Android ? »).

Apple réplique avec Concentration (Focus, en anglais), qui sera offerte sur les iPhone 6s et plus lorsque la mise à jour iOS 15 sera mise en ligne par Apple, aujourd’hui, le lundi 20 septembre. Cette nouveauté permet de mieux gérer les différentes facettes de votre vie. Et en plus de vous laisser décider quelles distractions vous souhaitez accepter après les heures de travail, elle vous permet de choisir quelles applications seront alors affichées sur l’écran d’accueil.

Voici comment profiter de cette nouvelle fonction.

1 : Accédez aux paramètres de Concentration

Une fois votre iPhone mis à jour vers iOS 15 (en empruntant le chemin Réglages > Général > Mise à jour logicielle), accédez au menu Concentration en passant par Réglages > Concentration.

La fonctionnalité peut être ajustée selon certaines catégories prédéfinies, comme En voiture, Sommeil, Travail et Personnel.

Vous pouvez par exemple programmer le mode En voiture pour envoyer une réponse préenregistrée indiquant que vous êtes au volant lorsqu’un message texte est reçu sur la route. Vous pouvez également créer vos propres modes (en cliquant sur le signe + en haut à droite de l’écran), par exemple pour ne recevoir que quelques notifications quand vous vous entraînez.

Cliquez sur Personnel pour paramétrer un mode qui s’activera après les heures de travail, lorsque vous ne voudrez pas être dérangé par vos collègues et par les applications du boulot.

2 : Sélectionnez les contacts dont vous voulez recevoir les textos et appels

Cliquez sur la section Personnes du menu Notifications autorisées (ou sur la fenêtre affichée à l’écran si vous ouvrez le mode pour la première fois).

Indiquez de qui vous souhaitez recevoir des notifications. iOS propose jusqu’à trois contacts par défaut. Appuyez sur Ajouter pour en sélectionner d’autres. Les messages textes et appels de ces personnes s’afficheront dans vos notifications lorsque le mode Personnel sera activé, mais pas ceux des autres.

Vous pouvez aussi choisir à cet endroit de recevoir les appels de tout le monde ou de seulement quelques personnes. Même si vous autorisez uniquement une poignée de gens à vous contacter, vous avez l’option de recevoir les appels répétés (pour faire sonner l’iPhone si un collègue appelle deux fois, par exemple).

3 : Sélectionnez les applications dont vous voulez recevoir les notifications

Dans la section Apps du menu Notifications autorisées (ou dans la fenêtre suivante lors de la première ouverture), sélectionnez les applications autorisées à vous envoyer des notifications.

Activez l’option Urgentes si vous souhaitez en plus recevoir les notifications urgentes d’applications qui ne sont pas dans la liste sélectionnée (un rendez-vous dans un agenda, par exemple, s’affiche généralement comme étant urgent).

4 : Créez un écran d’accueil personnalisé (optionnel)

Sélectionnez Écran d’accueil pour choisir quelles icônes s’afficheront sur votre téléphone lorsque le mode Personnel sera activé.

Vous aurez encore accès à vos autres applications en passant par la Bibliothèque d’apps (une liste qui s’affiche à la droite de votre écran d’accueil), mais ne pas apercevoir vos logiciels pour le boulot pourrait vous enlever la tentation de les lancer.

Si vos applications ne sont pas déjà classées, vous devrez au préalable regrouper celles que vous voulez afficher en un ou plusieurs écrans. Vous pourrez aussi installer des widgets appropriés, pour afficher par exemple vos photos de famille plutôt que vos réunions à venir.

5 : Programmez l’activation automatique

La fonction Concentration peut être activée rapidement en appuyant sur le bouton Concentration à partir du Centre de contrôle (la liste d’icônes qui s’affiche quand on glisse le doigt de haut en bas à partir du coin supérieur droit de l’iPhone).

Toutefois, il est aussi possible de la programmer pour qu’elle s’active automatiquement à une certaine heure ou lorsque vous arrivez à la maison. Cliquez sur Ajouter un horaire ou une automatisation dans les paramètres pour lancer la procédure, puis suivez les indications à l’écran.

Notons que vous pouvez également activer automatiquement le mode lorsqu’une certaine application est lancée. La fonctionnalité est notamment pratique si vous programmez d’autres modes Concentration, afin par exemple de réduire au maximum les notifications et les dérangements lorsque vous ouvrez une appli de méditation, par exemple.

Et sur Android ? Les propriétaires d’un téléphone Android récent ne sont pas en reste. Même si vous ne pourrez pas créer différents modes comme avec Concentration, le système Android 11 (offert sur environ le quart des téléphones Android en circulation en ce moment, comme les Samsung Galaxy S21 et Google Pixel 5) permet de régler la fonction Ne pas déranger pour arriver à peu près au même résultat qu’avec un mode Personnel sur un iPhone. À partir de la barre de raccourcis (qui apparaît lorsqu’on glisse le doigt de haut en bas de l’écran), appuyez longuement sur le bouton Ne pas déranger pour accéder aux paramètres de la fonctionnalité. C’est à cet endroit que vous pourrez permettre à certaines personnes et applications de vous envoyer des notifications. Vous pourrez aussi programmer l’activation automatique en fonction de l’heure, mais pas de la localisation. Malheureusement, modifier de cette façon Ne pas déranger vous empêchera de bloquer toutes les notifications, comme la fonctionnalité permet habituellement de le faire.

À lire aussi Passeport vaccinal : installez votre code QR sur Android sans VaxiCode