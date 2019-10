Une allocution de Zuckerberg qui passe mal

Après avoir encaissé les coups sur tous les fronts depuis plusieurs mois, Mark Zuckerberg est passé à l’attaque jeudi à l’Université de Georgetown aux États-Unis. Dans un discours de près de 40 minutes devant étudiants et chercheurs, l’entrepreneur a notamment défendu sa décision de ne pas bannir les publicités électorales mensongères, comme l’avaient notamment réclamé les candidats à l’investiture démocrate pour les élections américaines de 2020 Joe Biden et Elizabeth Warren.

Dans son discours, Mark Zuckerberg a expliqué que « les citoyens devraient voir eux-mêmes ce que disent les politiciens » et que, selon lui, il ne serait pas correct « pour une entreprise privée de censurer des politiciens ou des médias dans une démocratie ».

Le rôle de Facebook par rapport à la liberté d’expression était au cœur de l’allocution de Zuckerberg. Pour lui, les réseaux sociaux comme Facebook sont désormais un cinquième pouvoir dans la société, qui aurait « décentralisé le pouvoir en le plaçant entre les mains des gens ». La société devrait maintenant choisir entre « continuer à se battre pour donner à plus de personnes une voix pour se faire entendre, ou diminuer la liberté d’expression ».

Il a aussi martelé l’importance de la liberté d’expression en faisant entre autres des parallèles entre Facebook et le mouvement afro-américain pour les droits civiques des années soixante.

Si Zuckerberg souhaitait marquer des points avec son allocution, force est de constater que c’est raté.

« Zuckerberg veut nous faire croire que l’on doit être pour ou contre la liberté d’expression sans aucune nuance, complexité ou spécificité culturelle, malgré le fait qu’il dirige une entreprise qui se noie dans la complexité », se désole le professeur en études médiatiques à l’Université de Virginie Siva Vaidhyanathan, dans un essai publié dans le Guardian.

Le président du fonds de défense de l’Association nationale pour la promotion des gens de couleur (NAACP) a quant à lui tenu à remettre les pendules à l’heure par rapport aux propos tenus par Zuckerberg quant aux mouvements pour les droits civiques, dans une lettre publiée par le Washington Post. Selon lui, « Mark Zuckerberg ne connait pas son histoire des droits civiques ».

La fille de Martin Luther King Jr, qui a été mentionné par le fondateur de Facebook dans son allocution, a pour sa part rappelé sur Twitter que les campagnes de désinformation orchestrées contre son père ont contribué à créer le climat qui a mené à son assassinat.

I heard #MarkZuckerberg‘s ‘free expression’ speech, in which he referenced my father. I’d like to help Facebook better understand the challenges #MLK faced from disinformation campaigns launched by politicians. These campaigns created an atmosphere for his assassination. pic.twitter.com/h97gvVmtSZ

— Be A King (@BerniceKing) October 17, 2019